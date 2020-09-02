ФСБ провела операцию против нелегальных торговцев оружием
09:55 02.09.2020 (обновлено: 10:42 02.09.2020)
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© РИА Новости / пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкОружие и боеприпасы, изъятые у лиц, причастных к контрабанде оружия
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Федеральная служба безопасности изъяла более 80 единиц оружия у подпольных оружейников Подмосковья и регионов и пресекла деятельность шести мастерских, в группировку входили 20 человек, сообщает ЦОС ФСБ.
© РИА Новости / пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ задерживают мужчину, причастного к контрабанде оружия
Сотрудники ФСБ РФ задерживают мужчину, причастного к контрабанде оружия
"ФСБ пресечена преступная деятельность 20 жителей Республики Крым, Красноярского края, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта. В результате проведенных скоординированных мероприятий из незаконного оборота изъято 83 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что также были изъяты гранаты, патроны различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы и штык-ножи.
Уточняется, что пресечена деятельность шести мастерских по модернизации средств поражения.
"Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом и переделкой оружия, продолжаются", - добавили в ведомстве.