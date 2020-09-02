https://ria.ru/20200902/donbass-1576652175.html

Контактная группа достигла новых договоренностей по Донбассу

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала еще четыре участка разведения сил и средств, сообщила в среду... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T20:50

2020-09-02T20:50

2020-09-02T21:16

россия

ситуация в днр и лнр

донбасс

владимир зеленский

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> согласовала еще четыре участка разведения сил и средств, сообщила в среду пресс-служба офиса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.Переговоры контактной группы по Донбассу состоялись в среду в формате видеоконференции."В ТКГ были согласованы четыре следующих участка разведения сил и средств; поставлена задача группе по вопросам безопасности разработать детальный план и финализировать проект дополнения к Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года", - говорится в <a href="https://www.president.gov.ua/news/tkg-pogodila-ramkove-rishennya-pro-protiminnu-diyalnist-63297" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении </a>на сайте офиса президента.Также стороны согласовали решение по разминированию в Донбассе. "Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем", - сказали в офисе Зеленского.Отмечается, что участниками переговоров также были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования."Двадцатый участок вблизи Золотого будет разминироваться в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ (контрольно-пропускного пункта въезда-выезда – ред.) в этом районе, предварительно запланировано на ноябрь", - добавили в офисе Зеленского.Кроме того, участники контактной группы договорились продолжать перемирие. "Стороны переговоров согласились с необходимостью продолжения соблюдения тишины. На рабочей группе по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что стороны придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорится в сообщении.Отмечается, что со стороны ОБСЕ не было зафиксировано жертв среди мирного населения с начала объявления режима прекращения огня.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200830/ukraina-1576492365.html

https://ria.ru/20200824/donbass-1576263950.html

https://ria.ru/20200819/1575962173.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире