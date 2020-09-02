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"Россия 1" покажет 3 сентября документальный фильм о Беслане
Телеканал "Россия 1" 3 сентября покажет документальный фильм-расследование "Беслан", сообщили в пресс-службе вещателя. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:22
2020-09-02T11:22
беслан
cуд над участником захвата школы в беслане
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Телеканал "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" 3 сентября покажет документальный фильм-расследование "Беслан", сообщили в пресс-службе вещателя.Фильм выйдет в эфир в 23.35 мск. Как отмечается в анонсе, с этой трагедией связано много вопросов, в том числе, как в школу смогли попасть "вооруженные до зубов головорезы и почему ее охранял единственный милиционер – безоружная женщина?"."Что собирались захватить боевики на самом деле и по какой причине передумали? Что говорит об этом единственный захваченный живым террорист Нурпаши Кулаев? Кто распространяет мифы о том, что в смерти детей террористы не виноваты и кто действительно стреляли из огнеметов по школе? Уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей – в новом документальном фильме <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-rogatkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Рогаткина</a>", - говорится в анонсе.Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети.
https://ria.ru/20200901/beslan-1576601761.html
https://ria.ru/20200901/beslan-1576549265.html
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беслан, cуд над участником захвата школы в беслане, общество

"Россия 1" покажет 3 сентября документальный фильм о Беслане

11:22 02.09.2020
462
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкВ школе № 1 в Беслане
В школе № 1 в Беслане - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
В школе № 1 в Беслане. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Телеканал "Россия 1" 3 сентября покажет документальный фильм-расследование "Беслан", сообщили в пресс-службе вещателя.
Фильм выйдет в эфир в 23.35 мск. Как отмечается в анонсе, с этой трагедией связано много вопросов, в том числе, как в школу смогли попасть "вооруженные до зубов головорезы и почему ее охранял единственный милиционер – безоружная женщина?".
Траурные мероприятия, посвященные 10-й годовщине трагедии в Беслане - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 20:37
Журналисты Симоньян, Кирий и Степаненко рассказали о работе в Беслане
"Что собирались захватить боевики на самом деле и по какой причине передумали? Что говорит об этом единственный захваченный живым террорист Нурпаши Кулаев? Кто распространяет мифы о том, что в смерти детей террористы не виноваты и кто действительно стреляли из огнеметов по школе? Уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей – в новом документальном фильме Александра Рогаткина", - говорится в анонсе.
Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети.
Траурные мероприятия 1-го сентября в Беслане - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 03:37
Захват заложников в школе №1 города Беслана в сентябре 2004 года
300212
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БесланCуд над участником захвата школы в БесланеОбщество
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