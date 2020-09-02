https://ria.ru/20200902/donbass-1576653097.html
Грызлов: Украина все чаще использует БПЛА в Донбассе
Вооруженные силы Украины все чаще используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), за последние две недели представители Донбасса зафиксировали 35 случаев... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T21:49
2020-09-02T21:49
2020-09-02T21:49
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
борис грызлов
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> все чаще используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), за последние две недели представители <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a> зафиксировали 35 случаев пересечения линии соприкосновения, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a>.Также Грызлов заявил, что представители Донецка и Луганска в среду поставили вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны <u><a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/">ВС Украины</a></u>.По словам Грызлова, представители Донбасса фиксируют, что ВСУ создают новые позиции там, где их быть не должно. "Прежние договоренности о разведении сил и средств нарушаются <u><a href="http://ria.ru/location_Ukraine/">Украиной</a></u>, в том числе в таких районах, как Петровское и Золотое. Эти нарушения подтверждаются данными ОБСЕ. Нарушения согласованных договоренностей создает угрозу срыва режима прекращения огня", - отметил полпред.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, борис грызлов, украина, в мире