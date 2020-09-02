https://ria.ru/20200902/furgal-1576641098.html

Фургалу предъявили обвинение в организации убийства бизнесмена Зори

Бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, сообщила официальный представитель СК... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T17:19

2020-09-02T17:19

2020-09-02T20:23

лефортово

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

хабаровский край

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160519_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a7de1aecd2e1770ef6be91a2441783c2.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Бывшему главе <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Фургалу</a> <a href="https://sledcom.ru/news/item/1495515/" target="_blank" rel="nofollow noopener">предъявили обвинение</a> в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, сообщила официальный представитель СК <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>.В 2004 году уголовное преследование против экс-губернатора по этому делу прекратили за неимением доказательств. Теперь же, получив новые данные, следствие попросило отменить соответствующее постановление. Суд первой инстанции ходатайство удовлетворил.Фургала также подозревают в организации убийства бизнесмена Олега Булатова и покушении на Александра Смольского.Адвокат обвиняемого Борис Кожемякин в комментарии РИА Новости отметил, что бывший глава региона вину по-прежнему не признает.В СК подчеркивали, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Фургала к вышеупомянутым преступлениям. Петренко рассказала, что работа значительно осложнялась тем, что осведомленные люди были запуганы и отказывались давать показания на экс-губернатора и его соучастников. В прошлом году тем не менее доказательная база расширилась, что позволило следствию соединить уголовные дела в одном производстве.Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, Фургалу грозит пожизненное заключение. По предварительной версии, эти преступления связаны с продвижением интересов экс-губернатора в бизнесе. В конце июля Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/furgal-1576545563.html

https://ria.ru/20200817/1575883552.html

Alex Smolov Вот это молодцы. Убийцу под суд. 184

Не Совок Под шумок с Навальным. Все видно , все записано. 113

45

москва

хабаровский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лефортово, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровский край, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), происшествия