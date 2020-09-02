https://ria.ru/20200902/dokhody-1576623938.html

Кремль заявил о сокращении зависимости России от нефтегазовых доходов

Зависимость России от нефтегазовых доходов поэтапно сокращается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:40

2020-09-02T12:40

2020-09-02T14:13

министерство финансов рф (минфин россии)

дмитрий песков

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Зависимость России от нефтегазовых доходов поэтапно сокращается, заявил пресс-секретарь президента <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Так он прокомментировал реплику о том, что в прошлом году их доля в федеральном бюджете, по оценке <u><a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF">Минфина</a></u>, составила порядка 40 процентов. Он напомнил, что <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отмечал параллельный рост высокотехнологического сектора.Он затруднился уточнить, есть ли в национальных целях развития плановый показатель по доле нефтегазовых доходов. По словам Пескова, ему нужно проверить эту информацию.

https://ria.ru/20200901/benzokolonka-1576588796.html

lyuda.terenteva.55 Да, идёт правильное уменьшение зависимости от ресурсов. Согласно стратегическому плану развития экономики России. И это прекрасно. Бог в помощь. 151

P 7 Можно подробнее. Чем мы ресурсы заменили? 109

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий песков, владимир путин, экономика