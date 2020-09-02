https://ria.ru/20200902/dorogi-1576618984.html
Более 140 объектов вдоль дорог Подмосковья привели в порядок в августе
Свыше 140 объектов приведено в порядок по предписаниям Госадмтехнадзора в августе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:27
2020-09-02T11:27
2020-09-02T11:27
новости подмосковья
дубна
балашиха
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости</strong>. Свыше 140 объектов приведено в порядок по предписаниям <a href="https://ria.ru/organization_gosadmtekhnadzor-moskovskoy-oblasti" target="_blank">Госадмтехнадзора</a> в августе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Как пояснили в ведомстве, среди основных нарушений: ненадлежащее содержание обочин дорог, кюветов и иных элементов, наличие ям, ненадлежащее состояние остановочных павильонов прилегающих к ним территорий, а также несвоевременная очистка урн.Наибольшее количество нарушений устранено в городских округах Балашиха (37), Подольск (16) и Дубна (12).
https://ria.ru/20200901/proezd-1576587638.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дубна, балашиха, подольск