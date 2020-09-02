https://ria.ru/20200902/festival-1576609396.html

В Алтайском крае проходит первый продовольственный онлайн-фестиваль

Первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" проходит в Алтайском крае как альтернатива отмененным из-за COVID-19... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T06:23

2020-09-02T06:23

2020-09-02T11:23

алтайский край

россия

белоруссия

алтайский край

барнаул

армения

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576618642_0:403:1667:1341_1400x0_80_0_0_6237694441cbbee31932064dc8c9f31b.jpg

<strong>БАРНАУЛ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" проходит в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a> как альтернатива отмененным из-за COVID-19 гастрономическим фестивалям, сообщает краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям."В Алтайском крае проходит первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!", который продлится до конца октября. Информационная акция организована на ресурсах "Алтайские продукты" в социальных сетях <a href="https://ria.ru/product_Instagram_2" target="_blank">Instagram </a>и "<a href="https://ria.ru/product_VKontakte" target="_blank">ВКонтакте</a>", - говорится в сообщении.Власти поясняют, что мероприятие проходит как альтернатива гастрономическим фестивалям, которые в традиционном формате из-за пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса </a>были перенесены на 2021 год. Онлайн-площадка объединяет ключевые группы товаров: сыры, молоко, мясо, мука и крупы, напитки, кондитерские изделия, масла, оздоровительная продукция. Каждым из них отведена серия тематических дней."Публикации доступны по хэштегу #вкусноестьполезносыр. За первые семь дней онлайн-фестиваля аккаунты "Алтайские продукты" посетило свыше 13 тысяч уникальных пользователей. Текущая неделя (с 1 по 7 сентября) будет посвящена алтайским молочным продуктам", - рассказали в управлении.Первая неделя фестиваля была посвящена алтайским сырам. Пользователям социальных сетей рассказали историю алтайского сыроделия, закулисье сыроварения, секреты приготовления сырной тарелки, презентации новых сыров и так далее. В рамках молочной недели подписчикам расскажут о нормах и пользе потребления молока и молочных продуктов, предложат конкурс – лучший полезный завтрак.В крае производством и переработкой молока занимается 73 предприятия, включая микропредприятия (первое место в Сибири и третье среди всех регионов РФ). За год в Алтайском крае производится более 132 тысяч тонн молока, около 100 тысяч тонн сыров и сырных продуктов, 20 тысяч тонн сливочного масла. Продукция экспортируется в Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Армению, Беларусь, а мороженое поставляется в Китай и Монголию.

https://ria.ru/20200828/agrarii-1576408636.html

https://ria.ru/20200827/altay-1576378503.html

россия

белоруссия

алтайский край

барнаул

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, алтайский край, барнаул, армения, общество