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Культура
https://ria.ru/20200902/bortich-1576618359.html
Скрывавшая беременность звезда "Холопа" показала ребенка
Актриса Александра Бортич в своем Instagram показала фотографию своего ребенка. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:30
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культура
александра бортич
россия
шоу-бизнес
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Актриса <a href="https://ria.ru/person_aleksandra-bortich/" target="_blank">Александра Бортич</a> в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CEoFRjojr36/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> показала фотографию своего ребенка.Ранее в Сети появились слухи, что актриса беременна, а позднее — что родила ребенка.На фото вместе с Бортич присутствует ее избранник — Евгений Савельев, а также их сын Саша.Александра Бортич — популярная актриса, сыгравшая в таких фильмах, как "Викинг", "Я худею", "Холоп", "Духless 2", "Миллиард", а также в сериале "Полицейский с Рублевки".Ранее актриса была замужем за рэпером Вячеславов Воронцовым, известным под псевдонимом Мезза. Однако пара развелась в 2018 году. Сейчас Бортич состоит в отношениях с основателем сети школы ораторского искусства Евгением Савельевым.
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александра бортич, россия, шоу-бизнес, общество

Скрывавшая беременность звезда "Холопа" показала ребенка

11:30 02.09.2020
15810
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия кинофестиваля "Кинотавр"
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Актриса Александра Бортич в своем Instagram показала фотографию своего ребенка.
Ранее в Сети появились слухи, что актриса беременна, а позднее — что родила ребенка.
На фото вместе с Бортич присутствует ее избранник — Евгений Савельев, а также их сын Саша.
Александра Бортич — популярная актриса, сыгравшая в таких фильмах, как "Викинг", "Я худею", "Холоп", "Духless 2", "Миллиард", а также в сериале "Полицейский с Рублевки".
Ранее актриса была замужем за рэпером Вячеславов Воронцовым, известным под псевдонимом Мезза. Однако пара развелась в 2018 году. Сейчас Бортич состоит в отношениях с основателем сети школы ораторского искусства Евгением Савельевым.
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КультураАлександра БортичРоссияШоу-бизнесОбщество
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