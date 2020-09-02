https://ria.ru/20200902/byudzhet-1576637598.html
Мишустин назвал приоритет правительства при подготовке нового бюджета
Безусловным приоритетом работы правительства остается выполнение всех социальных обязательств перед россиянами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:15
2020-09-02T16:15
2020-09-02T17:21
максим решетников
антон силуанов
михаил мишустин
госдума рф
правительство рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Безусловным приоритетом работы правительства остается выполнение всех социальных обязательств перед россиянами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по подготовке проекта нового бюджета."Именно на это нацелен проект главного финансового документа на ближайшие три года", — подчеркнул он.В пресс-службе кабмина сообщили, что "бюджетный пакет" направят в <u><a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/">Госдуму</a></u> до 1 октября. В него в том числе входят прогноз социально-экономического развития России и основные направления бюджетной, налоговой и таможенной тарифной политики.С докладами на совещании выступили министр экономического развития <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Решетников</a> и министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a>.
https://ria.ru/20200902/veterany-1576630037.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим решетников, антон силуанов, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф, экономика