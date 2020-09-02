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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20200902/diety-1576590137.html
"Правда тела". Лечат или калечат? Плюсы и минусы популярных диет
Не есть после шести, есть часто, но понемногу, сидеть на гречке или соблюдать "стол номер пять". Лечебные и для похудения, низкоуглеводные и высокобелковые, моно- и кето-, дробное и раздельное питание… Существуют десятки диет, а мода на них меняется, кажется, раз в сезон. Какие диеты и правда эффективны, а какие могут вас убить?
2020-09-02T12:00
2020-09-02T12:00
правда тела
подкаст
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«Правда тела». Лечат или калечат? Плюсы и минусы популярных диет
Не есть после шести, есть часто, но понемногу, сидеть на гречке или соблюдать «стол номер пять». Лечебные и для похудения, низкоуглеводные и высокобелковые, моно- и кето-, дробное и раздельное питание… Существуют десятки диет, а мода на них меняется, кажется, раз в сезон. Какие диеты и правда эффективны, а какие могут вас убить?
Что такое диета на самом деле, и для чего она может быть нужна? (Нет, не только для похудения). Можно ли питаться правильно и одновременно вкусно? А худеть, но при этом не быть голодным? Почему монодиеты могут быть крайне опасны, а интервальное голодание на самом деле не является голоданием?Разбираемся вместе с диетологом, гастроэнтерологом, кандидатом медицинских наук Алёной Поташёвой:<strong>03:30</strong> Не только про снижение веса: что такое диета на самом деле<strong>07:50</strong> Диета — всегда насилие?<strong>11:00</strong> Пицца, макароны, салаты, супы — про идеальную диету для здоровых людей<strong>13:00</strong> Чем диета отличается от режима питания<strong>16:40</strong> "Больше вреда придумать невозможно": монодиеты<strong>19:30</strong> Кетодиета. Убивает или лечит?<strong>22:00</strong> Low carb, high fat: диета, где не нужно считать калории<strong>23:30</strong> Хлеб — сейчас, масло — через час. Уловка раздельного питания<strong>26:50</strong> Существует ли универсальное правильное питание?Подкаст "Правда тела" выходит по средам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0/id1522650488" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3ByYXZkYS10ZWxhLnhtbA" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/11386560" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/3099345" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/pravda-tela" target="_blank">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong><a href="http://ria.ru/podcasts/20191025/1531453810.html" target="_blank">Как и где бесплатно подписаться на подкасты</a></strong>________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Ксения ДраницинаПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. <a href="https://ankt.cc/ChLHfM" target="_blank">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts" target="_blank">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a" target="_blank">Яндекс.Дзене</a></strong>
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"Правда тела". Лечат или калечат? Плюсы и минусы популярных диет

12:00 02.09.2020
1433
Правда тела
«Правда тела». Лечат или калечат? Плюсы и минусы популярных диет
Вчера, 12:00
Не есть после шести, есть часто, но понемногу, сидеть на гречке или соблюдать "стол номер пять". Лечебные и для похудения, низкоуглеводные и высокобелковые, моно- и кето-, дробное и раздельное питание… Существуют десятки диет, а мода на них меняется, кажется, раз в сезон. Какие диеты и правда эффективны, а какие могут вас убить?
Что такое диета на самом деле, и для чего она может быть нужна? (Нет, не только для похудения). Можно ли питаться правильно и одновременно вкусно? А худеть, но при этом не быть голодным? Почему монодиеты могут быть крайне опасны, а интервальное голодание на самом деле не является голоданием?
Разбираемся вместе с диетологом, гастроэнтерологом, кандидатом медицинских наук Алёной Поташёвой:
03:30 Не только про снижение веса: что такое диета на самом деле
07:50 Диета — всегда насилие?
11:00 Пицца, макароны, салаты, супы — про идеальную диету для здоровых людей
13:00 Чем диета отличается от режима питания
16:40 "Больше вреда придумать невозможно": монодиеты
19:30 Кетодиета. Убивает или лечит?
22:00 Low carb, high fat: диета, где не нужно считать калории
23:30 Хлеб — сейчас, масло — через час. Уловка раздельного питания
26:50 Существует ли универсальное правильное питание?
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Монтаж Андрея Темнова
Редактор Ксения Драницина
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Правда телаПодкаст
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