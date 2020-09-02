Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200902/efremov-1576609325.html
Соловьев нашел доказательство того, что Ефремов был за рулем в момент ДТП
След от ремня безопасности с левой стороны на шее Михаила Ефремова, который виден на снимках с места смертельного ДТП, доказывает, что артист не мог находиться... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T06:07
2020-09-02T06:12
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
владимир соловьев (телеведущий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576223898_0:0:2755:1551_1400x0_80_0_0_d1e709fbc95775f864d97faf23650128.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> След от ремня безопасности с левой стороны на шее <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, который виден на снимках с места смертельного ДТП, доказывает, что артист не мог находиться на пассажирском сиденье. Такое мнение высказал <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a> в эфире шоу "Соловьев LIVE" на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=MBhk5Yi0s3w" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">YouTube</a>.Телеведущий продемонстрировал фотографии актера, на которых четко видно расположение гематомы на шее артиста. По мнению Соловьева, такой характер повреждений возможен только в том случае, если точка крепления ремня безопасности находилась слева вверху. Журналист отметил, что единственными местами в машине, где ремень закреплен с этой стороны, являются водительское сиденье и место за ним. При этом ведущий отметил, что никто даже не выдвигал теории о том, что Ефремов в момент ДТП находился на заднем ряду в автомобиле.Как отметил Соловьев, адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> не согласился с такими выводами. "Право, лево, какая разница?" - привел он слова защитника.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200823/solovev-1576194927.html
https://ria.ru/20200831/efremov_vodka-1576553600.html
"Лево, право, какая разница?" уровень Пашаева. я сомневаюсь что его ктото еще наймет для своей защиты. разве что те, кто скучает по зоне.
176
Конечно, Ефремов был за рулем! Это же очевидно! Версия защиты не выдерживает никакой критики.
107
41
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576223898_0:0:2483:1862_1400x0_80_0_0_d82798ad266f688c904dfa8279323a12.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, владимир соловьев (телеведущий), москва, происшествия

Соловьев нашел доказательство того, что Ефремов был за рулем в момент ДТП

06:07 02.09.2020 (обновлено: 06:12 02.09.2020)
46697
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. След от ремня безопасности с левой стороны на шее Михаила Ефремова, который виден на снимках с места смертельного ДТП, доказывает, что артист не мог находиться на пассажирском сиденье. Такое мнение высказал Владимир Соловьев в эфире шоу "Соловьев LIVE" на YouTube.
Телеведущий продемонстрировал фотографии актера, на которых четко видно расположение гематомы на шее артиста. По мнению Соловьева, такой характер повреждений возможен только в том случае, если точка крепления ремня безопасности находилась слева вверху. Журналист отметил, что единственными местами в машине, где ремень закреплен с этой стороны, являются водительское сиденье и место за ним. При этом ведущий отметил, что никто даже не выдвигал теории о том, что Ефремов в момент ДТП находился на заднем ряду в автомобиле.
"То есть характер травмы на шее господина Ефремова показывает, что он не мог находиться на пассажирском сиденье ни при каких обстоятельствах", - заявил ведущий.
Как отметил Соловьев, адвокат актера Эльман Пашаев не согласился с такими выводами. "Право, лево, какая разница?" - привел он слова защитника.
Эльман Пашаев и Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
23 августа, 11:30
"Очнитесь!": Соловьев резко осадил Пашаева
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 23:23
Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП
72416831035
Обсудить 41
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваВладимир Соловьев (телеведущий)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
"Лево, право, какая разница?" уровень Пашаева. я сомневаюсь что его ктото еще наймет для своей защиты. разве что те, кто скучает по зоне.
2 сентября, 06:22
Министр Правды
156112205
Конечно, Ефремов был за рулем! Это же очевидно! Версия защиты не выдерживает никакой критики.
2 сентября, 07:12
Руслан Тлеуж
9701108
Рекомендуем
Отдых в Крыму
Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове
Сквер у Новодевичьих прудов в Москве осенью
Россиян призвали не ходить в парки осенью
Актер Борис Клюев
Звезда "Ворониных" эмоционально отреагировала на смерть Клюева
Тайфун Болавен в Приморье
Отдыхающих в Приморье призвали срочно покинуть побережье
Центр организации воздушного движения
В США на почти километровой высоте заметили мужчину с реактивным ранцем
Молодая пара на кухне
Маленькая смерть. Что происходит с мозгом во время оргазма
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов вынес себе приговор в суде
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
На сессии Генассамблеи ООН покажут заявление президента России
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой
Автомобиль Следственного комитета РФ
Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
Девушка слушает музыку на iPod
Мужчина отдал дочери старый гаджет жены и лишился брака
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель призвала Россию дать объяснения по ситуации с Навальным
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Противотанковый ракетный комплекс Гермес
NI назвал новое российское оружие убийцей западных танков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
23:49Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР после Второй мировой войны
23:46В Ростовской области режим ЧС ввели на территории Тарасовского района
Лента новостейМолния