https://ria.ru/20200902/berluskoni-1576650511.html

Россия готова оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что при необходимости экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони, заразившемуся коронавирусом,... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T20:09

2020-09-02T20:09

2020-09-02T21:30

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

италия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155616/38/1556163847_0:0:2888:1626_1400x0_80_0_0_723f8269cf0effb77e564e8da7948004.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> выразил уверенность, что при необходимости экс-премьеру Италии <a href="http://ria.ru/person_Silvio_Berluskoni/" target="_blank" data-auto="true">Сильвио Берлускони</a>, заразившемуся коронавирусом, медпомощь из России будет оказана: президент даст поручения.Берлускони сдал положительный тест на коронавирус, заявил ранее его личный врач Альберто Дзангрилло."Уверен, что если это потребуется, президент даст необходимые указания", - сказал Песков РИА Новости.Сильвио Берлускони - давний друг президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. После отставки Берлускони с поста премьера <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> дружеские отношения у них сохранились.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200208/1564431261.html

Samvel Vazgenovich Gurgenov Провокаторы из "Альянса Врачей" на своём Ютуб-канале пытаются дискредитировать наш суперсовременный, инновационный ИВЛ РО-6, снятый с производства двадцать пять лет назад. Нужно срочно подготовить данную машинку для синьора Сильвио. Докажем миру силу отечественной медицины! 16

павел рябышев Пусть в Германию едет. У них там "новичок" от всех болезней. 11

4

россия

италия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, италия, в мире