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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576628362.html
Лавров: России пока ни к чему встречаться с белорусской оппозицией
России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:53
2020-09-02T13:53
протесты в белоруссии
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид белоруссии
москва
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Я не хочу делать никаких оценок, но некоторые фамилии из того списка, который был объявлен в качестве состава координационного совета нам знакомы. И целый ряд этих фамилий ассоциируются у нас с личностями, которые выступают за культурный разрыв с Россией, за использование лозунга белоруссизации для ущемления русского языка", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Макеем</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Он добавил, что до сих пор нет внятных объяснений со стороны лидеров совета по поводу появившейся на сайте <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> программы, "которая подтверждает нацеленность именно на антироссийскую работу и которая потом быстро исчезла". "Нет внятных объяснений, что же все-таки произошло и что же все-таки является программой этого совета", - отметил российский министр."В этих условиях мы искренне считаем, что нам ни к чему встречаться с представителями, которые запрашивают подобные контакты, до тех пор, пока они не сформируют свою структуру в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Мы работаем в разных странах с оппозицией, но с оппозицией, которая сама функционирует в легальном правовом поле", - заявил глава МИД РФ.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид белоруссии, москва, белоруссия, в мире

Лавров: России пока ни к чему встречаться с белорусской оппозицией

13:53 02.09.2020
1073
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве.
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я не хочу делать никаких оценок, но некоторые фамилии из того списка, который был объявлен в качестве состава координационного совета нам знакомы. И целый ряд этих фамилий ассоциируются у нас с личностями, которые выступают за культурный разрыв с Россией, за использование лозунга белоруссизации для ущемления русского языка", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем в Москве.
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Он добавил, что до сих пор нет внятных объяснений со стороны лидеров совета по поводу появившейся на сайте Светланы Тихановской программы, "которая подтверждает нацеленность именно на антироссийскую работу и которая потом быстро исчезла". "Нет внятных объяснений, что же все-таки произошло и что же все-таки является программой этого совета", - отметил российский министр.
"В этих условиях мы искренне считаем, что нам ни к чему встречаться с представителями, которые запрашивают подобные контакты, до тех пор, пока они не сформируют свою структуру в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Мы работаем в разных странах с оппозицией, но с оппозицией, которая сама функционирует в легальном правовом поле", - заявил глава МИД РФ.
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Протесты в БелоруссииСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД БелоруссииМоскваБелоруссияВ мире
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