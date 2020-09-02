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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20200902/festival-1576609396.html
В Алтайском крае проходит первый продовольственный онлайн-фестиваль
Первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" проходит в Алтайском крае как альтернатива отмененным из-за COVID-19... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T06:23
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алтайский край
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алтайский край
барнаул
армения
общество
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<strong>БАРНАУЛ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" проходит в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a> как альтернатива отмененным из-за COVID-19 гастрономическим фестивалям, сообщает краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям."В Алтайском крае проходит первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!", который продлится до конца октября. Информационная акция организована на ресурсах "Алтайские продукты" в социальных сетях <a href="https://ria.ru/product_Instagram_2" target="_blank">Instagram </a>и "<a href="https://ria.ru/product_VKontakte" target="_blank">ВКонтакте</a>", - говорится в сообщении.Власти поясняют, что мероприятие проходит как альтернатива гастрономическим фестивалям, которые в традиционном формате из-за пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса </a>были перенесены на 2021 год. Онлайн-площадка объединяет ключевые группы товаров: сыры, молоко, мясо, мука и крупы, напитки, кондитерские изделия, масла, оздоровительная продукция. Каждым из них отведена серия тематических дней."Публикации доступны по хэштегу #вкусноестьполезносыр. За первые семь дней онлайн-фестиваля аккаунты "Алтайские продукты" посетило свыше 13 тысяч уникальных пользователей. Текущая неделя (с 1 по 7 сентября) будет посвящена алтайским молочным продуктам", - рассказали в управлении.Первая неделя фестиваля была посвящена алтайским сырам. Пользователям социальных сетей рассказали историю алтайского сыроделия, закулисье сыроварения, секреты приготовления сырной тарелки, презентации новых сыров и так далее. В рамках молочной недели подписчикам расскажут о нормах и пользе потребления молока и молочных продуктов, предложат конкурс – лучший полезный завтрак.В крае производством и переработкой молока занимается 73 предприятия, включая микропредприятия (первое место в Сибири и третье среди всех регионов РФ). За год в Алтайском крае производится более 132 тысяч тонн молока, около 100 тысяч тонн сыров и сырных продуктов, 20 тысяч тонн сливочного масла. Продукция экспортируется в Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Армению, Беларусь, а мороженое поставляется в Китай и Монголию.
https://ria.ru/20200828/agrarii-1576408636.html
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60
россия, белоруссия, алтайский край, барнаул, армения, общество

В Алтайском крае проходит первый продовольственный онлайн-фестиваль

06:23 02.09.2020 (обновлено: 11:23 02.09.2020)
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© Фото : предоставлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского краяАлтайский сыр
Алтайский сыр - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : предоставлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края
БАРНАУЛ, 2 сен – РИА Новости. Первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" проходит в Алтайском крае как альтернатива отмененным из-за COVID-19 гастрономическим фестивалям, сообщает краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
"В Алтайском крае проходит первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!", который продлится до конца октября. Информационная акция организована на ресурсах "Алтайские продукты" в социальных сетях Instagram и "ВКонтакте", - говорится в сообщении.
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
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Власти поясняют, что мероприятие проходит как альтернатива гастрономическим фестивалям, которые в традиционном формате из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год. Онлайн-площадка объединяет ключевые группы товаров: сыры, молоко, мясо, мука и крупы, напитки, кондитерские изделия, масла, оздоровительная продукция. Каждым из них отведена серия тематических дней.
"Публикации доступны по хэштегу #вкусноестьполезносыр. За первые семь дней онлайн-фестиваля аккаунты "Алтайские продукты" посетило свыше 13 тысяч уникальных пользователей. Текущая неделя (с 1 по 7 сентября) будет посвящена алтайским молочным продуктам", - рассказали в управлении.
Первая неделя фестиваля была посвящена алтайским сырам. Пользователям социальных сетей рассказали историю алтайского сыроделия, закулисье сыроварения, секреты приготовления сырной тарелки, презентации новых сыров и так далее. В рамках молочной недели подписчикам расскажут о нормах и пользе потребления молока и молочных продуктов, предложат конкурс – лучший полезный завтрак.
Свекла - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 13:48Алтайский край
Алтайский край начинает поставки свекловичного жома в страны Балтии
В крае производством и переработкой молока занимается 73 предприятия, включая микропредприятия (первое место в Сибири и третье среди всех регионов РФ). За год в Алтайском крае производится более 132 тысяч тонн молока, около 100 тысяч тонн сыров и сырных продуктов, 20 тысяч тонн сливочного масла. Продукция экспортируется в Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Армению, Беларусь, а мороженое поставляется в Китай и Монголию.
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Алтайский крайРоссияБелоруссияАлтайский крайБарнаулАрменияОбщество
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