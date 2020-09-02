В Алтайском крае проходит первый продовольственный онлайн-фестиваль
06:23 02.09.2020 (обновлено: 11:23 02.09.2020)
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© Фото : предоставлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского краяАлтайский сыр
© Фото : предоставлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края
БАРНАУЛ, 2 сен – РИА Новости. Первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" проходит в Алтайском крае как альтернатива отмененным из-за COVID-19 гастрономическим фестивалям, сообщает краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Власти поясняют, что мероприятие проходит как альтернатива гастрономическим фестивалям, которые в традиционном формате из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год. Онлайн-площадка объединяет ключевые группы товаров: сыры, молоко, мясо, мука и крупы, напитки, кондитерские изделия, масла, оздоровительная продукция. Каждым из них отведена серия тематических дней.
"Публикации доступны по хэштегу #вкусноестьполезносыр. За первые семь дней онлайн-фестиваля аккаунты "Алтайские продукты" посетило свыше 13 тысяч уникальных пользователей. Текущая неделя (с 1 по 7 сентября) будет посвящена алтайским молочным продуктам", - рассказали в управлении.
Первая неделя фестиваля была посвящена алтайским сырам. Пользователям социальных сетей рассказали историю алтайского сыроделия, закулисье сыроварения, секреты приготовления сырной тарелки, презентации новых сыров и так далее. В рамках молочной недели подписчикам расскажут о нормах и пользе потребления молока и молочных продуктов, предложат конкурс – лучший полезный завтрак.
В крае производством и переработкой молока занимается 73 предприятия, включая микропредприятия (первое место в Сибири и третье среди всех регионов РФ). За год в Алтайском крае производится более 132 тысяч тонн молока, около 100 тысяч тонн сыров и сырных продуктов, 20 тысяч тонн сливочного масла. Продукция экспортируется в Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Армению, Беларусь, а мороженое поставляется в Китай и Монголию.