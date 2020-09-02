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https://ria.ru/20200902/finlyandiya-1576620009.html
Финляндия возобновляет в сентябре выдачу некоторых виз в России
Финляндия возобновляет работу визовых центров в России для обслуживания некоторых категорий заявителей с 7 сентября, сообщает финское посольство в РФ. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:12
2020-09-02T13:12
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финляндия
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<strong>МОСКВА/ХЕЛЬСИНКИ, 2 сен — РИА Новости.</strong> Финляндия возобновляет работу визовых центров в России для обслуживания некоторых категорий заявителей с 7 сентября, сообщает финское посольство в РФ.С марта работа визовых центров этой страны в России была прекращена из-за пандемии коронавируса, все документы и визы рассматривались и подавались непосредственно в финские представительства.Изменения касаются визовых заявлений, подаваемых в Москве и в Санкт-Петербурге с 7 сентября. Поездки между Россией и Финляндией остаются ограниченными, решение не подразумевает расширения группы лиц, которых условия не касаются, уточняет дипмиссия.В посольстве напомнили, что въезд разрешен только для отдельных категорий граждан этих двух стран, данный порядок распространяется на работников транспорта и мореходства. А также на лиц, подающих заявления на получение визы на основании незарегистрированных супружеских отношений или по гуманитарным причинам.В августе в финском посольстве в РФ сообщали РИА Новости, что возобновление выдачи виз для российских туристов будет зависеть от снятия ограничений на пересечение границ.
https://ria.ru/20200901/finlyandiya-1576565145.html
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, визы, новости - туризм, финляндия

Финляндия возобновляет в сентябре выдачу некоторых виз в России

13:12 02.09.2020
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© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Flickr / Jonathan
МОСКВА/ХЕЛЬСИНКИ, 2 сен — РИА Новости. Финляндия возобновляет работу визовых центров в России для обслуживания некоторых категорий заявителей с 7 сентября, сообщает финское посольство в РФ.
С марта работа визовых центров этой страны в России была прекращена из-за пандемии коронавируса, все документы и визы рассматривались и подавались непосредственно в финские представительства.
"С сентября визовые заявления на выезд в Финляндию от отдельных категорий граждан будут приниматься визовыми центрами VFS Global вместо представительств Финляндии. Таким образом гарантируется оперативное рассмотрение заявлений и безопасное обслуживание", — говорится в сообщении.
Изменения касаются визовых заявлений, подаваемых в Москве и в Санкт-Петербурге с 7 сентября. Поездки между Россией и Финляндией остаются ограниченными, решение не подразумевает расширения группы лиц, которых условия не касаются, уточняет дипмиссия.
В посольстве напомнили, что въезд разрешен только для отдельных категорий граждан этих двух стран, данный порядок распространяется на работников транспорта и мореходства. А также на лиц, подающих заявления на получение визы на основании незарегистрированных супружеских отношений или по гуманитарным причинам.
В августе в финском посольстве в РФ сообщали РИА Новости, что возобновление выдачи виз для российских туристов будет зависеть от снятия ограничений на пересечение границ.
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