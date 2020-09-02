Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200902/braziliya-1576624375.html
Песков отреагировал на идею запрета коммунистической символики в Бразилии
Кремль не располагает информацией об инициативе депутата Национального конгресса Бразилии Эдуарду Болсонару запретить использование в Бразилии коммунистической... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:01
2020-09-02T13:01
дмитрий песков
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_13fe9e0f58e7dd3126a91b2287d4e6cc.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Кремль не располагает информацией об инициативе депутата Национального конгресса <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> Эдуарду Болсонару запретить использование в Бразилии коммунистической символики, заявил журналистам пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Депутат Национального конгресса Бразилии, сын действующего президента страны Эдуарду Болсонару предложил запретить коммунистическую символику. Согласно опубликованному им в Twitter законопроекту, изготовление, распространение и продажа предметов с такой символикой будет наказываться лишением свободы от девяти до 15 лет."Мы не располагаем такой информацией", - ответил Песков на вопрос об отношении Кремля к вышеупомянутой инициативе.
https://ria.ru/20171020/1507224252.html
3
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_15d356d7dbdabb81c2dfccb55cfed8d7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, бразилия, в мире

Песков отреагировал на идею запрета коммунистической символики в Бразилии

13:01 02.09.2020
943
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Кремль не располагает информацией об инициативе депутата Национального конгресса Бразилии Эдуарду Болсонару запретить использование в Бразилии коммунистической символики, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Депутат Национального конгресса Бразилии, сын действующего президента страны Эдуарду Болсонару предложил запретить коммунистическую символику. Согласно опубликованному им в Twitter законопроекту, изготовление, распространение и продажа предметов с такой символикой будет наказываться лишением свободы от девяти до 15 лет.
"Мы не располагаем такой информацией", - ответил Песков на вопрос об отношении Кремля к вышеупомянутой инициативе.
Скульптурная композиция на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.10.2017
20 октября 2017, 10:38
В Польше с красноармейских кладбищ уберут изображения серпа и молота
1154088
Обсудить 3
Дмитрий ПесковБразилияВ мире
Рекомендуем
Светлана Тихановская
В Госдуме оценили позицию Тихановской по Крыму
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве
Лавров предостерег от попыток "оторвать" Белоруссию от России
Вид на остров Хоккайдо
Япония предлагала СССР Хоккайдо в обмен на выход из войны, заявил историк
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
"С таким сталкиваемся впервые". Макей оценил ситуацию в Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Лавров оценил идею о посредничестве в белорусском урегулировании извне
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой
Здание МИД Белоруссии в Минске
Минск подготовил ответные санкции против представителей стран Балтии
Кадр из фильма Цой
Песков ответил на вопрос об обращении сына Цоя о запрете проката фильма
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве
Лавров объяснил, почему Москву беспокоит ситуация в Белоруссии
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Участники студенческой акции протеста в Минске
На акции студентов в Минске начались задержания
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В Киеве избили депутата Рады
Добыча нефти
Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019
Заразившаяся коронавирусом Тимошенко рассказала о своем состоянии
Флаг ОДКБ
Песков: любая угроза для одного из членов ОДКБ опасна для всех участников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
23:49Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР после Второй мировой войны
23:46В Ростовской области режим ЧС ввели на территории Тарасовского района
Лента новостейМолния