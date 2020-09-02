https://ria.ru/20200902/bortich-1576618359.html

Скрывавшая беременность звезда "Холопа" показала ребенка

Актриса Александра Бортич в своем Instagram показала фотографию своего ребенка. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:30

2020-09-02T11:30

2020-09-02T11:30

культура

александра бортич

россия

шоу-бизнес

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Актриса <a href="https://ria.ru/person_aleksandra-bortich/" target="_blank">Александра Бортич</a> в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CEoFRjojr36/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> показала фотографию своего ребенка.Ранее в Сети появились слухи, что актриса беременна, а позднее — что родила ребенка.На фото вместе с Бортич присутствует ее избранник — Евгений Савельев, а также их сын Саша.Александра Бортич — популярная актриса, сыгравшая в таких фильмах, как "Викинг", "Я худею", "Холоп", "Духless 2", "Миллиард", а также в сериале "Полицейский с Рублевки".Ранее актриса была замужем за рэпером Вячеславов Воронцовым, известным под псевдонимом Мезза. Однако пара развелась в 2018 году. Сейчас Бортич состоит в отношениях с основателем сети школы ораторского искусства Евгением Савельевым.

https://radiosputnik.ria.ru/20200214/1564708089.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александра бортич, россия, шоу-бизнес, общество