Экспорт продукции АПК Подмосковья в Казахстан вырос на 23%
© РИА Новости/Аврора . Яна Макарова, Петр Касаткин Говядина
© РИА Новости/Аврора . Яна Макарова, Петр Касаткин
Говядина
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Объем экспорта сельскохозяйственной Московской области в Казахстан вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Московская область наращивает экспорт продукции АПК в Казахстан. Объем экспорта в эту страну за первое полугодие 2020 года составил порядка 133 миллионов долларов, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
Он подчеркнул, что объем экспорта в Казахстан составляет 25% от общего объема экспортируемой продукции АПК Московской области. Наиболее экспортируемые продуктами стали: алкогольные и безалкогольные напитки, сахарные и кондитерские изделия, а также мясная продукция.