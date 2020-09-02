https://ria.ru/20200902/borschevik-1576627472.html

Обработку земель от борщевика завершили в Подмосковье

Третий этап обработки земель от борщевика Сосновского завершился на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:44

2020-09-02T13:44

2020-09-02T13:46

новости подмосковья

борщевик

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. </strong>Третий этап обработки земель от борщевика Сосновского завершился на территории <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Обработкм земель от борщевика в регионе проводится в три этапа. Первый - в марте-апреле, второй - в июне, во время цветения борщевика, и третий - в июле-августе, когда растение начинает выбрасывать семена."На сегодняшний день третий этап обработки завершен. Всего в течение сезона в период с апреля по сентябрь работы проводились на более чем семи тысячах земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. Площадь обработки составила более 13 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.По его словам, наибольшие площади произрастания сорняка обработаны в Волоколамском, Можайском и Сергиево-Посадском городских округах.

https://ria.ru/20200727/1574981211.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борщевик, московская область (подмосковье)