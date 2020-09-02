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Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил дополнительные средства на президентские выплаты медицинским и социальным работникам в рамках борьбы с коронавирусом, РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T00:42
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россия
михаил мишустин
владимир путин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> выделил дополнительные средства на президентские выплаты медицинским и социальным работникам в рамках борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина."На выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом, будут выделены дополнительные средства. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин... Так, на поддержку медицинских работников направят еще почти 22 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Более 321 миллиона пойдут на выплаты сотрудникам центров ФМБА, еще свыше 1,8 миллиарда – работникам соцучреждений: домов престарелых и интернатов для инвалидов.Отмечается, что поддержать медицинских и социальных работников, которые помогают больным с коронавирусом, распорядился президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>. Средства на выплаты поступят из резервного фонда правительства.
https://ria.ru/20200901/mishustin-1576573381.html
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россия, михаил мишустин, владимир путин, москва, общество

Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам

00:42 02.09.2020 (обновлено: 00:49 02.09.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в Благовещенске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил дополнительные средства на президентские выплаты медицинским и социальным работникам в рамках борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.
"На выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом, будут выделены дополнительные средства. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин... Так, на поддержку медицинских работников направят еще почти 22 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Более 321 миллиона пойдут на выплаты сотрудникам центров ФМБА, еще свыше 1,8 миллиарда – работникам соцучреждений: домов престарелых и интернатов для инвалидов.
Отмечается, что поддержать медицинских и социальных работников, которые помогают больным с коронавирусом, распорядился президент РФ Владимир Путин. Средства на выплаты поступят из резервного фонда правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время отлета из Благовещенска - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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