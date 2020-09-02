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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200902/borschevik-1576627472.html
Обработку земель от борщевика завершили в Подмосковье
Третий этап обработки земель от борщевика Сосновского завершился на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:44
2020-09-02T13:46
новости подмосковья
борщевик
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. </strong>Третий этап обработки земель от борщевика Сосновского завершился на территории <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Обработкм земель от борщевика в регионе проводится в три этапа. Первый - в марте-апреле, второй - в июне, во время цветения борщевика, и третий - в июле-августе, когда растение начинает выбрасывать семена."На сегодняшний день третий этап обработки завершен. Всего в течение сезона в период с апреля по сентябрь работы проводились на более чем семи тысячах земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. Площадь обработки составила более 13 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.По его словам, наибольшие площади произрастания сорняка обработаны в Волоколамском, Можайском и Сергиево-Посадском городских округах.
https://ria.ru/20200727/1574981211.html
московская область (подмосковье)
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борщевик, московская область (подмосковье)

Обработку земель от борщевика завершили в Подмосковье

13:44 02.09.2020 (обновлено: 13:46 02.09.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье
Сотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Третий этап обработки земель от борщевика Сосновского завершился на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Обработкм земель от борщевика в регионе проводится в три этапа. Первый - в марте-апреле, второй - в июне, во время цветения борщевика, и третий - в июле-августе, когда растение начинает выбрасывать семена.
"На сегодняшний день третий этап обработки завершен. Всего в течение сезона в период с апреля по сентябрь работы проводились на более чем семи тысячах земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. Площадь обработки составила более 13 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.
По его словам, наибольшие площади произрастания сорняка обработаны в Волоколамском, Можайском и Сергиево-Посадском городских округах.
Сотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
27 июля, 13:45Новости Подмосковья
Свыше 2,2 тысячи участков, зараженных борщевиком, выявили в Подмосковье
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Новости ПодмосковьяборщевикМосковская область (Подмосковье)
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