https://ria.ru/20200902/furgal-1576637664.html

Защита Фургала не комментирует сообщения о предъявлении нового обвинения

Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не комментирует сообщения о предъявлении ему нового обвинения, его позиция о непризнании вины не... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T16:16

2020-09-02T16:16

2020-09-02T16:16

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

лефортово

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

хабаровский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Защита бывшего губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> не комментирует сообщения о предъявлении ему нового обвинения, его позиция о непризнании вины не менялась, заявил РИА Новости адвокат Борис Кожемякин.Мосгорсуд 21 сентября рассмотрит вопрос об отмене вынесенного в 2005 году постановления следственного отдела хабаровской прокуратуры, прекратившей уголовное преследование Фургала в связи отсутствием доказательств причастности к убийству бизнесмена Евгения Зори. Если суд встанет на сторону СК, то следствие сможет предъявить ему обвинение по третьему эпизоду.Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.СК заявлял о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского.

https://ria.ru/20200831/furgal-1576521244.html

хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровский край, происшествия