https://ria.ru/20200902/egipet-1576626011.html
В Египте рассказали о правилах сдачи теста на коронавирус туристами
Власти Египта в третий раз за последний месяц изменили условия въезда в страну зарубежных путешественников, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:35
2020-09-02T13:35
2020-09-02T13:35
египет
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
красное море
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
шарм-эш-шейх
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573370155_0:98:1280:818_1400x0_80_0_0_97f9cda7635fc2c9a5630c8e28340c55.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. </strong>Власти Египта в третий раз за последний месяц изменили условия въезда в страну зарубежных путешественников, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52577.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.С 1 сентября всех иностранных туристов обязали предъявлять на границе отрицательные результаты теста на COVID-19, полученные не ранее, чем за 72 часа до въезда. Однако это требование привело к отмене бронирований: по данным египетских СМИ, до трети зарубежных заявок по турам на курорты Красного моря в сентябре были аннулированы.Отельеры заговорили о новом кризисе. В правительстве страны их услышали: требование о ПЦР-тестировании иностранцев сохранено. Но отдыхающие, прилетающие на побережье Красного моря через аэропорты Хургады, Марса-Алам, Шарм-эш-Шейха и Таба без справки, с 1 сентября могут сдать анализ уже по прибытии. Стоимость ПЦР-тестирования составит 30 долларов. От предоставления справок и тестирования на COVID-19 по прибытию освобождены дети до шести лет.Пока не ясно, в течение какого времени будут готовы результаты, и где должны находится иностранные туристы во время их ожидания.Впрочем, нововведение властей местные туроператоры называют "полумерами": по их мнению, ПЦР-тестирование на месте не поможет нарастить турпоток, так как это все равно приведет к росту расходов на отдых. Например, семье из трех человек (с ребенком старше шести лет) потребуется заплатить 90 долларов. В то же время конкуренты Египта – это Турция, Тунис – принимают отдыхающих без особых условий.
https://ria.ru/20200902/kareliya-1576333886.html
египет
красное море
шарм-эш-шейх
тунис (страна)
турция
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, коронавирус covid-19, туризм, туристы, красное море, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, шарм-эш-шейх, тунис (страна), турция
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.
Власти Египта в третий раз за последний месяц изменили условия въезда в страну зарубежных путешественников, сообщает
АТОР.
С 1 сентября всех иностранных туристов обязали предъявлять на границе отрицательные результаты теста на COVID-19, полученные не ранее, чем за 72 часа до въезда. Однако это требование привело к отмене бронирований: по данным египетских СМИ, до трети зарубежных заявок по турам на курорты Красного моря в сентябре были аннулированы.
Отельеры заговорили о новом кризисе. В правительстве страны их услышали: требование о ПЦР-тестировании иностранцев сохранено. Но отдыхающие, прилетающие на побережье Красного моря через аэропорты Хургады, Марса-Алам, Шарм-эш-Шейха и Таба без справки, с 1 сентября могут сдать анализ уже по прибытии.
Стоимость ПЦР-тестирования составит 30 долларов. От предоставления справок и тестирования на COVID-19 по прибытию освобождены дети до шести лет.
Пока не ясно, в течение какого времени будут готовы результаты, и где должны находится иностранные туристы во время их ожидания.
Впрочем, нововведение властей местные туроператоры называют "полумерами": по их мнению, ПЦР-тестирование на месте не поможет нарастить турпоток, так как это все равно приведет к росту расходов на отдых. Например, семье из трех человек (с ребенком старше шести лет) потребуется заплатить 90 долларов. В то же время конкуренты Египта – это Турция, Тунис – принимают отдыхающих без особых условий.