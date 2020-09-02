Лавров: России пока ни к чему встречаться с белорусской оппозицией
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве.
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я не хочу делать никаких оценок, но некоторые фамилии из того списка, который был объявлен в качестве состава координационного совета нам знакомы. И целый ряд этих фамилий ассоциируются у нас с личностями, которые выступают за культурный разрыв с Россией, за использование лозунга белоруссизации для ущемления русского языка", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем в Москве.
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Он добавил, что до сих пор нет внятных объяснений со стороны лидеров совета по поводу появившейся на сайте Светланы Тихановской программы, "которая подтверждает нацеленность именно на антироссийскую работу и которая потом быстро исчезла". "Нет внятных объяснений, что же все-таки произошло и что же все-таки является программой этого совета", - отметил российский министр.
"В этих условиях мы искренне считаем, что нам ни к чему встречаться с представителями, которые запрашивают подобные контакты, до тех пор, пока они не сформируют свою структуру в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Мы работаем в разных странах с оппозицией, но с оппозицией, которая сама функционирует в легальном правовом поле", - заявил глава МИД РФ.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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