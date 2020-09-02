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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200902/dorogi-1576618984.html
Более 140 объектов вдоль дорог Подмосковья привели в порядок в августе
Свыше 140 объектов приведено в порядок по предписаниям Госадмтехнадзора в августе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:27
2020-09-02T11:27
новости подмосковья
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости</strong>. Свыше 140 объектов приведено в порядок по предписаниям <a href="https://ria.ru/organization_gosadmtekhnadzor-moskovskoy-oblasti" target="_blank">Госадмтехнадзора</a> в августе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Как пояснили в ведомстве, среди основных нарушений: ненадлежащее содержание обочин дорог, кюветов и иных элементов, наличие ям, ненадлежащее состояние остановочных павильонов прилегающих к ним территорий, а также несвоевременная очистка урн.Наибольшее количество нарушений устранено в городских округах Балашиха (37), Подольск (16) и Дубна (12).
https://ria.ru/20200901/proezd-1576587638.html
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дубна, балашиха, подольск

Более 140 объектов вдоль дорог Подмосковья привели в порядок в августе

11:27 02.09.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Автомобили на дороге
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Свыше 140 объектов приведено в порядок по предписаниям Госадмтехнадзора в августе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"По предписаниям инспекторов в августе 2020 года 146 дорожных объектов приведены в порядок в различных муниципальных образованиях региона", - говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, среди основных нарушений: ненадлежащее содержание обочин дорог, кюветов и иных элементов, наличие ям, ненадлежащее состояние остановочных павильонов прилегающих к ним территорий, а также несвоевременная очистка урн.
Наибольшее количество нарушений устранено в городских округах Балашиха (37), Подольск (16) и Дубна (12).
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