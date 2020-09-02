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Защита Фургала не комментирует сообщения о предъявлении нового обвинения
Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не комментирует сообщения о предъявлении ему нового обвинения, его позиция о непризнании вины не... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:16
2020-09-02T16:16
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Защита бывшего губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> не комментирует сообщения о предъявлении ему нового обвинения, его позиция о непризнании вины не менялась, заявил РИА Новости адвокат Борис Кожемякин.Мосгорсуд 21 сентября рассмотрит вопрос об отмене вынесенного в 2005 году постановления следственного отдела хабаровской прокуратуры, прекратившей уголовное преследование Фургала в связи отсутствием доказательств причастности к убийству бизнесмена Евгения Зори. Если суд встанет на сторону СК, то следствие сможет предъявить ему обвинение по третьему эпизоду.Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.СК заявлял о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского.
https://ria.ru/20200831/furgal-1576521244.html
хабаровский край
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровский край, происшествия

Защита Фургала не комментирует сообщения о предъявлении нового обвинения

16:16 02.09.2020
2616
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не комментирует сообщения о предъявлении ему нового обвинения, его позиция о непризнании вины не менялась, заявил РИА Новости адвокат Борис Кожемякин.
"Я дал подписку о неразглашении данных следствия. То, что он не признает вину, - это общая позиция, она осталась с самого начала", - сказал Кожемякин.
Мосгорсуд 21 сентября рассмотрит вопрос об отмене вынесенного в 2005 году постановления следственного отдела хабаровской прокуратуры, прекратившей уголовное преследование Фургала в связи отсутствием доказательств причастности к убийству бизнесмена Евгения Зори. Если суд встанет на сторону СК, то следствие сможет предъявить ему обвинение по третьему эпизоду.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
СК заявлял о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 12:31
Фургал пожаловался, что в "Лефортово" на него давят
1261048
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Хабаровский крайПроисшествия
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