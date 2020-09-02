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Фургалу предъявили обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
Бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, сообщила официальный представитель СК... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:19
2020-09-02T20:23
лефортово
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
хабаровский край
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Бывшему главе <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Фургалу</a> <a href="https://sledcom.ru/news/item/1495515/" target="_blank" rel="nofollow noopener">предъявили обвинение</a> в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, сообщила официальный представитель СК <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>.В 2004 году уголовное преследование против экс-губернатора по этому делу прекратили за неимением доказательств. Теперь же, получив новые данные, следствие попросило отменить соответствующее постановление. Суд первой инстанции ходатайство удовлетворил.Фургала также подозревают в организации убийства бизнесмена Олега Булатова и покушении на Александра Смольского.Адвокат обвиняемого Борис Кожемякин в комментарии РИА Новости отметил, что бывший глава региона вину по-прежнему не признает.В СК подчеркивали, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Фургала к вышеупомянутым преступлениям. Петренко рассказала, что работа значительно осложнялась тем, что осведомленные люди были запуганы и отказывались давать показания на экс-губернатора и его соучастников. В прошлом году тем не менее доказательная база расширилась, что позволило следствию соединить уголовные дела в одном производстве.Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, Фургалу грозит пожизненное заключение. По предварительной версии, эти преступления связаны с продвижением интересов экс-губернатора в бизнесе. В конце июля Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/furgal-1576545563.html
https://ria.ru/20200817/1575883552.html
Вот это молодцы. Убийцу под суд.
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Под шумок с Навальным. Все видно , все записано.
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москва
хабаровский край
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лефортово, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровский край, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Фургалу предъявили обвинение в организации убийства бизнесмена Зори

17:19 02.09.2020 (обновлено: 20:23 02.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
В 2004 году уголовное преследование против экс-губернатора по этому делу прекратили за неимением доказательств. Теперь же, получив новые данные, следствие попросило отменить соответствующее постановление. Суд первой инстанции ходатайство удовлетворил.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 18:35Сказано в эфире
Адвокат назвал возможную причину отказа Фургала от сделки со следствиемБывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предложили сделку со следствием, но он отказался, пишут СМИ. Возможную причину его отказа объяснил в интервью радио Sputnik кандидат юридических наук, адвокат Андрей Некрасов.
Фургала также подозревают в организации убийства бизнесмена Олега Булатова и покушении на Александра Смольского.
Адвокат обвиняемого Борис Кожемякин в комментарии РИА Новости отметил, что бывший глава региона вину по-прежнему не признает.
В СК подчеркивали, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Фургала к вышеупомянутым преступлениям. Петренко рассказала, что работа значительно осложнялась тем, что осведомленные люди были запуганы и отказывались давать показания на экс-губернатора и его соучастников. В прошлом году тем не менее доказательная база расширилась, что позволило следствию соединить уголовные дела в одном производстве.
Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, Фургалу грозит пожизненное заключение. По предварительной версии, эти преступления связаны с продвижением интересов экс-губернатора в бизнесе.
В конце июля Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.
Сергей Фургал в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа, 12:12
Суд арестовал две машины и более трех миллионов рублей Фургала
28895317212
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ЛефортовоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваХабаровский крайУголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
Вот это молодцы. Убийцу под суд.
2 сентября, 17:42
ASAlex Smolov
88111383
Под шумок с Навальным. Все видно , все записано.
2 сентября, 17:29
Не Совок
42421361
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