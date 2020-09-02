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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200902/eksport-1576631688.html
Экспорт продукции АПК Подмосковья в Казахстан вырос на 23%
Объем экспорта сельскохозяйственной Московской области в Казахстан вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:32
2020-09-02T14:32
новости подмосковья
андрей разин
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости</strong>. Объем экспорта сельскохозяйственной Московской области в Казахстан вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Он подчеркнул, что объем экспорта в Казахстан составляет 25% от общего объема экспортируемой продукции АПК Московской области. Наиболее экспортируемые продуктами стали: алкогольные и безалкогольные напитки, сахарные и кондитерские изделия, а также мясная продукция.
https://ria.ru/20200902/borschevik-1576627472.html
РИА Новости
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андрей разин

Экспорт продукции АПК Подмосковья в Казахстан вырос на 23%

14:32 02.09.2020
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© РИА Новости/Аврора . Яна Макарова, Петр Касаткин Говядина
Говядина - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости/Аврора . Яна Макарова, Петр Касаткин
Говядина
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Объем экспорта сельскохозяйственной Московской области в Казахстан вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Московская область наращивает экспорт продукции АПК в Казахстан. Объем экспорта в эту страну за первое полугодие 2020 года составил порядка 133 миллионов долларов, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
Он подчеркнул, что объем экспорта в Казахстан составляет 25% от общего объема экспортируемой продукции АПК Московской области. Наиболее экспортируемые продуктами стали: алкогольные и безалкогольные напитки, сахарные и кондитерские изделия, а также мясная продукция.
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Новости ПодмосковьяАндрей Разин
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