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Мишустин назвал приоритет правительства при подготовке нового бюджета
Безусловным приоритетом работы правительства остается выполнение всех социальных обязательств перед россиянами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:15
2020-09-02T17:21
максим решетников
антон силуанов
михаил мишустин
госдума рф
правительство рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Безусловным приоритетом работы правительства остается выполнение всех социальных обязательств перед россиянами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по подготовке проекта нового бюджета."Именно на это нацелен проект главного финансового документа на ближайшие три года", — подчеркнул он.В пресс-службе кабмина сообщили, что "бюджетный пакет" направят в <u><a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/">Госдуму</a></u> до 1 октября. В него в том числе входят прогноз социально-экономического развития России и основные направления бюджетной, налоговой и таможенной тарифной политики.С докладами на совещании выступили министр экономического развития <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Решетников</a> и министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a>.
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максим решетников, антон силуанов, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф, экономика

Мишустин назвал приоритет правительства при подготовке нового бюджета

16:15 02.09.2020 (обновлено: 17:21 02.09.2020)
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© POOL / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин общается со студентами, учёными и предпринимателями во время посещения Кубанского государственного университета
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин общается со студентами, учёными и предпринимателями во время посещения Кубанского государственного университета - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© POOL
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Безусловным приоритетом работы правительства остается выполнение всех социальных обязательств перед россиянами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по подготовке проекта нового бюджета.
"Именно на это нацелен проект главного финансового документа на ближайшие три года", — подчеркнул он.
В пресс-службе кабмина сообщили, что "бюджетный пакет" направят в Госдуму до 1 октября. В него в том числе входят прогноз социально-экономического развития России и основные направления бюджетной, налоговой и таможенной тарифной политики.
С докладами на совещании выступили министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.
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Максим РешетниковАнтон СилуановМихаил МишустинГосдума РФПравительство РФЭкономика
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