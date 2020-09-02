Фургалу предъявили обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
17:19 02.09.2020 (обновлено: 20:23 02.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
В 2004 году уголовное преследование против экс-губернатора по этому делу прекратили за неимением доказательств. Теперь же, получив новые данные, следствие попросило отменить соответствующее постановление. Суд первой инстанции ходатайство удовлетворил.
31 августа, 18:35Сказано в эфиреАдвокат назвал возможную причину отказа Фургала от сделки со следствиемБывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предложили сделку со следствием, но он отказался, пишут СМИ. Возможную причину его отказа объяснил в интервью радио Sputnik кандидат юридических наук, адвокат Андрей Некрасов.
Фургала также подозревают в организации убийства бизнесмена Олега Булатова и покушении на Александра Смольского.
Адвокат обвиняемого Борис Кожемякин в комментарии РИА Новости отметил, что бывший глава региона вину по-прежнему не признает.
В СК подчеркивали, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Фургала к вышеупомянутым преступлениям. Петренко рассказала, что работа значительно осложнялась тем, что осведомленные люди были запуганы и отказывались давать показания на экс-губернатора и его соучастников. В прошлом году тем не менее доказательная база расширилась, что позволило следствию соединить уголовные дела в одном производстве.
Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, Фургалу грозит пожизненное заключение. По предварительной версии, эти преступления связаны с продвижением интересов экс-губернатора в бизнесе.
В конце июля Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.
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