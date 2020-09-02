https://ria.ru/20200902/fsb-1576614289.html

ФСБ провела операцию против нелегальных торговцев оружием

Федеральная служба безопасности изъяла более 80 единиц оружия у подпольных оружейников Подмосковья и регионов и пресекла деятельность шести мастерских, в... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T09:55

2020-09-02T09:55

2020-09-02T10:42

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московская область (подмосковье)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Федеральная служба безопасности изъяла более 80 единиц оружия у подпольных оружейников <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> и регионов и пресекла деятельность шести мастерских, в группировку входили 20 человек, сообщает ЦОС <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>."ФСБ пресечена преступная деятельность 20 жителей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a>, <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта. В результате проведенных скоординированных мероприятий из незаконного оборота изъято 83 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства", - говорится в сообщении.Добавляется, что также были изъяты гранаты, патроны различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы и штык-ножи.Уточняется, что пресечена деятельность шести мастерских по модернизации средств поражения."Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом и переделкой оружия, продолжаются", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20200803/1575288095.html

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), происшествия