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Распространение нового коронавируса
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Россия готова оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что при необходимости экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони, заразившемуся коронавирусом,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T20:09
2020-09-02T21:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
италия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> выразил уверенность, что при необходимости экс-премьеру Италии <a href="http://ria.ru/person_Silvio_Berluskoni/" target="_blank" data-auto="true">Сильвио Берлускони</a>, заразившемуся коронавирусом, медпомощь из России будет оказана: президент даст поручения.Берлускони сдал положительный тест на коронавирус, заявил ранее его личный врач Альберто Дзангрилло."Уверен, что если это потребуется, президент даст необходимые указания", - сказал Песков РИА Новости.Сильвио Берлускони - давний друг президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. После отставки Берлускони с поста премьера <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> дружеские отношения у них сохранились.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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Провокаторы из "Альянса Врачей" на своём Ютуб-канале пытаются дискредитировать наш суперсовременный, инновационный ИВЛ РО-6, снятый с производства двадцать пять лет назад. Нужно срочно подготовить данную машинку для синьора Сильвио. Докажем миру силу отечественной медицины!
16
Пусть в Германию едет. У них там "новичок" от всех болезней.
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4
россия
италия
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коронавирус covid-19, россия, италия, в мире

Россия готова оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

20:09 02.09.2020 (обновлено: 21:30 02.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутат от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге
Депутат от партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что при необходимости экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони, заразившемуся коронавирусом, медпомощь из России будет оказана: президент даст поручения.
Берлускони сдал положительный тест на коронавирус, заявил ранее его личный врач Альберто Дзангрилло.
"Уверен, что если это потребуется, президент даст необходимые указания", - сказал Песков РИА Новости.
Сильвио Берлускони - давний друг президента РФ Владимира Путина. После отставки Берлускони с поста премьера Италии дружеские отношения у них сохранились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияИталияВ мире
Популярные комментарии
Провокаторы из "Альянса Врачей" на своём Ютуб-канале пытаются дискредитировать наш суперсовременный, инновационный ИВЛ РО-6, снятый с производства двадцать пять лет назад. Нужно срочно подготовить данную машинку для синьора Сильвио. Докажем миру силу отечественной медицины!
2 сентября, 20:59
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
730006
Пусть в Германию едет. У них там "новичок" от всех болезней.
2 сентября, 21:06
прпавел рябышев
701102
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