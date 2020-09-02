https://ria.ru/20200902/finlyandiya-1576620009.html

Финляндия возобновляет в сентябре выдачу некоторых виз в России

Финляндия возобновляет работу визовых центров в России для обслуживания некоторых категорий заявителей с 7 сентября, сообщает финское посольство в РФ. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:12

2020-09-02T13:12

2020-09-02T13:12

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<strong>МОСКВА/ХЕЛЬСИНКИ, 2 сен — РИА Новости.</strong> Финляндия возобновляет работу визовых центров в России для обслуживания некоторых категорий заявителей с 7 сентября, сообщает финское посольство в РФ.С марта работа визовых центров этой страны в России была прекращена из-за пандемии коронавируса, все документы и визы рассматривались и подавались непосредственно в финские представительства.Изменения касаются визовых заявлений, подаваемых в Москве и в Санкт-Петербурге с 7 сентября. Поездки между Россией и Финляндией остаются ограниченными, решение не подразумевает расширения группы лиц, которых условия не касаются, уточняет дипмиссия.В посольстве напомнили, что въезд разрешен только для отдельных категорий граждан этих двух стран, данный порядок распространяется на работников транспорта и мореходства. А также на лиц, подающих заявления на получение визы на основании незарегистрированных супружеских отношений или по гуманитарным причинам.В августе в финском посольстве в РФ сообщали РИА Новости, что возобновление выдачи виз для российских туристов будет зависеть от снятия ограничений на пересечение границ.

https://ria.ru/20200901/finlyandiya-1576565145.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, визы, новости - туризм, финляндия