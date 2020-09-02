https://ria.ru/20200902/flagman-1576609588.html

Флагман Черноморского флота вышел на первые после ремонта учения

Флагманский корабль Черноморского флота России гвардейский ракетный крейсер "Москва" вышел в море на первые после ремонта учения, он проведет артиллерийские... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T07:03

2020-09-02T07:03

2020-09-02T07:53

россия

черное море

черноморский флот вмф россии

москва

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Флагманский корабль Черноморского флота России гвардейский ракетный крейсер "Москва" вышел в море на первые после ремонта учения, он проведет артиллерийские стрельбы, сообщили в среду в отделе информационного обеспечения <a href="https://ria.ru/organization_CHernomorskijj_flot_VMF_Rossii" target="_blank">Черноморского флота</a>.Корабль находился на ремонте с 2018 года.Крейсер, как уточняется, приступил к отработке специальной курсовой задачи.Экипаж в морских полигонах боевой подготовки в <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном море</a> отработает ведение противовоздушной обороны с выполнением зенитных артиллерийских стрельб, применение средств радиоэлектронной борьбы, борьбу за живучесть, а также по всестороннюю оборону и защиту корабля на переходе морем и при стоянке на незащищённом рейде.Кроме того, ожидается, что отремонтированный крейсер примет участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020".Крейсер "Москва" - головной корабль проекта 1164 "Атлант". Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота.Водоизмещение корабля составляет 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. На вооружении находятся 16 пусковых установок крылатых ракет "Яхонт", артиллерийская система АК-130, торпеды калибра 533 миллиметра, вертолет Ка-27.

https://ria.ru/20200828/podlodka-1576440858.html

nakιs Kamakιs Спутниковая антенна Sailor на фотографии - американская. Неужели ничего другого поставить не могли? Или хоть марку затереть не поленились бы? 19

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, черноморский флот вмф россии, москва, в мире