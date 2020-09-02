https://ria.ru/20200902/berluskoni-1576649775.html

Берлускони заразился коронавирусом

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сдал положительный тест на коронавирус, заявил его личный врач Альберто Дзангрилло. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T19:42

2020-09-02T19:42

2020-09-02T20:10

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сильвио берлускони

италия

в мире

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<strong>РИМ, 2 сен – РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Бывший премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> Сильвио Берлускони сдал положительный тест на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавирус</a>, заявил его личный врач Альберто Дзангрилло.По словам специалиста, которого цитируют местные СМИ, заболевание <a href="http://ria.ru/person_Silvio_Berluskoni/" target="_blank">Берлускони </a>проходит без симптомов, а сам политик находится в домашней изоляции.Также отмечается, что лидер партии "Вперед, Италия" сдал "тест по возвращении из поездки на Сардинию".Как сообщили в пресс-службе Берлускони, он продолжает работать в своей резиденции, где проведет предусмотренный период изоляции."В любом случае он продолжит поддерживать кандидатов от "Вперед, Италия" и других правоцентристских партий на региональных и административных выборах (20-21 сентября - ред), давая ежедневные интервью в газетах, на телевидении и в социальных сетях", - говорится в заявлении.Источники из "Вперед, Италия" 25 августа сообщили журналистам, что Берлускони сделал срочный двойной тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. Это решение Берлускони было вызвано тем, что ранее стало известно об экстренной госпитализации в связи с заражением COVID-19 другого известного итальянского бизнесмена, бывшего менеджера команд "Формулы-1" 70-летнего Флавио Бриаторе. Тогда Берлускони вернулся с Сардинии, где он отдыхал со своей новой подругой, депутатом национального парламента Мартой Фашиной. 12 августа экс-премьер принимал Бриаторе на своей вилле на Изумрудном побережье Сардинии.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200902/timoshenko-1576623398.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сильвио берлускони, италия, в мире