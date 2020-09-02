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https://ria.ru/20200902/dinozavry-1576629326.html
Ученые определили, сколько весили динозавры
Исследователи из Австралии и Канады разработали метод оценки веса динозавров. По их мнению, знаменитый тираннозавр Tyrannosaurus rex весил около семи тонн... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:08
2020-09-02T14:08
риа наука
палеонтология
динозавры
биология
открытия - риа наука
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Исследователи из <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a> разработали метод оценки веса динозавров. По их мнению, знаменитый тираннозавр Tyrannosaurus rex весил около семи тонн. Результаты исследования <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/brv.12638" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Biological Reviews.Палеонтологи давно спорят о том, как оценить массу тела динозавров, которые вымерли 66 миллионов лет назад и от которых сохранились только кости. Ведь по костным остаткам можно судить о размере животных, но не о их весе."Размер и масса тела определяют почти все аспекты жизни животного, включая его рацион питания, воспроизводство и передвижение, — приводятся в пресс-релизе Королевского музея <a href="http://ria.ru/location_Ontario/" target="_blank" data-auto="true">Онтарио</a> слова руководителя исследования, доктора Николаса Кампионе (Nicolás Campione) из Исследовательского центра палеонаук при Университете Новой Англии. — Хорошая оценка массы тела динозавра — это прочная основа для ретроспективного изучения и понимания их жизни. Мы должны быть уверены, что воспроизводим историю этих доисторических животных правильно. Особенно это касается массивных динозаврах, у которых нет аналогов в современном мире".Есть два основных способа оценки массы ископаемых животных: масштабирование и реконструкция. Первый сравнивает размеры костей — например окружность плечевой кости или бедра — с костями современных позвоночных, что позволяет сделать вывод об объеме и массе конечностей и других частей тела. Во втором случае ученые сначала создают трехмерные реконструкции, а потом приблизительно прикидывают массу.Оба метода имеют под собой научную основу, но иногда дают очень разные результаты. Например, оценка массы для самого большого наземного хищника всех времен — тираннозавра Tyrannosaurus rex — варьирует от трех до 18 тонн.Ученые во главе с доктором Кампионе проанализировали обширную базу оценки массы тела динозавров, в которой собраны результаты исследований с 1905 года, и обработали их различными математическими методами.Оказалось, что наиболее точные цифры получаются, если применять интегрированный подход, использующий оба метода сразу."Фактически, эти два подхода скорее дополняют, чем противоречат друг другу", — отмечает доктор Кампионе.Метод масштабирования костей, основанный на отношениях размера к массе, полученных из наблюдений за современными животными, дает общий коридор значений, а особенности строения тела, взятые из реконструкций, позволяют вносить уточнения. Хотя, конечно, как отмечают ученые, и в этом случае всегда остается вероятность ошибки."В нашем понимании того, как выглядело то или иное древние животное, всегда будет неопределенность, связанная с весом, — говорит еще один автор статьи, доктор Дэвид Эванс (David Evans), заведующий кафедрой палеонтологии позвоночных в Королевском музее Онтарио в <a href="http://ria.ru/location_Toronto/" target="_blank" data-auto="true">Торонто</a>, — но наше новое исследование позволяет лучше "взвешивать" динозавров и открывает путь для более реалистичной оценки массы тела вымерших животных в будущем".Авторы считают, что взрослый тираннозавр весил примерно семь тонн. Эта оценка в целом согласуется как с реконструкцией, так и с масштабированием костей конечностей. В целом же, отмечают ученые, его масса могла варьировать от пяти до десяти тонн, потому что тираннозавры, как и люди, были разными.
https://ria.ru/20200605/1572517010.html
https://ria.ru/20200812/1575685155.html
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РИА Новости
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палеонтология, динозавры, биология, открытия - риа наука

Ученые определили, сколько весили динозавры

14:08 02.09.2020
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CC0 / Pixabay / RoyBuri / Динозавр
Динозавр - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
CC0 / Pixabay / RoyBuri /
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Исследователи из Австралии и Канады разработали метод оценки веса динозавров. По их мнению, знаменитый тираннозавр Tyrannosaurus rex весил около семи тонн. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Reviews.
Палеонтологи давно спорят о том, как оценить массу тела динозавров, которые вымерли 66 миллионов лет назад и от которых сохранились только кости. Ведь по костным остаткам можно судить о размере животных, но не о их весе.
"Размер и масса тела определяют почти все аспекты жизни животного, включая его рацион питания, воспроизводство и передвижение, — приводятся в пресс-релизе Королевского музея Онтарио слова руководителя исследования, доктора Николаса Кампионе (Nicolás Campione) из Исследовательского центра палеонаук при Университете Новой Англии. — Хорошая оценка массы тела динозавра — это прочная основа для ретроспективного изучения и понимания их жизни. Мы должны быть уверены, что воспроизводим историю этих доисторических животных правильно. Особенно это касается массивных динозаврах, у которых нет аналогов в современном мире".
Есть два основных способа оценки массы ископаемых животных: масштабирование и реконструкция. Первый сравнивает размеры костей — например окружность плечевой кости или бедра — с костями современных позвоночных, что позволяет сделать вывод об объеме и массе конечностей и других частей тела. Во втором случае ученые сначала создают трехмерные реконструкции, а потом приблизительно прикидывают массу.
Оба метода имеют под собой научную основу, но иногда дают очень разные результаты. Например, оценка массы для самого большого наземного хищника всех времен — тираннозавра Tyrannosaurus rex — варьирует от трех до 18 тонн.
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Ученые во главе с доктором Кампионе проанализировали обширную базу оценки массы тела динозавров, в которой собраны результаты исследований с 1905 года, и обработали их различными математическими методами.
Оказалось, что наиболее точные цифры получаются, если применять интегрированный подход, использующий оба метода сразу.
"Фактически, эти два подхода скорее дополняют, чем противоречат друг другу", — отмечает доктор Кампионе.
Метод масштабирования костей, основанный на отношениях размера к массе, полученных из наблюдений за современными животными, дает общий коридор значений, а особенности строения тела, взятые из реконструкций, позволяют вносить уточнения. Хотя, конечно, как отмечают ученые, и в этом случае всегда остается вероятность ошибки.
"В нашем понимании того, как выглядело то или иное древние животное, всегда будет неопределенность, связанная с весом, — говорит еще один автор статьи, доктор Дэвид Эванс (David Evans), заведующий кафедрой палеонтологии позвоночных в Королевском музее Онтарио в Торонто, — но наше новое исследование позволяет лучше "взвешивать" динозавров и открывает путь для более реалистичной оценки массы тела вымерших животных в будущем".
Авторы считают, что взрослый тираннозавр весил примерно семь тонн. Эта оценка в целом согласуется как с реконструкцией, так и с масштабированием костей конечностей. В целом же, отмечают ученые, его масса могла варьировать от пяти до десяти тонн, потому что тираннозавры, как и люди, были разными.
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