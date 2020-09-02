https://ria.ru/20200902/dorogi-1576633880.html

В Липецкой области сдали еще три объекта нацпроекта по безопасным дорогам

Три объекта приняли в эксплуатацию после ремонта в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", расположенные в Задонском,... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T15:31

2020-09-02T15:31

2020-09-02T15:31

липецкая область

игорь артамонов

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<strong>ЛИПЕЦК, 2 сен - РИА Новости</strong>. Три объекта приняли в эксплуатацию после ремонта в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", расположенные в Задонском, Добровском и Лебедянском районах Липецкой области, сообщает пресс-служба администрации области.В Задонском районе приведены в нормативное состояние семь километров автодороги Скорняково-Донское - Второе Докторово, а также три километра дороги на село Гнилуша."Особенно рады новой дороге жители села Скорняково-Архангельское, где расположена известная усадьба Муравьева-Карского, и куда ежегодно приезжают тысячи туристов. Теперь на проезжей части обустроены пешеходные зоны, автономное освещение, автобусные остановки и переходы", - отметили в пресс-службе.По словам главы сельского поселения Любови Король, эту дорогу очень давно ждали, люди идут с благодарностью к нашим дорожникам, работа сделана на пять с плюсом.Стоимость работ составила почти 51 миллиона рублей. Дорога на Гнилушу обошлась в 22,5 миллионов рублей.В Лебедянском и Добровском районах принят в эксплуатацию 11-километровый участок дороги Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь. Цена контракта составила почти 112 миллионов рублей.Как отмечает глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>, в этом году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в области будут отремонтированы 152 километра региональных трасс.

https://ria.ru/20200827/investitsii-1576392926.html

https://ria.ru/20200828/kultura-1576426207.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов