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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200902/dorogi-1576633880.html
В Липецкой области сдали еще три объекта нацпроекта по безопасным дорогам
Три объекта приняли в эксплуатацию после ремонта в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", расположенные в Задонском,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:31
2020-09-02T15:31
липецкая область
игорь артамонов
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<strong>ЛИПЕЦК, 2 сен - РИА Новости</strong>. Три объекта приняли в эксплуатацию после ремонта в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", расположенные в Задонском, Добровском и Лебедянском районах Липецкой области, сообщает пресс-служба администрации области.В Задонском районе приведены в нормативное состояние семь километров автодороги Скорняково-Донское - Второе Докторово, а также три километра дороги на село Гнилуша."Особенно рады новой дороге жители села Скорняково-Архангельское, где расположена известная усадьба Муравьева-Карского, и куда ежегодно приезжают тысячи туристов. Теперь на проезжей части обустроены пешеходные зоны, автономное освещение, автобусные остановки и переходы", - отметили в пресс-службе.По словам главы сельского поселения Любови Король, эту дорогу очень давно ждали, люди идут с благодарностью к нашим дорожникам, работа сделана на пять с плюсом.Стоимость работ составила почти 51 миллиона рублей. Дорога на Гнилушу обошлась в 22,5 миллионов рублей.В Лебедянском и Добровском районах принят в эксплуатацию 11-километровый участок дороги Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь. Цена контракта составила почти 112 миллионов рублей.Как отмечает глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>, в этом году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в области будут отремонтированы 152 километра региональных трасс.
https://ria.ru/20200827/investitsii-1576392926.html
https://ria.ru/20200828/kultura-1576426207.html
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игорь артамонов

В Липецкой области сдали еще три объекта нацпроекта по безопасным дорогам

15:31 02.09.2020
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© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
ЛИПЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Три объекта приняли в эксплуатацию после ремонта в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", расположенные в Задонском, Добровском и Лебедянском районах Липецкой области, сообщает пресс-служба администрации области.
В Задонском районе приведены в нормативное состояние семь километров автодороги Скорняково-Донское - Второе Докторово, а также три километра дороги на село Гнилуша.
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"Особенно рады новой дороге жители села Скорняково-Архангельское, где расположена известная усадьба Муравьева-Карского, и куда ежегодно приезжают тысячи туристов. Теперь на проезжей части обустроены пешеходные зоны, автономное освещение, автобусные остановки и переходы", - отметили в пресс-службе.
По словам главы сельского поселения Любови Король, эту дорогу очень давно ждали, люди идут с благодарностью к нашим дорожникам, работа сделана на пять с плюсом.
Стоимость работ составила почти 51 миллиона рублей. Дорога на Гнилушу обошлась в 22,5 миллионов рублей.
В Лебедянском и Добровском районах принят в эксплуатацию 11-километровый участок дороги Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь. Цена контракта составила почти 112 миллионов рублей.
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Как отмечает глава региона Игорь Артамонов, в этом году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в области будут отремонтированы 152 километра региональных трасс.
"На сегодняшний день в Липецкой области восстановлены и введены в эксплуатацию 27 объектов из 29, это 145 километров региональных автодорог. Оставшиеся объекты мы планируем отремонтировать в ближайшее время, так как безопасность дорожного движения – одно из важнейших направлений деятельности областных властей", - сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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