https://ria.ru/20200902/boseman-1576577847.html

Враг "Черной пантеры" посвятил Чедвику Боузману эмоциональный пост

Майкл Б. Джордан, исполнивший роль суперзлодея Киллмонгера в "Черной пантере" опубликовал эмоциональное посвящение скончавшемуся от рака Чедвику Боузману. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T00:31

2020-09-02T00:31

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культура

чедвик боузман

кино и сериалы

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<strong>МОСКВА, 2 сент – РИА Новости</strong>. Майкл Б. Джордан, исполнивший роль суперзлодея Киллмонгера в "Черной пантере" опубликовал эмоциональное посвящение скончавшемуся от рака Чедвику Боузману. Он несколько раз повторил: "Как мы мне хотелось, чтобы у нас было больше времени" и пообещал, что "оставшуюся часть своей жизни постарается жить так, как Боузман". "В одном из наших последних разговоров, ты сказал, что мы навсегда связаны друг с другом, и я только сейчас понимаю, что это для меня значит. С самого начала моей карьеры <…> ты помогал мне, показывая, как стать лучше, как следовать целям и как оставлять что-то после себя <…> Я все время на тебя смотрел и учился, для меня ты был постоянной мотивацией меняться к лучшему". "Я благодарен за те легенды и героев, которых ты создал, они всегда будут с нами… Но самое горькое, что я только сейчас понимаю, какой легендой и героем был ты сам. Ты никогда не забывал о том, что важно для тебя. Ты заботился о семье, друзьях, своем ремесле, своем душевном состоянии. Ты заботился о детях, о нашей культуре, о нашем обществе и обо всем человечестве", — добавил он. Чедвик Боузман умер 28 августа на 43-м году жизни от рака после четырехлетней борьбы с болезнью.

https://ria.ru/20200830/bouzman-1576493210.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чедвик боузман, кино и сериалы, новости культуры