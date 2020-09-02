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Большой театр не собирается отказываться от работы с Пласидо Доминго
Большой театр не собирается отказываться от сотрудничества с оперным певцом Пласидо Доминго, заявил гендиректор ГАБТа Владимир Урин в интервью каналу "Россия... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:01
2020-09-02T14:01
культура
новости культуры
владимир урин
пласидо доминго
большой театр
лос-анджелес
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Большой театр не собирается отказываться от сотрудничества с оперным певцом Пласидо Доминго, <a href="https://www.vesti.ru/video/2218593" target="_blank">заявил</a> гендиректор ГАБТа Владимир Урин в интервью каналу "Россия 24"."У нас есть своя позиция четкая с точки зрения того, что мы здесь ничего не нарушаем. Просто у нас взгляды иногда на какие-то вещи расходятся. Я не хотел сейчас вдаваться в дискуссию по этому поводу. Я верен, что подобный случай должен быть доказан в суде не через 30 лет… а когда это случилось", - сказал Урин.Скандал вокруг Доминго разгорелся в августе 2019 года. Девять женщин обвинили знаменитого оперного певца в сексуальных домогательствах. Они заявили, что в течение 30 лет Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать. Позднее еще 11 женщин выступили с подобными обвинениями. Доминго все это отрицал. Многие европейские театры отказались от его выступлений.Урин отметил, что Доминго "не только великий певец, но великий музыкант, великий музыкальный деятель".При этом театра Владимир Урин сообщил, что в связи с пандемией с сентября по декабрь в спектаклях ГАБТа будут принимать участие в основном российские артисты, зарубежные звезды будут заменяться.Пласидо Доминго вследствие скандала ушел с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса, где проработал более 20 лет. Опера Лос-Анджелеса объявила о проведении собственного расследования с привлечением независимых экспертов.Репертуар Доминго за более чем полвека карьеры на сцене в разных странах мира насчитывает порядка 150 оперных партий – больше, чем у кого-либо. Он около 4 тысяч раз поднимался на сцену в качестве певца, выступая в самых известных оперных театрах мира - от Ла Скала в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. В его репертуаре произведения на итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках. Певец также является многократным лауреатом премии "Грэмми".
https://ria.ru/20200831/kompensatsiya-1576526607.html
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новости культуры, владимир урин, пласидо доминго, большой театр, лос-анджелес

Большой театр не собирается отказываться от работы с Пласидо Доминго

14:01 02.09.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрилет Пласидо Доминго в Москву
Прилет Пласидо Доминго в Москву - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Большой театр не собирается отказываться от сотрудничества с оперным певцом Пласидо Доминго, заявил гендиректор ГАБТа Владимир Урин в интервью каналу "Россия 24".
"У нас есть своя позиция четкая с точки зрения того, что мы здесь ничего не нарушаем. Просто у нас взгляды иногда на какие-то вещи расходятся. Я не хотел сейчас вдаваться в дискуссию по этому поводу. Я верен, что подобный случай должен быть доказан в суде не через 30 лет… а когда это случилось", - сказал Урин.
Скандал вокруг Доминго разгорелся в августе 2019 года. Девять женщин обвинили знаменитого оперного певца в сексуальных домогательствах. Они заявили, что в течение 30 лет Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать. Позднее еще 11 женщин выступили с подобными обвинениями. Доминго все это отрицал. Многие европейские театры отказались от его выступлений.
Урин отметил, что Доминго "не только великий певец, но великий музыкант, великий музыкальный деятель".
"Если у Большого театра сегодня есть такая возможность сотрудничества с этим великим музыкантом и доставить удовольствие не только зрителям, но и нам от этого общения, то мы никогда от этого не откажемся", - заключил гендиректор.
При этом театра Владимир Урин сообщил, что в связи с пандемией с сентября по декабрь в спектаклях ГАБТа будут принимать участие в основном российские артисты, зарубежные звезды будут заменяться.
"Некоторые зарубежные звезды будут заменяться, это безусловно. Если вы посмотрите, кто поет спектакли с сентября по декабрь в Большом театре, то увидите в основном российские фамилии за редким исключением, потому что эти зарубежные контакты сейчас все-таки ограничены", - сказал Урин.
Пласидо Доминго вследствие скандала ушел с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса, где проработал более 20 лет. Опера Лос-Анджелеса объявила о проведении собственного расследования с привлечением независимых экспертов.
Репертуар Доминго за более чем полвека карьеры на сцене в разных странах мира насчитывает порядка 150 оперных партий – больше, чем у кого-либо. Он около 4 тысяч раз поднимался на сцену в качестве певца, выступая в самых известных оперных театрах мира - от Ла Скала в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. В его репертуаре произведения на итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках. Певец также является многократным лауреатом премии "Грэмми".
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КультураНовости культурыВладимир УринПласидо ДомингоБольшой театрЛос-Анджелес
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