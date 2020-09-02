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В Ульяновской области легковушка сбила трех детей
Водитель за рулем легковушки в поселке Ульяновской области сбил трех девочек, идущих по левой стороне дороги, дети госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:37
2020-09-02T16:37
2020-09-02T16:37
ульяновская область
происшествия
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<strong>САМАРА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Водитель за рулем легковушки в поселке <a href="http://ria.ru/location_Uljanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновской области</a> сбил трех девочек, идущих по левой стороне дороги, дети госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД по региону.По предварительным данным полиции, ДТП произошло в среду около 14.20 (13.20 мск) на улице Максима Горького в рабочем поселке Карсун. По предварительной информации, 20-летний мужчина за рулем Lada Priora не справился с управлением и сбил троих 13-летних девочек, идущих по левой стороне дороги навстречу движению транспортных средств.
ульяновская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновская область, происшествия