https://ria.ru/20200902/dorogi-1576654553.html
Мишустин выделил пять миллиардов рублей на развитие дорог в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,95 миллиарда рублей на развитие дорожной сети в регионах, заявили в пресс-службе... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T23:03
2020-09-02T23:03
2020-09-02T23:15
россия
михаил мишустин
экономика
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение о выделении 4,95 миллиарда рублей на развитие дорожной сети в регионах, заявили в пресс-службе правительства.В числе получателей трансфертов — республики Башкирия, Марий Эл, Тыва и Северная Осетия — Алания, Волгоградская, Вологодская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Тамбовская, Тюменская и Челябинская области, Ненецкий автономный округ и Хабаровский край.Выделение средств, как сообщает правительство, поможет улучшить транспортную ситуацию в регионах, увеличить пропускную способность уже существующих дорог и своевременно завершить строящиеся объекты.Доклад о расходовании средств должен быть представлен до февраля.
https://ria.ru/20200827/tavrida-1576391430.html
20
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин
подписал распоряжение о выделении 4,95 миллиарда рублей на развитие дорожной сети в регионах, заявили в пресс-службе правительства.
"Средства будут использованы не только на ремонтные работы, но и на строительство новых участков дорог. Деньги выделяются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" и государственной программы "Развитие транспортной системы", — говорится в сообщении.
В числе получателей трансфертов — республики Башкирия, Марий Эл, Тыва и Северная Осетия — Алания, Волгоградская, Вологодская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Тамбовская, Тюменская и Челябинская области, Ненецкий автономный округ и Хабаровский край.
"Благодаря дополнительному финансированию уже в этом году будет отремонтировано около 110 километров магистралей, завершено строительство дороги в Мурманской области, а также ускорена реконструкция туннеля в Северной Осетии", — рассказали в кабмине.
Выделение средств, как сообщает правительство, поможет улучшить транспортную ситуацию в регионах, увеличить пропускную способность уже существующих дорог и своевременно завершить строящиеся объекты.
Доклад о расходовании средств должен быть представлен до февраля.