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https://ria.ru/20200902/donbass-1576652175.html
Контактная группа достигла новых договоренностей по Донбассу
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала еще четыре участка разведения сил и средств, сообщила в среду... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T20:50
2020-09-02T21:16
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> согласовала еще четыре участка разведения сил и средств, сообщила в среду пресс-служба офиса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.Переговоры контактной группы по Донбассу состоялись в среду в формате видеоконференции."В ТКГ были согласованы четыре следующих участка разведения сил и средств; поставлена задача группе по вопросам безопасности разработать детальный план и финализировать проект дополнения к Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года", - говорится в <a href="https://www.president.gov.ua/news/tkg-pogodila-ramkove-rishennya-pro-protiminnu-diyalnist-63297" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении </a>на сайте офиса президента.Также стороны согласовали решение по разминированию в Донбассе. "Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем", - сказали в офисе Зеленского.Отмечается, что участниками переговоров также были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования."Двадцатый участок вблизи Золотого будет разминироваться в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ (контрольно-пропускного пункта въезда-выезда – ред.) в этом районе, предварительно запланировано на ноябрь", - добавили в офисе Зеленского.Кроме того, участники контактной группы договорились продолжать перемирие. "Стороны переговоров согласились с необходимостью продолжения соблюдения тишины. На рабочей группе по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что стороны придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорится в сообщении.Отмечается, что со стороны ОБСЕ не было зафиксировано жертв среди мирного населения с начала объявления режима прекращения огня.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200830/ukraina-1576492365.html
https://ria.ru/20200824/donbass-1576263950.html
https://ria.ru/20200819/1575962173.html
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донбасс
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россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире

Контактная группа достигла новых договоренностей по Донбассу

20:50 02.09.2020 (обновлено: 21:16 02.09.2020)
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© РИА НовостиРаботы по оборудованию КПВВ "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости
КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала еще четыре участка разведения сил и средств, сообщила в среду пресс-служба офиса президента Украины.
Переговоры контактной группы по Донбассу состоялись в среду в формате видеоконференции.
"В ТКГ были согласованы четыре следующих участка разведения сил и средств; поставлена задача группе по вопросам безопасности разработать детальный план и финализировать проект дополнения к Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года", - говорится в сообщении на сайте офиса президента.
Также стороны согласовали решение по разминированию в Донбассе.
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"Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем", - сказали в офисе Зеленского.
Отмечается, что участниками переговоров также были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования.
"Двадцатый участок вблизи Золотого будет разминироваться в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ (контрольно-пропускного пункта въезда-выезда – ред.) в этом районе, предварительно запланировано на ноябрь", - добавили в офисе Зеленского.
Кроме того, участники контактной группы договорились продолжать перемирие.
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"Стороны переговоров согласились с необходимостью продолжения соблюдения тишины. На рабочей группе по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что стороны придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что со стороны ОБСЕ не было зафиксировано жертв среди мирного населения с начала объявления режима прекращения огня.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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