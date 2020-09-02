https://ria.ru/20200902/dialog-1576627286.html

Власти Белоруссии готовы к общенациональному диалогу, заявил Лавров

Белоруссии необходим общенациональный диалог, власти страны к этому готовы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:40

2020-09-02T13:40

2020-09-02T13:40

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

владимир макей

александр лукашенко

сергей лавров

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Белоруссии необходим общенациональный диалог, власти страны к этому готовы, заявил глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj" target="_blank">Владимиром Макеем</a> в Москве.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576562554.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, владимир макей , александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире