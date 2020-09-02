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https://ria.ru/20200902/boseman-1576577847.html
Враг "Черной пантеры" посвятил Чедвику Боузману эмоциональный пост
Майкл Б. Джордан, исполнивший роль суперзлодея Киллмонгера в "Черной пантере" опубликовал эмоциональное посвящение скончавшемуся от рака Чедвику Боузману. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T00:31
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культура
чедвик боузман
кино и сериалы
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 2 сент – РИА Новости</strong>. Майкл Б. Джордан, исполнивший роль суперзлодея Киллмонгера в "Черной пантере" опубликовал эмоциональное посвящение скончавшемуся от рака Чедвику Боузману. Он несколько раз повторил: "Как мы мне хотелось, чтобы у нас было больше времени" и пообещал, что "оставшуюся часть своей жизни постарается жить так, как Боузман". "В одном из наших последних разговоров, ты сказал, что мы навсегда связаны друг с другом, и я только сейчас понимаю, что это для меня значит. С самого начала моей карьеры &lt;…&gt; ты помогал мне, показывая, как стать лучше, как следовать целям и как оставлять что-то после себя &lt;…&gt; Я все время на тебя смотрел и учился, для меня ты был постоянной мотивацией меняться к лучшему". "Я благодарен за те легенды и героев, которых ты создал, они всегда будут с нами… Но самое горькое, что я только сейчас понимаю, какой легендой и героем был ты сам. Ты никогда не забывал о том, что важно для тебя. Ты заботился о семье, друзьях, своем ремесле, своем душевном состоянии. Ты заботился о детях, о нашей культуре, о нашем обществе и обо всем человечестве", — добавил он. Чедвик Боузман умер 28 августа на 43-м году жизни от рака после четырехлетней борьбы с болезнью.
https://ria.ru/20200830/bouzman-1576493210.html
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чедвик боузман, кино и сериалы, новости культуры

Враг "Черной пантеры" посвятил Чедвику Боузману эмоциональный пост

00:31 02.09.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкАктер Майкл Бакари Джордан
Актер Майкл Бакари Джордан - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Sputnik
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МОСКВА, 2 сент – РИА Новости. Майкл Б. Джордан, исполнивший роль суперзлодея Киллмонгера в "Черной пантере" опубликовал эмоциональное посвящение скончавшемуся от рака Чедвику Боузману.
Он несколько раз повторил: "Как мы мне хотелось, чтобы у нас было больше времени" и пообещал, что "оставшуюся часть своей жизни постарается жить так, как Боузман".
"Я пытался найти слова, но они даже близко не описывают то, что я чувствую. Я вспоминаю каждый миг, каждый диалог, каждую улыбку, каждый спор, каждое объятие… все", — отметил он.
"В одном из наших последних разговоров, ты сказал, что мы навсегда связаны друг с другом, и я только сейчас понимаю, что это для меня значит. С самого начала моей карьеры <…> ты помогал мне, показывая, как стать лучше, как следовать целям и как оставлять что-то после себя <…> Я все время на тебя смотрел и учился, для меня ты был постоянной мотивацией меняться к лучшему".
"Я благодарен за те легенды и героев, которых ты создал, они всегда будут с нами… Но самое горькое, что я только сейчас понимаю, какой легендой и героем был ты сам. Ты никогда не забывал о том, что важно для тебя. Ты заботился о семье, друзьях, своем ремесле, своем душевном состоянии. Ты заботился о детях, о нашей культуре, о нашем обществе и обо всем человечестве", — добавил он.
Чедвик Боузман умер 28 августа на 43-м году жизни от рака после четырехлетней борьбы с болезнью.
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КультураЧедвик БоузманКино и сериалыНовости культуры
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