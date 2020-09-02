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ФСБ провела операцию против нелегальных торговцев оружием
Федеральная служба безопасности изъяла более 80 единиц оружия у подпольных оружейников Подмосковья и регионов и пресекла деятельность шести мастерских, в... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T09:55
2020-09-02T10:42
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Федеральная служба безопасности изъяла более 80 единиц оружия у подпольных оружейников <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> и регионов и пресекла деятельность шести мастерских, в группировку входили 20 человек, сообщает ЦОС <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>."ФСБ пресечена преступная деятельность 20 жителей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a>, <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта. В результате проведенных скоординированных мероприятий из незаконного оборота изъято 83 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства", - говорится в сообщении.Добавляется, что также были изъяты гранаты, патроны различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы и штык-ножи.Уточняется, что пресечена деятельность шести мастерских по модернизации средств поражения."Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом и переделкой оружия, продолжаются", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20200803/1575288095.html
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московская область (подмосковье)
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), происшествия

ФСБ провела операцию против нелегальных торговцев оружием

09:55 02.09.2020 (обновлено: 10:42 02.09.2020)
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© РИА Новости / пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкОружие и боеприпасы, изъятые у лиц, причастных к контрабанде оружия
Оружие и боеприпасы, изъятые у лиц, причастных к контрабанде оружия - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / пресс-служба ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Федеральная служба безопасности изъяла более 80 единиц оружия у подпольных оружейников Подмосковья и регионов и пресекла деятельность шести мастерских, в группировку входили 20 человек, сообщает ЦОС ФСБ.
© РИА Новости / пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ задерживают мужчину, причастного к контрабанде оружия
Сотрудники ФСБ РФ задерживают мужчину, причастного к контрабанде оружия - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / пресс-служба ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники ФСБ РФ задерживают мужчину, причастного к контрабанде оружия
"ФСБ пресечена преступная деятельность 20 жителей Республики Крым, Красноярского края, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта. В результате проведенных скоординированных мероприятий из незаконного оборота изъято 83 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства", - говорится в сообщении.
Захват подпольной сети торговли оружием. Съемка ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа, 09:33
ФСБ задержала подпольных оружейников в 12 регионах
Добавляется, что также были изъяты гранаты, патроны различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы и штык-ножи.
Уточняется, что пресечена деятельность шести мастерских по модернизации средств поражения.
"Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом и переделкой оружия, продолжаются", - добавили в ведомстве.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московская область (Подмосковье)Происшествия
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