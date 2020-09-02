https://ria.ru/20200902/egipet-1576626011.html

В Египте рассказали о правилах сдачи теста на коронавирус туристами

Власти Египта в третий раз за последний месяц изменили условия въезда в страну зарубежных путешественников, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:35

2020-09-02T13:35

2020-09-02T13:35

египет

туризм

коронавирус covid-19

туризм

туристы

красное море

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

шарм-эш-шейх

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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. </strong>Власти Египта в третий раз за последний месяц изменили условия въезда в страну зарубежных путешественников, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52577.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.С 1 сентября всех иностранных туристов обязали предъявлять на границе отрицательные результаты теста на COVID-19, полученные не ранее, чем за 72 часа до въезда. Однако это требование привело к отмене бронирований: по данным египетских СМИ, до трети зарубежных заявок по турам на курорты Красного моря в сентябре были аннулированы.Отельеры заговорили о новом кризисе. В правительстве страны их услышали: требование о ПЦР-тестировании иностранцев сохранено. Но отдыхающие, прилетающие на побережье Красного моря через аэропорты Хургады, Марса-Алам, Шарм-эш-Шейха и Таба без справки, с 1 сентября могут сдать анализ уже по прибытии. Стоимость ПЦР-тестирования составит 30 долларов. От предоставления справок и тестирования на COVID-19 по прибытию освобождены дети до шести лет.Пока не ясно, в течение какого времени будут готовы результаты, и где должны находится иностранные туристы во время их ожидания.Впрочем, нововведение властей местные туроператоры называют "полумерами": по их мнению, ПЦР-тестирование на месте не поможет нарастить турпоток, так как это все равно приведет к росту расходов на отдых. Например, семье из трех человек (с ребенком старше шести лет) потребуется заплатить 90 долларов. В то же время конкуренты Египта – это Турция, Тунис – принимают отдыхающих без особых условий.

https://ria.ru/20200902/kareliya-1576333886.html

египет

красное море

шарм-эш-шейх

тунис (страна)

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, коронавирус covid-19, туризм, туристы, красное море, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, шарм-эш-шейх, тунис (страна), турция