https://ria.ru/20200902/eksport-1576631688.html

Экспорт продукции АПК Подмосковья в Казахстан вырос на 23%

Объем экспорта сельскохозяйственной Московской области в Казахстан вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T14:32

2020-09-02T14:32

2020-09-02T14:32

новости подмосковья

андрей разин

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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости</strong>. Объем экспорта сельскохозяйственной Московской области в Казахстан вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Он подчеркнул, что объем экспорта в Казахстан составляет 25% от общего объема экспортируемой продукции АПК Московской области. Наиболее экспортируемые продуктами стали: алкогольные и безалкогольные напитки, сахарные и кондитерские изделия, а также мясная продукция.

https://ria.ru/20200902/borschevik-1576627472.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин