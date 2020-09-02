Защита Фургала не комментирует сообщения о предъявлении нового обвинения
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не комментирует сообщения о предъявлении ему нового обвинения, его позиция о непризнании вины не менялась, заявил РИА Новости адвокат Борис Кожемякин.
"Я дал подписку о неразглашении данных следствия. То, что он не признает вину, - это общая позиция, она осталась с самого начала", - сказал Кожемякин.
Мосгорсуд 21 сентября рассмотрит вопрос об отмене вынесенного в 2005 году постановления следственного отдела хабаровской прокуратуры, прекратившей уголовное преследование Фургала в связи отсутствием доказательств причастности к убийству бизнесмена Евгения Зори. Если суд встанет на сторону СК, то следствие сможет предъявить ему обвинение по третьему эпизоду.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
СК заявлял о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского.
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