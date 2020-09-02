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https://ria.ru/20200902/bolgariya-1576617022.html
В Софии во время протестов пострадали трое человек
Три человека, в том числе двое полицейских, пострадали в ходе акции протеста "Великое народное восстание" в столице Болгарии Софии в среду, с утра манифестанты... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:59
2020-09-02T10:59
бойко борисов
софия (город)
болгария
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Три человека, в том числе двое полицейских, пострадали в ходе акции протеста "Великое народное восстание" в столице <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a> <a href="http://ria.ru/location_Sofia/" target="_blank" data-auto="true">Софии</a> в среду, с утра манифестанты закидали полицейских яйцами, передает Болгарское национальное радио (БНР).Отмечается, что протесты проходят в первый день нового политического сезона, с начала работы Народного собрания (парламента) республики. Столкновения начались в примерно в 8.00, протестующие принялись забрасывать полицию яйцами и ненастоящими банкнотами номиналом 500 евро.Вход к новому зданию парламента (бывшая штаб-квартира болгарской компартии) опоясал полицейский кордон. Правоохранители с помощью щитов пытались защититься от летящих предметов, в том числе бутылок.Пострадали три человека, в том числе двое полицейских, им оказана необходимая помощь. Также получил ранения молодой человек, на которого упала брошенная в полицию бутылка. Его с окровавленным лицом увезла скорая помощь.По последним данным полиции, как передает радио, протестующие применяли перечный газ. Под его действие попали несколько журналистов и полицейские - "десятки человек". Всего, по данным полиции Софии, от применения газа пострадали более 20 полицейских. Радио отмечает, что Столичная дирекция внутренних дел (СДВР) пригрозила использовать физическую силу и дубинки, если будет дальнейшая эскалация. На площадь из-за набирающих обороты столкновений было направлено больше сил жандармерии.Наряду с этим были задержаны "десятки" протестующих, их отвезли в участок. В МВД призвали людей протестовать мирно и не следовать призывам провокаторов. Полицейские и жандармы перекрыли подступы к зданию парламента, чтобы обезопасить путь депутатов на работу.Протесты в Болгарии продолжаются с 9 июля. Они начались в Софии с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева, который еще в феврале заявил об утрате правительством его доверия. Участники протестов требуют отставки правительства, однако премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Bojjko_Borisov/" target="_blank" data-auto="true">Бойко Борисов</a> ранее согласился лишь на увольнение отдельных министров.
https://ria.ru/20200827/ayya-sofiya-1576391699.html
https://ria.ru/20200901/beyrut-1576601083.html
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софия (город)
болгария
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РИА Новости
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бойко борисов, софия (город), болгария, в мире

В Софии во время протестов пострадали трое человек

10:59 02.09.2020
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© REUTERS / Stoyan NenovПротестующие во время столкновения с полицией на антиправительственном митинге демонстрации в Софии в Болгарии
Протестующие во время столкновения с полицией на антиправительственном митинге демонстрации в Софии в Болгарии - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© REUTERS / Stoyan Nenov
Протестующие во время столкновения с полицией на антиправительственном митинге демонстрации в Софии в Болгарии
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Три человека, в том числе двое полицейских, пострадали в ходе акции протеста "Великое народное восстание" в столице Болгарии Софии в среду, с утра манифестанты закидали полицейских яйцами, передает Болгарское национальное радио (БНР).
Отмечается, что протесты проходят в первый день нового политического сезона, с начала работы Народного собрания (парламента) республики. Столкновения начались в примерно в 8.00, протестующие принялись забрасывать полицию яйцами и ненастоящими банкнотами номиналом 500 евро.
Вход к новому зданию парламента (бывшая штаб-квартира болгарской компартии) опоясал полицейский кордон. Правоохранители с помощью щитов пытались защититься от летящих предметов, в том числе бутылок.
Пострадали три человека, в том числе двое полицейских, им оказана необходимая помощь. Также получил ранения молодой человек, на которого упала брошенная в полицию бутылка. Его с окровавленным лицом увезла скорая помощь.
Закрытые христианские мозаики Айя-Софии - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 16:45Религия и мировоззрение
Турецкие власти пообещали открыть доступ к мозаикам Айя-Софии
По последним данным полиции, как передает радио, протестующие применяли перечный газ. Под его действие попали несколько журналистов и полицейские - "десятки человек". Всего, по данным полиции Софии, от применения газа пострадали более 20 полицейских. Радио отмечает, что Столичная дирекция внутренних дел (СДВР) пригрозила использовать физическую силу и дубинки, если будет дальнейшая эскалация. На площадь из-за набирающих обороты столкновений было направлено больше сил жандармерии.
Наряду с этим были задержаны "десятки" протестующих, их отвезли в участок. В МВД призвали людей протестовать мирно и не следовать призывам провокаторов. Полицейские и жандармы перекрыли подступы к зданию парламента, чтобы обезопасить путь депутатов на работу.
Протесты в Болгарии продолжаются с 9 июля. Они начались в Софии с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева, который еще в феврале заявил об утрате правительством его доверия. Участники протестов требуют отставки правительства, однако премьер-министр Бойко Борисов ранее согласился лишь на увольнение отдельных министров.
Кадры столкновений демонстрантов с полицией в Бейруте - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 20:09
Армия взяла под контроль центр Бейрута после столкновений с протестующими
7162112
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Бойко БорисовСофия (город)БолгарияВ мире
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