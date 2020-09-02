Соловьев нашел доказательство того, что Ефремов был за рулем в момент ДТП
06:07 02.09.2020 (обновлено: 06:12 02.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. След от ремня безопасности с левой стороны на шее Михаила Ефремова, который виден на снимках с места смертельного ДТП, доказывает, что артист не мог находиться на пассажирском сиденье. Такое мнение высказал Владимир Соловьев в эфире шоу "Соловьев LIVE" на YouTube.
Телеведущий продемонстрировал фотографии актера, на которых четко видно расположение гематомы на шее артиста. По мнению Соловьева, такой характер повреждений возможен только в том случае, если точка крепления ремня безопасности находилась слева вверху. Журналист отметил, что единственными местами в машине, где ремень закреплен с этой стороны, являются водительское сиденье и место за ним. При этом ведущий отметил, что никто даже не выдвигал теории о том, что Ефремов в момент ДТП находился на заднем ряду в автомобиле.
"То есть характер травмы на шее господина Ефремова показывает, что он не мог находиться на пассажирском сиденье ни при каких обстоятельствах", - заявил ведущий.
Как отметил Соловьев, адвокат актера Эльман Пашаев не согласился с такими выводами. "Право, лево, какая разница?" - привел он слова защитника.
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Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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