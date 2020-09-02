https://ria.ru/20200902/efremov-1576609325.html

Соловьев нашел доказательство того, что Ефремов был за рулем в момент ДТП

След от ремня безопасности с левой стороны на шее Михаила Ефремова, который виден на снимках с места смертельного ДТП, доказывает, что артист не мог находиться... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T06:07

2020-09-02T06:07

2020-09-02T06:12

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

владимир соловьев (телеведущий)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576223898_0:0:2755:1551_1400x0_80_0_0_d1e709fbc95775f864d97faf23650128.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> След от ремня безопасности с левой стороны на шее <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, который виден на снимках с места смертельного ДТП, доказывает, что артист не мог находиться на пассажирском сиденье. Такое мнение высказал <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a> в эфире шоу "Соловьев LIVE" на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=MBhk5Yi0s3w" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">YouTube</a>.Телеведущий продемонстрировал фотографии актера, на которых четко видно расположение гематомы на шее артиста. По мнению Соловьева, такой характер повреждений возможен только в том случае, если точка крепления ремня безопасности находилась слева вверху. Журналист отметил, что единственными местами в машине, где ремень закреплен с этой стороны, являются водительское сиденье и место за ним. При этом ведущий отметил, что никто даже не выдвигал теории о том, что Ефремов в момент ДТП находился на заднем ряду в автомобиле.Как отметил Соловьев, адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> не согласился с такими выводами. "Право, лево, какая разница?" - привел он слова защитника.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200823/solovev-1576194927.html

https://ria.ru/20200831/efremov_vodka-1576553600.html

Министр Правды "Лево, право, какая разница?" уровень Пашаева. я сомневаюсь что его ктото еще наймет для своей защиты. разве что те, кто скучает по зоне. 176

Руслан Тлеуж Конечно, Ефремов был за рулем! Это же очевидно! Версия защиты не выдерживает никакой критики. 107

41

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, владимир соловьев (телеведущий), москва, происшествия