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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200902/berluskoni-1576649775.html
Берлускони заразился коронавирусом
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сдал положительный тест на коронавирус, заявил его личный врач Альберто Дзангрилло. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T19:42
2020-09-02T20:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сильвио берлускони
италия
в мире
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<strong>РИМ, 2 сен – РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Бывший премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> Сильвио Берлускони сдал положительный тест на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавирус</a>, заявил его личный врач Альберто Дзангрилло.По словам специалиста, которого цитируют местные СМИ, заболевание <a href="http://ria.ru/person_Silvio_Berluskoni/" target="_blank">Берлускони </a>проходит без симптомов, а сам политик находится в домашней изоляции.Также отмечается, что лидер партии "Вперед, Италия" сдал "тест по возвращении из поездки на Сардинию".Как сообщили в пресс-службе Берлускони, он продолжает работать в своей резиденции, где проведет предусмотренный период изоляции."В любом случае он продолжит поддерживать кандидатов от "Вперед, Италия" и других правоцентристских партий на региональных и административных выборах (20-21 сентября - ред), давая ежедневные интервью в газетах, на телевидении и в социальных сетях", - говорится в заявлении.Источники из "Вперед, Италия" 25 августа сообщили журналистам, что Берлускони сделал срочный двойной тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. Это решение Берлускони было вызвано тем, что ранее стало известно об экстренной госпитализации в связи с заражением COVID-19 другого известного итальянского бизнесмена, бывшего менеджера команд "Формулы-1" 70-летнего Флавио Бриаторе. Тогда Берлускони вернулся с Сардинии, где он отдыхал со своей новой подругой, депутатом национального парламента Мартой Фашиной. 12 августа экс-премьер принимал Бриаторе на своей вилле на Изумрудном побережье Сардинии.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200902/timoshenko-1576623398.html
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
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коронавирус covid-19, сильвио берлускони, италия, в мире

Берлускони заразился коронавирусом

19:42 02.09.2020 (обновлено: 20:10 02.09.2020)
1124
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
РИМ, 2 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сдал положительный тест на коронавирус, заявил его личный врач Альберто Дзангрилло.
По словам специалиста, которого цитируют местные СМИ, заболевание Берлускони проходит без симптомов, а сам политик находится в домашней изоляции.
Также отмечается, что лидер партии "Вперед, Италия" сдал "тест по возвращении из поездки на Сардинию".
Как сообщили в пресс-службе Берлускони, он продолжает работать в своей резиденции, где проведет предусмотренный период изоляции.
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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"В любом случае он продолжит поддерживать кандидатов от "Вперед, Италия" и других правоцентристских партий на региональных и административных выборах (20-21 сентября - ред), давая ежедневные интервью в газетах, на телевидении и в социальных сетях", - говорится в заявлении.
Источники из "Вперед, Италия" 25 августа сообщили журналистам, что Берлускони сделал срочный двойной тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. Это решение Берлускони было вызвано тем, что ранее стало известно об экстренной госпитализации в связи с заражением COVID-19 другого известного итальянского бизнесмена, бывшего менеджера команд "Формулы-1" 70-летнего Флавио Бриаторе. Тогда Берлускони вернулся с Сардинии, где он отдыхал со своей новой подругой, депутатом национального парламента Мартой Фашиной. 12 августа экс-премьер принимал Бриаторе на своей вилле на Изумрудном побережье Сардинии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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