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https://ria.ru/20200902/bluetooth-1576607138.html
Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
Постоянно включенный Bluetooth не только быстрее разряжает батарейку смартфона, но и может стать для хакеров ключом к вашим личным данным, хранящимся в памяти... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T02:18
2020-09-02T02:18
георгий плеханов (российский политический деятель, философ, теоретик марксизма)
рэу имени г. в. плеханова
технологии
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Постоянно включенный Bluetooth не только быстрее разряжает батарейку смартфона, но и может стать для хакеров ключом к вашим личным данным, хранящимся в памяти гаджета, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200902/831976479.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> доцент кафедры информатики <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehkonomicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РЭУ</a> им. Плеханова Александр Тимофеев.Эксперт рекомендует отключать Bluetooth сразу после того, как вы воспользуетесь им по назначению, так как постоянно включенный — находка для мошенников.
https://ria.ru/20200901/smartfon-1576554547.html
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РИА Новости
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Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
георгий плеханов (российский политический деятель, философ, теоретик марксизма), рэу имени г. в. плеханова, технологии

Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth

02:18 02.09.2020
569
© Depositphotos / VadmaryДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Depositphotos / Vadmary
Девушка со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Постоянно включенный Bluetooth не только быстрее разряжает батарейку смартфона, но и может стать для хакеров ключом к вашим личным данным, хранящимся в памяти гаджета, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.
"Возможность взлома Bluetooth может подвергнуть опасности любую информацию, хранящуюся на устройстве (фотографии, электронные письма, тексты). Кроме этого злоумышленник сможет получить контроль над устройством и отправлять на него нежелательные данные", — предупредил он.
Эксперт рекомендует отключать Bluetooth сразу после того, как вы воспользуетесь им по назначению, так как постоянно включенный — находка для мошенников.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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Эксперт рассказал, как защититься от синего свечения экрана смартфона
910003
Обсудить 1
Георгий Плеханов (Российский политический деятель, философ, теоретик марксизма)РЭУ имени Г. В. ПлехановаТехнологии
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