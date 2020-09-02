В Кремле не знают о состоянии здоровья Фургала
12:35 02.09.2020 (обновлено: 12:58 02.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В Кремле не знают о состоянии здоровья арестованного хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в причастности к организации убийств, но уверены, что ему обеспечена защита в строгом соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, я не думаю, что он в курсе. Да и не может быть президент в курсе деталей", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, знают ли в Кремле о состоянии здоровья Фургала.
31 августа, 18:35Сказано в эфиреАдвокат назвал возможную причину отказа Фургала от сделки со следствиемБывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предложили сделку со следствием, но он отказался, пишут СМИ. Возможную причину его отказа объяснил в интервью радио Sputnik кандидат юридических наук, адвокат Андрей Некрасов.
Песков добавил, что глава государства не может проводить экспертизу на предмет вменяемости или невменяемости находящего в СИЗО. "Здесь давайте все-таки оставим все на работу следователей, обвинителей", - заметил Песков.
По его словам, в Кремле также неизвестно, в каком состоянии здоровья находился человек, давший показания против Фургала. "Неизвестно", - ответил он, добавив, что у бывшего губернатора есть адвокаты и он имеет право на защиту.
"У него есть право на защиту, которое реализуется... Главное, чтобы все происходило в строгом соответствии с законом", - подчеркнул Песков.
31 августа, 12:31Фургал пожаловался, что в "Лефортово" на него давят
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.
Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет). Если к моменту вынесения приговора срок давности истечет, суд все равно может не прекращать дело, но назначить максимальное наказание уже не сможет.