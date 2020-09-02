https://ria.ru/20200902/charlie-hebdo-1576643721.html

Турция осудила повторную публикацию карикатур на пророка в Charlie Hebdo

Анкара выступает с решительным осуждением повторной публикации карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo, заявил представитель МИД Турции Хами... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T18:04

2020-09-02T18:04

2020-09-02T18:04

религия и мировоззрение

хами аксой

новости - религия и мировоззрение

мид турции

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<strong>АНКАРА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Анкара выступает с решительным осуждением повторной публикации карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo, заявил представитель МИД Турции Хами Аксой.Сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник - накануне начала судебного процесса по делу о терактах в 2015 году - опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, ставшие предпосылкой к нападению на редакцию в январе 2015 года. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее в Бейруте, что не будет оценивать выбор редакции и напомнил о свободе прессы и "свободе богохульствовать", которая существует в стране. Вместе с тем Макрон заявил о недопустимости разжигания вражды, добавив, что карикатуры этому не способствуют."Решительно осуждаем решение журнала Charlie Hebdo переиздать карикатуры, содержащие неуважение к нашей религии и пророку. Оскорбление и неуважение к мусульманам нельзя объяснить искусством или свободой слова. Мы также не приемлем попытки французских властей, в первую очередь президента Макрона, объяснить этот вопрос в рамках свободы выражения мнений", - заявил Аксой.По его словам, "те, кто хвастается на каждом шагу тем, что они демократы и либертарианцы, должны хорошо знать, что они льют воду на мельницу нового поколения фашистов и расистов во Франции и Европе".Он добавил, что Анкара приглашает европейских политиков "принять четкую позицию против таких нападений, которые в последние дни происходят все чаще, и которые нацелены на наши священные ценности".Череда терактов началась во Франции 7 января 2015 года с нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo, печатавшего карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда. За три дня погибли 17 человек, в том числе трое полицейских.Через два дня мужчина, вооруженный двумя автоматами Калашникова, ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыл стрельбу и захватил заложников. Захватчиком был 32-летний Амеди Кулибали, он был убит при штурме магазина спецназом. В результате нападения погибли четыре человека, 15 заложникам удалось спастись. В ходе двух спецопераций 9 января трое террористов были уничтожены.В среду в Париже начинается судебный процесс по делу о терактах 2015 года. Слушания продлятся до 10 ноября.

https://ria.ru/20190416/1552733881.html

https://ria.ru/20181230/1548933947.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хами аксой, новости - религия и мировоззрение, мид турции