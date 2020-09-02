https://ria.ru/20200902/bolgariya-1576617022.html

В Софии во время протестов пострадали трое человек

Три человека, в том числе двое полицейских, пострадали в ходе акции протеста "Великое народное восстание" в столице Болгарии Софии в среду, с утра манифестанты... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T10:59

2020-09-02T10:59

2020-09-02T10:59

бойко борисов

софия (город)

болгария

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576616754_0:0:3131:1761_1400x0_80_0_0_3b614d4575193d926f5e1a2bb50208a5.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Три человека, в том числе двое полицейских, пострадали в ходе акции протеста "Великое народное восстание" в столице <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a> <a href="http://ria.ru/location_Sofia/" target="_blank" data-auto="true">Софии</a> в среду, с утра манифестанты закидали полицейских яйцами, передает Болгарское национальное радио (БНР).Отмечается, что протесты проходят в первый день нового политического сезона, с начала работы Народного собрания (парламента) республики. Столкновения начались в примерно в 8.00, протестующие принялись забрасывать полицию яйцами и ненастоящими банкнотами номиналом 500 евро.Вход к новому зданию парламента (бывшая штаб-квартира болгарской компартии) опоясал полицейский кордон. Правоохранители с помощью щитов пытались защититься от летящих предметов, в том числе бутылок.Пострадали три человека, в том числе двое полицейских, им оказана необходимая помощь. Также получил ранения молодой человек, на которого упала брошенная в полицию бутылка. Его с окровавленным лицом увезла скорая помощь.По последним данным полиции, как передает радио, протестующие применяли перечный газ. Под его действие попали несколько журналистов и полицейские - "десятки человек". Всего, по данным полиции Софии, от применения газа пострадали более 20 полицейских. Радио отмечает, что Столичная дирекция внутренних дел (СДВР) пригрозила использовать физическую силу и дубинки, если будет дальнейшая эскалация. На площадь из-за набирающих обороты столкновений было направлено больше сил жандармерии.Наряду с этим были задержаны "десятки" протестующих, их отвезли в участок. В МВД призвали людей протестовать мирно и не следовать призывам провокаторов. Полицейские и жандармы перекрыли подступы к зданию парламента, чтобы обезопасить путь депутатов на работу.Протесты в Болгарии продолжаются с 9 июля. Они начались в Софии с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева, который еще в феврале заявил об утрате правительством его доверия. Участники протестов требуют отставки правительства, однако премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Bojjko_Borisov/" target="_blank" data-auto="true">Бойко Борисов</a> ранее согласился лишь на увольнение отдельных министров.

https://ria.ru/20200827/ayya-sofiya-1576391699.html

https://ria.ru/20200901/beyrut-1576601083.html

1

софия (город)

болгария

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бойко борисов, софия (город), болгария, в мире