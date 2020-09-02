https://ria.ru/20200902/braziliya-1576624375.html

Песков отреагировал на идею запрета коммунистической символики в Бразилии

Кремль не располагает информацией об инициативе депутата Национального конгресса Бразилии Эдуарду Болсонару запретить использование в Бразилии коммунистической... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:01

2020-09-02T13:01

2020-09-02T13:01

дмитрий песков

бразилия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Кремль не располагает информацией об инициативе депутата Национального конгресса <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> Эдуарду Болсонару запретить использование в Бразилии коммунистической символики, заявил журналистам пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Депутат Национального конгресса Бразилии, сын действующего президента страны Эдуарду Болсонару предложил запретить коммунистическую символику. Согласно опубликованному им в Twitter законопроекту, изготовление, распространение и продажа предметов с такой символикой будет наказываться лишением свободы от девяти до 15 лет."Мы не располагаем такой информацией", - ответил Песков на вопрос об отношении Кремля к вышеупомянутой инициативе.

https://ria.ru/20171020/1507224252.html

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бразилия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, бразилия, в мире