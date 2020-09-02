https://ria.ru/20200902/beslan-1576618672.html

"Россия 1" покажет 3 сентября документальный фильм о Беслане

Телеканал "Россия 1" 3 сентября покажет документальный фильм-расследование "Беслан", сообщили в пресс-службе вещателя. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:22

2020-09-02T11:22

2020-09-02T11:22

беслан

cуд над участником захвата школы в беслане

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Телеканал "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" 3 сентября покажет документальный фильм-расследование "Беслан", сообщили в пресс-службе вещателя.Фильм выйдет в эфир в 23.35 мск. Как отмечается в анонсе, с этой трагедией связано много вопросов, в том числе, как в школу смогли попасть "вооруженные до зубов головорезы и почему ее охранял единственный милиционер – безоружная женщина?"."Что собирались захватить боевики на самом деле и по какой причине передумали? Что говорит об этом единственный захваченный живым террорист Нурпаши Кулаев? Кто распространяет мифы о том, что в смерти детей террористы не виноваты и кто действительно стреляли из огнеметов по школе? Уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей – в новом документальном фильме <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-rogatkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Рогаткина</a>", - говорится в анонсе.Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети.

https://ria.ru/20200901/beslan-1576601761.html

https://ria.ru/20200901/beslan-1576549265.html

беслан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беслан, cуд над участником захвата школы в беслане, общество