https://ria.ru/20200902/baza-1576623274.html

Песков ответил на вопрос о размещении военной базы в Белоруссии

Вопрос о расположения в Белоруссии российской военной базы не стоит на повестке дня, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:34

2020-09-02T12:34

2020-09-02T13:16

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Вопрос о расположения в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> российской военной базы не стоит на повестке дня, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Комментируя необходимость по сотрудничеству военных ведомств, пресс-секретарь президента России отметил, что Москву и Минск связывают двусторонние отношения в самых разных областях."Так у нас Союзное государство, мы вместе состоим в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, у нас обширнейшие двусторонние отношения в самых различных областях, поэтому контакты регулярные ежедневные осуществляются в самых разных сферах", — сказал Песков.В 1995 году Белоруссия и Россия подписали межправительственные соглашения о порядке использования радиоузла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах) и о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВМФ РФ). После вступления в силу оба соглашения остаются в силе в течение 25 лет и могут продлеваться по письменной договоренности сторон. Срок их действия заканчивается 7 июня 2021 года.

https://ria.ru/20191001/1559300655.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одкб, дмитрий песков, россия, белоруссия, в мире