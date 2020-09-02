https://ria.ru/20200902/etiket-1576607044.html

Коронавирус изменил правила делового этикета

Коронавирус внес изменения в правила делового этикета. В 2020 году в офисах уже появилась как минимум одно новое непреложное правило, рассказала радио Sputnik... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T02:00

2020-09-02T02:00

2020-09-02T02:00

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">Коронавирус</a> внес изменения в правила делового этикета. В 2020 году в офисах уже появилась как минимум одно новое непреложное правило, рассказала <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200902/etiket-1576577813.html">радио Sputnik</a> специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. Не есть на рабочем месте, не оставлять на столе телефон с включенным звуком и не перекрикиваться с коллегами через весь оpen space – все эти и другие нормы присутствуют в деловом этикете. Соблюдение таких правил гарантированно улучшает отношение с коллективом и увеличивает шансы получить поощрение от начальства.В 2020 году к привычным нормам добавилась еще одна. Специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева уверяет, что в этом году чихание, кашель или сморкание на рабочем месте коллеги вам точно не простят.Спасти от недовольства коллег и подозрений в распространении вирусов может вовремя использованный носовой платок. Главное не ошибиться с тем, какой именно выбрать, иначе возникнет еще больше подозрений, считает Татьяна Николаева. "Приличный человек всегда наготове держит носовой платок, причем не бумажный. Бумажный платок держит человек во время насморка. Если у вас насморк, то вы болеете, а значит, вам надо сидеть дома, а не в офисе. У вас должен быть тканевый приличного вида платок. Зеваем, чихаем или кашляем, всегда надо им прикрываться. Обязательно в любом случае прикрываемся. Если это прервало чью-то речь, то еще обязательно извиняемся", – пояснила специалист по этикету в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20200311/1568423400.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество