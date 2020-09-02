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https://ria.ru/20200902/fotovystavka-1576585447.html
"Россия сегодня" презентует фотовыставку о врачах и волонтерах в ГИМ
Фотографическая выставка о самоотверженной работе российских медиков и волонтеров периода пандемии COVID-19 откроется 8 сентября в основном здании... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:00
2020-09-02T10:00
миа "россия сегодня"
новости агентства
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<strong>МОСКВА, 02 сен, РИА Новости. </strong>Фотографическая выставка о самоотверженной работе российских медиков и волонтеров периода пандемии COVID-19 откроется 8 сентября в основном здании <a href="https://shm.ru/" target="_blank">Государственного исторического музея</a> в Москве (Красная площадь, д.1). Увидеть выставку можно в часы работы музея до 11 октября. Вход на выставку бесплатный по входному билету в ГИМ.Ее организатор, медиагруппа "Россия сегодня", представит на экспозиции свыше тридцати кадров из своего фотоархива о врачах "красной зоны", первыми принявших на себя удар болезни, как и видеомозаику из портретов медиков и волонтеров, участников всенародной <a href="https://breathe.ria.ru/" target="_blank">онлайн-акции "Пожалуйста, дышите!"</a>. Позже видеомозаику можно будет увидеть на медиафасаде штаб-квартиры агентства на Зубовском бульваре, 4.Среди авторов фотографий выставки – ведущие фотокорреспонденты агентства "Россия сегодня", обладатели российских и международных премий, включая фотографический Оскар, World Press Photo: Валерий Мельников, Владимир Песня, Илья Питалев, и другие. Вместе с врачами фоторепортеры находились в "красной зоне", фиксируя в сделанных кадрах правду о беспрецедентной работе медиков.<a href="https://breathe.ria.ru/" target="_blank">Акция "Пожалуйста, дышите!"</a> - знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Те, кто хочет рассказать о своих героях – медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале <a href="https://breathe.ria.ru/" target="_blank">breathe.ria.ru</a>. Полные правила акции указаны там же.Акция инициирована МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт <u><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u>. Генеральный партнер акции - ВГТРК.С момента старта акция действительно стала всенародной - в ее активе уже свыше нескольких сотен историй о медиках и волонтерах со всей страны, от Магадана до Волгограда, от Ярославля и Павловска до Аксайского района Ростовской области и села Чемодановка под Пензой. Есть истории из Крыма и Ингушетии, городов-миллионников, таких, как Новосибирск, и городка Зея Амурской области с населением в 23 270 человек. Каждый день портал акции пополняется новыми историями, новыми словами благодарности.Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": благотворительный фонд "<a href="http://bf.sistema.ru/" target="_blank">Система</a>", федеральный спортивный телеканал "<a href="https://matchtv.ru/" target="_blank">Матч ТВ</a>", телеканал "<a href="https://www.m24.ru/" target="_blank">Москва 24</a>", сайт "Комсомольской правды" <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank">KP.RU</a>, ИД "<a href="https://aif.ru/" target="_blank">Аргументы и факты</a>", коммуникационная группа <a href="https://www.lbl.ru/" target="_blank">LBL</a>, а также федеральный новостной портал <a href="https://news.ru/" target="_blank">NEWS.ru</a>.Государственный исторический музей основан 9 февраля 1872 года императором Александром II. В мае 1883 года, в дни коронационных торжеств, Исторический музей был торжественно открыт императором Александром III. Государственный исторический музей – один из крупнейших музеев мира. Здесь хранятся бесценные памятники археологии, нумизматики, древней книжности, оружие, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Коллекция музея составляет более 5 млн. предметов. В комплекс Государственного исторического музея входят также Покровский собор и памятник Минину и Пожарскому на Красной площади, Палаты бояр Романовых на Варварке, царская усадьба "Измайлово", Музей Отечественной войны 1812 года и Артиллерийский дворик с экспозицией под открытым небом. Все здания Исторического музея отнесены к особо ценным объектам культурного наследия народов России. Ежегодно музейный комплекс посещают более 1 500 000 человек.
