https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576628362.html

Лавров: России пока ни к чему встречаться с белорусской оппозицией

России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:53

2020-09-02T13:53

2020-09-02T13:53

протесты в белоруссии

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид белоруссии

москва

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Я не хочу делать никаких оценок, но некоторые фамилии из того списка, который был объявлен в качестве состава координационного совета нам знакомы. И целый ряд этих фамилий ассоциируются у нас с личностями, которые выступают за культурный разрыв с Россией, за использование лозунга белоруссизации для ущемления русского языка", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Макеем</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Он добавил, что до сих пор нет внятных объяснений со стороны лидеров совета по поводу появившейся на сайте <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> программы, "которая подтверждает нацеленность именно на антироссийскую работу и которая потом быстро исчезла". "Нет внятных объяснений, что же все-таки произошло и что же все-таки является программой этого совета", - отметил российский министр."В этих условиях мы искренне считаем, что нам ни к чему встречаться с представителями, которые запрашивают подобные контакты, до тех пор, пока они не сформируют свою структуру в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Мы работаем в разных странах с оппозицией, но с оппозицией, которая сама функционирует в легальном правовом поле", - заявил глава МИД РФ.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20200818/1575939222.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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