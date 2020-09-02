https://ria.ru/20200902/diabet-1576610243.html

Назван главный фактор развития диабета

Лишний вес является самым главным фактором развития диабета, а похудение может предотвратить или даже победить болезнь. К такому выводу пришли ученые... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T07:40

2020-09-02T07:40

2020-09-02T07:40

диабет

здоровье

здоровье - общество

открытия - риа наука

кембриджский университет

великобритания

милан

италия

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Лишний вес является самым главным фактором развития диабета, а похудение может предотвратить или даже победить болезнь. К такому выводу пришли ученые <a href="http://ria.ru/organization_Kembridzhskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Кембриджского университета</a> в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и Университета <a href="http://ria.ru/location_Milano/" target="_blank" data-auto="true">Милана</a> в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте <a href="https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-08/esoc-bmi082820.php" target="_blank" rel="nofollow noopener">EurekAlert</a>.Исследователи проанализировали данные 445 765 человек из британского биобанка, средний возраст которых составил 57,2 года. Риск развития диабета второго типа оценили на основе 6,9 миллиона генов, а также индекса массы тела (ИМТ). Участников разделили на пять групп в зависимости от генетической предрасположенности и на пять групп в зависимости от риска, определяемого массой тела.За добровольцами наблюдали до достижения среднего возраста 65,2 года. За это время у 31 298 человек развился диабет второго типа. При этом у участников группы с самым высоким ИМТ риск диабета был в 11 раз выше, чем у участников группы с самым низким индексом. Такое соотношение сохранялось вне зависимости от уровня генетического риска, поэтому масса тела оказалась более сильным фактором развития диабета, чем генетическая предрасположенность.По словам ученых, большинство случаев диабета можно избежать, если удерживать ИМТ ниже порогового значения, вызывающего аномальный уровень сахара в крови. Для этого нужно регулярно оценивать соотношение массы тела и роста и уровень сахара в крови. Также возможно обратить вспять диабет, сбросив вес на ранних стадиях до того, как произойдет необратимое повреждение, отмечается в исследовании.

https://ria.ru/20200804/1575360710.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200808/1575533401.html

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великобритания

милан

италия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диабет, здоровье, здоровье - общество, открытия - риа наука, кембриджский университет, великобритания, милан, италия, общество