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Путин не планирует участвовать в памятных мероприятиях в Беслане
Президент РФ Владимир Путин не планирует в ближайшие дни участвовать в мемориальных мероприятиях, связанных с терактом в 2004 году в школе Беслана, сообщил... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:48
2020-09-02T12:48
дмитрий песков
владимир путин
беслан
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не планирует в ближайшие дни участвовать в мемориальных мероприятиях, связанных с терактом в 2004 году в школе <a href="http://ria.ru/location_Beslan/" target="_blank" data-auto="true">Беслана</a>, сообщил журналистам его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он отметил, что связанные с этим круглые мемориальные даты, действительно, отмечаются более полноформатно. "Но дело вовсе не в датах. Дело в памяти, которая не только в эти дни, а которая всегда хранится в сердце каждого россиянина", - добавил пресс-секретарь российского лидера.Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети.
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дмитрий песков, владимир путин, беслан, общество

Путин не планирует участвовать в памятных мероприятиях в Беслане

12:48 02.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует в ближайшие дни участвовать в мемориальных мероприятиях, связанных с терактом в 2004 году в школе Беслана, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Нет, у президента не предусмотрено участие в каких-то мероприятиях мемориальных по Беслану. Безусловно, память о Беслане хранится в сердце президента, она будет всегда, как и у любого россиянина", - заявил Песков в ответ на вопрос, будет ли Путин принимать участие в мероприятиях, посвященных памяти событий в Беслане.
Он отметил, что связанные с этим круглые мемориальные даты, действительно, отмечаются более полноформатно. "Но дело вовсе не в датах. Дело в памяти, которая не только в эти дни, а которая всегда хранится в сердце каждого россиянина", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
Пожар на месте взрыва на Арабском газопроводе в провинции Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 15:03
Премьер Сирии назвал цель теракта в Дамаске
Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети.
17304214
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинБесланОбщество
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