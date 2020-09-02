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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200902/charlie-hebdo-1576643721.html
Турция осудила повторную публикацию карикатур на пророка в Charlie Hebdo
Анкара выступает с решительным осуждением повторной публикации карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo, заявил представитель МИД Турции Хами... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T18:04
2020-09-02T18:04
религия и мировоззрение
хами аксой
новости - религия и мировоззрение
мид турции
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<strong>АНКАРА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Анкара выступает с решительным осуждением повторной публикации карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo, заявил представитель МИД Турции Хами Аксой.Сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник - накануне начала судебного процесса по делу о терактах в 2015 году - опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, ставшие предпосылкой к нападению на редакцию в январе 2015 года. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее в Бейруте, что не будет оценивать выбор редакции и напомнил о свободе прессы и "свободе богохульствовать", которая существует в стране. Вместе с тем Макрон заявил о недопустимости разжигания вражды, добавив, что карикатуры этому не способствуют."Решительно осуждаем решение журнала Charlie Hebdo переиздать карикатуры, содержащие неуважение к нашей религии и пророку. Оскорбление и неуважение к мусульманам нельзя объяснить искусством или свободой слова. Мы также не приемлем попытки французских властей, в первую очередь президента Макрона, объяснить этот вопрос в рамках свободы выражения мнений", - заявил Аксой.По его словам, "те, кто хвастается на каждом шагу тем, что они демократы и либертарианцы, должны хорошо знать, что они льют воду на мельницу нового поколения фашистов и расистов во Франции и Европе".Он добавил, что Анкара приглашает европейских политиков "принять четкую позицию против таких нападений, которые в последние дни происходят все чаще, и которые нацелены на наши священные ценности".Череда терактов началась во Франции 7 января 2015 года с нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo, печатавшего карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда. За три дня погибли 17 человек, в том числе трое полицейских.Через два дня мужчина, вооруженный двумя автоматами Калашникова, ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыл стрельбу и захватил заложников. Захватчиком был 32-летний Амеди Кулибали, он был убит при штурме магазина спецназом. В результате нападения погибли четыре человека, 15 заложникам удалось спастись. В ходе двух спецопераций 9 января трое террористов были уничтожены.В среду в Париже начинается судебный процесс по делу о терактах 2015 года. Слушания продлятся до 10 ноября.
https://ria.ru/20190416/1552733881.html
https://ria.ru/20181230/1548933947.html
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хами аксой, новости - религия и мировоззрение, мид турции

Турция осудила повторную публикацию карикатур на пророка в Charlie Hebdo

18:04 02.09.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Анкара
Города мира. Анкара - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Анкара выступает с решительным осуждением повторной публикации карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo, заявил представитель МИД Турции Хами Аксой.
Сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник - накануне начала судебного процесса по делу о терактах в 2015 году - опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, ставшие предпосылкой к нападению на редакцию в январе 2015 года. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее в Бейруте, что не будет оценивать выбор редакции и напомнил о свободе прессы и "свободе богохульствовать", которая существует в стране. Вместе с тем Макрон заявил о недопустимости разжигания вражды, добавив, что карикатуры этому не способствуют.
"Решительно осуждаем решение журнала Charlie Hebdo переиздать карикатуры, содержащие неуважение к нашей религии и пророку. Оскорбление и неуважение к мусульманам нельзя объяснить искусством или свободой слова. Мы также не приемлем попытки французских властей, в первую очередь президента Макрона, объяснить этот вопрос в рамках свободы выражения мнений", - заявил Аксой.
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По его словам, "те, кто хвастается на каждом шагу тем, что они демократы и либертарианцы, должны хорошо знать, что они льют воду на мельницу нового поколения фашистов и расистов во Франции и Европе".
"Подобный болезненный менталитет наносит удар по социальной сплоченности, единству и равенству. Те, кто бессознательно защищает его, должны знать, что они наносят ущерб своему социальному миру", - заявил турецкий дипломат.
Он добавил, что Анкара приглашает европейских политиков "принять четкую позицию против таких нападений, которые в последние дни происходят все чаще, и которые нацелены на наши священные ценности".
Череда терактов началась во Франции 7 января 2015 года с нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo, печатавшего карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда. За три дня погибли 17 человек, в том числе трое полицейских.
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Через два дня мужчина, вооруженный двумя автоматами Калашникова, ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыл стрельбу и захватил заложников. Захватчиком был 32-летний Амеди Кулибали, он был убит при штурме магазина спецназом. В результате нападения погибли четыре человека, 15 заложникам удалось спастись. В ходе двух спецопераций 9 января трое террористов были уничтожены.
В среду в Париже начинается судебный процесс по делу о терактах 2015 года. Слушания продлятся до 10 ноября.
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Религия и мировоззрениеХами АксойНовости - Религия и мировоззрениеМИД Турции
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