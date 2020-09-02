https://ria.ru/20200902/etiket-1576607044.html
Коронавирус изменил правила делового этикета
Коронавирус внес изменения в правила делового этикета. В 2020 году в офисах уже появилась как минимум одно новое непреложное правило, рассказала радио Sputnik... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T02:00
2020-09-02T02:00
2020-09-02T02:00
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">Коронавирус</a> внес изменения в правила делового этикета. В 2020 году в офисах уже появилась как минимум одно новое непреложное правило, рассказала <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200902/etiket-1576577813.html">радио Sputnik</a> специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. Не есть на рабочем месте, не оставлять на столе телефон с включенным звуком и не перекрикиваться с коллегами через весь оpen space – все эти и другие нормы присутствуют в деловом этикете. Соблюдение таких правил гарантированно улучшает отношение с коллективом и увеличивает шансы получить поощрение от начальства.В 2020 году к привычным нормам добавилась еще одна. Специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева уверяет, что в этом году чихание, кашель или сморкание на рабочем месте коллеги вам точно не простят.Спасти от недовольства коллег и подозрений в распространении вирусов может вовремя использованный носовой платок. Главное не ошибиться с тем, какой именно выбрать, иначе возникнет еще больше подозрений, считает Татьяна Николаева. "Приличный человек всегда наготове держит носовой платок, причем не бумажный. Бумажный платок держит человек во время насморка. Если у вас насморк, то вы болеете, а значит, вам надо сидеть дома, а не в офисе. У вас должен быть тканевый приличного вида платок. Зеваем, чихаем или кашляем, всегда надо им прикрываться. Обязательно в любом случае прикрываемся. Если это прервало чью-то речь, то еще обязательно извиняемся", – пояснила специалист по этикету в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20200311/1568423400.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Коронавирус
внес изменения в правила делового этикета. В 2020 году в офисах уже появилась как минимум одно новое непреложное правило, рассказала радио Sputnik
специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.
Не есть на рабочем месте, не оставлять на столе телефон с включенным звуком и не перекрикиваться с коллегами через весь оpen space – все эти и другие нормы присутствуют в деловом этикете. Соблюдение таких правил гарантированно улучшает отношение с коллективом и увеличивает шансы получить поощрение от начальства.
В 2020 году к привычным нормам добавилась еще одна. Специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева уверяет, что в этом году чихание, кашель или сморкание на рабочем месте коллеги вам точно не простят.
"Соблюдая правила делового этикета, надо понимать, что мы все живые люди. Мы можем чихать, сморкаться или кашлять в офисе, но можно это делать только, прикрывшись носовым платком, и нельзя при этом издавать трубные звуки. Если вам это необходимо, то лучше выйти в туалет. В наших современных условиях надо прикрываться во время кашля или чихания, поскольку вам могут простить все, что угодно, но не распространение болезней", - рассказала радио Sputnik специалист по этикету.
Спасти от недовольства коллег и подозрений в распространении вирусов может вовремя использованный носовой платок. Главное не ошибиться с тем, какой именно выбрать, иначе возникнет еще больше подозрений, считает Татьяна Николаева.
"Приличный человек всегда наготове держит носовой платок, причем не бумажный. Бумажный платок держит человек во время насморка. Если у вас насморк, то вы болеете, а значит, вам надо сидеть дома, а не в офисе. У вас должен быть тканевый приличного вида платок. Зеваем, чихаем или кашляем, всегда надо им прикрываться. Обязательно в любом случае прикрываемся. Если это прервало чью-то речь, то еще обязательно извиняемся", – пояснила специалист по этикету в интервью радио Sputnik.