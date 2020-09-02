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Песков ответил на вопрос о размещении военной базы в Белоруссии
Вопрос о расположения в Белоруссии российской военной базы не стоит на повестке дня, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:34
2020-09-02T13:16
одкб
дмитрий песков
россия
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Вопрос о расположения в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> российской военной базы не стоит на повестке дня, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Комментируя необходимость по сотрудничеству военных ведомств, пресс-секретарь президента России отметил, что Москву и Минск связывают двусторонние отношения в самых разных областях."Так у нас Союзное государство, мы вместе состоим в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, у нас обширнейшие двусторонние отношения в самых различных областях, поэтому контакты регулярные ежедневные осуществляются в самых разных сферах", — сказал Песков.В 1995 году Белоруссия и Россия подписали межправительственные соглашения о порядке использования радиоузла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах) и о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВМФ РФ). После вступления в силу оба соглашения остаются в силе в течение 25 лет и могут продлеваться по письменной договоренности сторон. Срок их действия заканчивается 7 июня 2021 года.
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россия
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одкб, дмитрий песков, россия, белоруссия, в мире

Песков ответил на вопрос о размещении военной базы в Белоруссии

12:34 02.09.2020 (обновлено: 13:16 02.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вопрос о расположения в Белоруссии российской военной базы не стоит на повестке дня, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Комментируя необходимость по сотрудничеству военных ведомств, пресс-секретарь президента России отметил, что Москву и Минск связывают двусторонние отношения в самых разных областях.
"Так у нас Союзное государство, мы вместе состоим в ОДКБ, у нас обширнейшие двусторонние отношения в самых различных областях, поэтому контакты регулярные ежедневные осуществляются в самых разных сферах", — сказал Песков.
В 1995 году Белоруссия и Россия подписали межправительственные соглашения о порядке использования радиоузла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах) и о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВМФ РФ). После вступления в силу оба соглашения остаются в силе в течение 25 лет и могут продлеваться по письменной договоренности сторон. Срок их действия заканчивается 7 июня 2021 года.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 01.10.2019
1 октября 2019, 06:50
В Белоруссии не видят смысла в размещении российской военной базы
22512012
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ОДКБДмитрий ПесковРоссияБелоруссияВ мире
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