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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/dialog-1576627286.html
Власти Белоруссии готовы к общенациональному диалогу, заявил Лавров
Белоруссии необходим общенациональный диалог, власти страны к этому готовы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:40
2020-09-02T13:40
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
владимир макей
александр лукашенко
сергей лавров
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Белоруссии необходим общенациональный диалог, власти страны к этому готовы, заявил глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj" target="_blank">Владимиром Макеем</a> в Москве.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576562554.html
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россия
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светлана тихановская, россия, владимир макей , александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире

Власти Белоруссии готовы к общенациональному диалогу, заявил Лавров

13:40 02.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на проспекте Независимости в Минске
Участники акции протеста на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Белоруссии необходим общенациональный диалог, власти страны к этому готовы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Москве.

"При продвижении инициатив президента (Александра Лукашенко - ред.) в рамках общенационального диалога с привлечением и рабочих на промышленных предприятиях,... и студентов, и тех самых молодых людей, которые мирно гуляют по улицам Минска, но только чтобы закона они не нарушали, вот этот процесс весьма перспективен. Нужен общенациональный диалог, к которому руководство Белоруссии готово", - сказал Лавров.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияВладимир МакейАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровБелоруссияВ мире
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