https://ria.ru/20200804/1575351996.html
https://ria.ru/20200729/1575121543.html
https://ria.ru/20200720/1574582749.html
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РИА Новости
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миа "россия сегодня", новости агентства

"Россия сегодня" презентует фотовыставку о врачах и волонтерах в ГИМ

10:00 02.09.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичГосударственный исторический музей
Государственный исторический музей - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 02 сен, РИА Новости. Фотографическая выставка о самоотверженной работе российских медиков и волонтеров периода пандемии COVID-19 откроется 8 сентября в основном здании Государственного исторического музея в Москве (Красная площадь, д.1). Увидеть выставку можно в часы работы музея до 11 октября. Вход на выставку бесплатный по входному билету в ГИМ.
Ее организатор, медиагруппа "Россия сегодня", представит на экспозиции свыше тридцати кадров из своего фотоархива о врачах "красной зоны", первыми принявших на себя удар болезни, как и видеомозаику из портретов медиков и волонтеров, участников всенародной онлайн-акции "Пожалуйста, дышите!". Позже видеомозаику можно будет увидеть на медиафасаде штаб-квартиры агентства на Зубовском бульваре, 4.
Проект России сегодня стал призером конкурса Malofiej - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа, 14:05
Проект "России сегодня" стал призером конкурса Malofiej
Среди авторов фотографий выставки – ведущие фотокорреспонденты агентства "Россия сегодня", обладатели российских и международных премий, включая фотографический Оскар, World Press Photo: Валерий Мельников, Владимир Песня, Илья Питалев, и другие. Вместе с врачами фоторепортеры находились в "красной зоне", фиксируя в сделанных кадрах правду о беспрецедентной работе медиков.
Акция "Пожалуйста, дышите!" - знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Те, кто хочет рассказать о своих героях – медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале breathe.ria.ru. Полные правила акции указаны там же.
Акция инициирована МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральный партнер акции - ВГТРК.
Работа фотожурналиста МИА Россия сегодня Ильи Питалева из цикла Москва времен коронавируса - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 17:06
Представитель "России сегодня" победил на конкурсе фоторепортеров
С момента старта акция действительно стала всенародной - в ее активе уже свыше нескольких сотен историй о медиках и волонтерах со всей страны, от Магадана до Волгограда, от Ярославля и Павловска до Аксайского района Ростовской области и села Чемодановка под Пензой. Есть истории из Крыма и Ингушетии, городов-миллионников, таких, как Новосибирск, и городка Зея Амурской области с населением в 23 270 человек. Каждый день портал акции пополняется новыми историями, новыми словами благодарности.
Акция получила поддержку коллег-журналистов, спортивного и творческого сообщества страны. Среди ее партнеров – ключевые российские СМИ, истории акции прозвучали на матчах  29-го  тура Российской премьер-лиги,  акция также была презентована на открытии нового сезона Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.
Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": благотворительный фонд "Система", федеральный спортивный телеканал "Матч ТВ", телеканал "Москва 24", сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru.
Государственный исторический музей основан 9 февраля 1872 года императором Александром II. В мае 1883 года, в дни коронационных торжеств, Исторический музей был торжественно открыт императором Александром III. Государственный исторический музей – один из крупнейших музеев мира. Здесь хранятся бесценные памятники археологии, нумизматики, древней книжности, оружие, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Коллекция музея составляет более 5 млн. предметов. В комплекс Государственного исторического музея входят также Покровский собор и памятник Минину и Пожарскому на Красной площади, Палаты бояр Романовых на Варварке, царская усадьба "Измайлово", Музей Отечественной войны 1812 года и Артиллерийский дворик с экспозицией под открытым небом. Все здания Исторического музея отнесены к особо ценным объектам культурного наследия народов России. Ежегодно музейный комплекс посещают более 1 500 000 человек.
Новое приложение РИА на платформе IOS для iPhone - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля, 11:35
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