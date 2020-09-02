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Кремль заявил о сокращении зависимости России от нефтегазовых доходов
Зависимость России от нефтегазовых доходов поэтапно сокращается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:40
2020-09-02T14:13
министерство финансов рф (минфин россии)
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Зависимость России от нефтегазовых доходов поэтапно сокращается, заявил пресс-секретарь президента <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Так он прокомментировал реплику о том, что в прошлом году их доля в федеральном бюджете, по оценке <u><a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF">Минфина</a></u>, составила порядка 40 процентов. Он напомнил, что <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отмечал параллельный рост высокотехнологического сектора.Он затруднился уточнить, есть ли в национальных целях развития плановый показатель по доле нефтегазовых доходов. По словам Пескова, ему нужно проверить эту информацию.
https://ria.ru/20200901/benzokolonka-1576588796.html
Да, идёт правильное уменьшение зависимости от ресурсов. Согласно стратегическому плану развития экономики России. И это прекрасно. Бог в помощь.
151
Можно подробнее. Чем мы ресурсы заменили?
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РИА Новости
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министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий песков, владимир путин, экономика

Кремль заявил о сокращении зависимости России от нефтегазовых доходов

12:40 02.09.2020 (обновлено: 14:13 02.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники компании "Лукойл" на нефтяном кусте в районе города Покачи
Сотрудники компании Лукойл на нефтяном кусте в районе города Покачи - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Зависимость России от нефтегазовых доходов поэтапно сокращается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал реплику о том, что в прошлом году их доля в федеральном бюджете, по оценке Минфина, составила порядка 40 процентов.

"Эта цифра, безусловно, не может устраивать, и она никого не устраивает. Но эта цифра имеет тенденцию к поэтапному, хоть медленному, сокращению. И за последние 10-15 лет это сокращение видно невооруженным глазом", — сказал Песков, беседуя с журналистами.

Он напомнил, что Владимир Путин отмечал параллельный рост высокотехнологического сектора.

"И на фоне пандемии, которая привела к новым вызовам, которые встали перед нами, как раз наша наука, медицина показала блестящий результат в мировом масштабе", — отметил Песков.

Он затруднился уточнить, есть ли в национальных целях развития плановый показатель по доле нефтегазовых доходов. По словам Пескова, ему нужно проверить эту информацию.
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Обсудить 82
Министерство финансов РФ (Минфин России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Да, идёт правильное уменьшение зависимости от ресурсов. Согласно стратегическому плану развития экономики России. И это прекрасно. Бог в помощь.
2 сентября, 12:46
lyuda.terenteva.55
942622126
Можно подробнее. Чем мы ресурсы заменили?
2 сентября, 12:49
P7P 7
731000125
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