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Мишустин выделил пять миллиардов рублей на развитие дорог в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,95 миллиарда рублей на развитие дорожной сети в регионах, заявили в пресс-службе... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T23:03
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россия
михаил мишустин
экономика
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение о выделении 4,95 миллиарда рублей на развитие дорожной сети в регионах, заявили в пресс-службе правительства.В числе получателей трансфертов — республики Башкирия, Марий Эл, Тыва и Северная Осетия — Алания, Волгоградская, Вологодская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Тамбовская, Тюменская и Челябинская области, Ненецкий автономный округ и Хабаровский край.Выделение средств, как сообщает правительство, поможет улучшить транспортную ситуацию в регионах, увеличить пропускную способность уже существующих дорог и своевременно завершить строящиеся объекты.Доклад о расходовании средств должен быть представлен до февраля.
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россия, михаил мишустин, экономика

Мишустин выделил пять миллиардов рублей на развитие дорог в регионах

23:03 02.09.2020 (обновлено: 23:15 02.09.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ. День пятый
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ. День пятый - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,95 миллиарда рублей на развитие дорожной сети в регионах, заявили в пресс-службе правительства.

"Средства будут использованы не только на ремонтные работы, но и на строительство новых участков дорог. Деньги выделяются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" и государственной программы "Развитие транспортной системы", — говорится в сообщении.

В числе получателей трансфертов — республики Башкирия, Марий Эл, Тыва и Северная Осетия — Алания, Волгоградская, Вологодская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Тамбовская, Тюменская и Челябинская области, Ненецкий автономный округ и Хабаровский край.

"Благодаря дополнительному финансированию уже в этом году будет отремонтировано около 110 километров магистралей, завершено строительство дороги в Мурманской области, а также ускорена реконструкция туннеля в Северной Осетии", — рассказали в кабмине.

Выделение средств, как сообщает правительство, поможет улучшить транспортную ситуацию в регионах, увеличить пропускную способность уже существующих дорог и своевременно завершить строящиеся объекты.
Доклад о расходовании средств должен быть представлен до февраля.
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