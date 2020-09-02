https://ria.ru/20200902/beslan-1576624185.html

Путин не планирует участвовать в памятных мероприятиях в Беслане

Президент РФ Владимир Путин не планирует в ближайшие дни участвовать в мемориальных мероприятиях, связанных с терактом в 2004 году в школе Беслана, сообщил... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:48

2020-09-02T12:48

2020-09-02T12:48

дмитрий песков

владимир путин

беслан

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не планирует в ближайшие дни участвовать в мемориальных мероприятиях, связанных с терактом в 2004 году в школе <a href="http://ria.ru/location_Beslan/" target="_blank" data-auto="true">Беслана</a>, сообщил журналистам его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он отметил, что связанные с этим круглые мемориальные даты, действительно, отмечаются более полноформатно. "Но дело вовсе не в датах. Дело в памяти, которая не только в эти дни, а которая всегда хранится в сердце каждого россиянина", - добавил пресс-секретарь российского лидера.Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети.

https://ria.ru/20200824/damask-1576243598.html

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беслан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, беслан, общество