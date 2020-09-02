https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576640208.html

В Чехии назвали способ решить ситуацию в Белоруссии

Чешское правительство видит решение нынешней ситуации в Белоруссии в развитии диалога между властью и представителями общественности, это является сугубо... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T16:59

2020-09-02T16:59

2020-09-02T16:59

протесты в белоруссии

светлана тихановская

томаш петршичек

александр лукашенко

евросоюз

чехия

белоруссия

в мире

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<strong>ПРАГА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Чешское правительство видит решение нынешней ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в развитии диалога между властью и представителями общественности, это является сугубо внутренним делом граждан республики, заявил в среду глава чешского МИД <a href="http://ria.ru/person_tomash-petrshichek/" target="_blank" data-auto="true">Томаш Петршичек</a> в интервью сетевому каналу <a href="https://tv.idnes.cz/" target="_blank" rel="nofollow noopener">iDNES.tv</a>."Мы видим решение ситуации в Белоруссии в начале политического диалога между режимом, который фактически потерял свою легитимность из-за сфальсифицированных президентских выборов, но продолжает опираться на репрессивные структуры, и представителями белорусской общественности, которые настаивают на переменах в стране", - сказал Петршичек.При этом <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>, как и другие государства <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, никак не намерена вмешиваться во внутренние дела Белоруссии и влиять на предпочтения ее граждан, отметил он. "Мы не хотим, чтобы белорусы отвернулись от России лицом к ЕС или наоборот", - подчеркнул министр.По словам Петршичека, в данный момент белорусы не решают никакие глобальные политические вопросы, они озабочены, прежде всего, улучшением своего благосостояния, ситуации в экономике страны, протестуют против ущемления своих прав и свобод, против недопуска многих представителей общественности к участию в недавних выборах.Отвечая на вопрос о возможном вмешательстве России в ситуацию в Белоруссии, глава чешского МИД не исключил такого варианта в будущем. "Не могу исключить, что этого (вмешательства РФ) не может в будущем произойти. С другой стороны, сейчас мы слышим из России высказывания о том, что никто не хочет силовой интервенции в Белоруссии. Ведь видно, что в Белоруссии не происходит никакой "цветной" революции. Речь здесь идет о том, что значительная часть местной общественности после многих лет очнулась и хочет лучшей жизни", - сказал Петршичек."С нашей стороны нет никаких призывов о том, чтобы белорусы далее шли путем членства в ЕС, речь об этом не идет", - подчеркнул министр.Глава МИД также сообщил, что правительство Чехии выделило 10 миллионов крон (около 435 тысяч долларов) для оказания гуманитарной и медицинской помощи представителям белорусской общественности. Она будет адресована, прежде всего, тем людям, которые пострадали во время разгонов демонстраций в различных городах Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576636139.html

https://ria.ru/20200902/protesty-1576625950.html

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чехия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, томаш петршичек, александр лукашенко, евросоюз, чехия, белоруссия, в мире