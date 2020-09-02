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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20200902/benkendrof-1576615375.html
"Заговор классиков". Бенкендорф. Главнокомандующий русской литературы
Баловень судьбы. Боевой генерал 1812 года. Неотразимый ловелас. Эстет. Друг Николая I. Следователь в деле декабристов. Шеф жандармов, приятный в личном общении. Стремился сделать литературу полезной для государства. Решал судьбы Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Кто он: мучитель или союзник наших классиков?
2020-09-02T14:00
2020-09-02T14:00
подкаст "заговор классиков"
подкаст
виктор ерофеев
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"Заговор классиков". Бенкендорф. Главнокомандующий русской литературы
Баловень судьбы. Боевой генерал 1812 года. Неотразимый ловелас. Эстет. Друг Николая I. Следователь в деле декабристов. Шеф жандармов, приятный в личном общении. Стремился сделать литературу полезной для государства. Решал судьбы Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Кто он: мучитель или союзник наших классиков?
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><u><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/id1505747461">iTunes</a></u>, для Android —</strong> <strong><u><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3phZ292b3Ita2xhc3Npa292LnhtbA">Google Podcasts</a></u>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><u><a href="https://music.yandex.ru/album/10321665">Яндекс.Музыка</a></u></strong>, <strong><u><a href="https://castbox.fm/channel/id2741074?country=ru">Castbox</a></u></strong> <strong>и</strong> <strong>SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><u><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></u></strong>________Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите <u><a href="https://ankt.cc/rFPUtW">опрос</a></u> и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <u><a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a></u><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><u><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a></u>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><u><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></u></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><u><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></u></strong>
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аудио, подкаст, виктор ерофеев

"Заговор классиков". Бенкендорф. Главнокомандующий русской литературы

14:00 02.09.2020
866
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Бенкендорф. Главнокомандующий русской литературы
Вчера, 14:00
Баловень судьбы. Боевой генерал 1812 года. Неотразимый ловелас. Эстет. Друг Николая I. Следователь в деле декабристов. Шеф жандармов, приятный в личном общении. Стремился сделать литературу полезной для государства. Решал судьбы Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Кто он: мучитель или союзник наших классиков?
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастВиктор Ерофеев
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