https://ria.ru/20200902/furgal-1576623372.html

В Кремле не знают о состоянии здоровья Фургала

В Кремле не знают о состоянии здоровья арестованного хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в причастности к организации убийств, но уверены,... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:35

2020-09-02T12:35

2020-09-02T12:58

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

дмитрий песков

политика

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле не знают о состоянии здоровья арестованного хабаровского экс-губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a>, обвиняемого в причастности к организации убийств, но уверены, что ему обеспечена защита в строгом соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Песков добавил, что глава государства не может проводить экспертизу на предмет вменяемости или невменяемости находящего в СИЗО. "Здесь давайте все-таки оставим все на работу следователей, обвинителей", - заметил Песков.По его словам, в Кремле также неизвестно, в каком состоянии здоровья находился человек, давший показания против Фургала. "Неизвестно", - ответил он, добавив, что у бывшего губернатора есть адвокаты и он имеет право на защиту.Фургала задержали 9 июля сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет). Если к моменту вынесения приговора срок давности истечет, суд все равно может не прекращать дело, но назначить максимальное наказание уже не сможет.

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/furgal-1576545563.html

https://ria.ru/20200831/furgal-1576521244.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, дмитрий песков, политика