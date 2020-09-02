Власти Белоруссии готовы к общенациональному диалогу, заявил Лавров
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на проспекте Независимости в Минске
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Белоруссии необходим общенациональный диалог, власти страны к этому готовы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Москве.
"При продвижении инициатив президента (Александра Лукашенко - ред.) в рамках общенационального диалога с привлечением и рабочих на промышленных предприятиях,... и студентов, и тех самых молодых людей, которые мирно гуляют по улицам Минска, но только чтобы закона они не нарушали, вот этот процесс весьма перспективен. Нужен общенациональный диалог, к которому руководство Белоруссии готово", - сказал Лавров.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.