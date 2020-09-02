https://ria.ru/20200902/bluetooth-1576607138.html

Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth

Постоянно включенный Bluetooth не только быстрее разряжает батарейку смартфона, но и может стать для хакеров ключом к вашим личным данным, хранящимся в памяти... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T02:18

2020-09-02T02:18

2020-09-02T02:18

георгий плеханов (российский политический деятель, философ, теоретик марксизма)

рэу имени г. в. плеханова

технологии

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Постоянно включенный Bluetooth не только быстрее разряжает батарейку смартфона, но и может стать для хакеров ключом к вашим личным данным, хранящимся в памяти гаджета, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200902/831976479.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> доцент кафедры информатики <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehkonomicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РЭУ</a> им. Плеханова Александр Тимофеев.Эксперт рекомендует отключать Bluetooth сразу после того, как вы воспользуетесь им по назначению, так как постоянно включенный — находка для мошенников.

https://ria.ru/20200901/smartfon-1576554547.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий плеханов (российский политический деятель, философ, теоретик марксизма), рэу имени г. в. плеханова, технологии