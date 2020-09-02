https://ria.ru/20200902/bayden-1576652913.html

СМИ: США заподозрили Россию в распространении дезинформации о Байдене

Американская разведка подготовила доклад, предупреждающий правоохранительные органы о якобы российской схеме распространения утверждений о нездоровой психике... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T21:34

2020-09-02T21:34

2020-09-03T01:48

президентские выборы в сша - 2020

дональд трамп

министерство внутренней безопасности сша

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong>Американская разведка подготовила доклад, предупреждающий правоохранительные органы о якобы российской схеме распространения утверждений о нездоровой психике кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, однако <u><a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_vnutrennejj_bezopasnosti_SSHA/">министерство внутренней безопасности США</a></u> не стало его распространять, сообщает телеканал <a href="https://abcnews.go.com/Politics/dhs-withheld-july-intelligence-bulletin-calling-russian-attack/story?id=72747130" target="_blank" rel="nofollow noopener">ABC News</a> со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа.Сообщается, что в проект документа под названием "Россия, вероятно, будет клеветать о здоровье кандидатов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, чтобы повлиять на выборы 2020 года" был передан на рассмотрение в офис по законодательным делам и связям с общественностью министерства 7 июля. Этот документ не был предназначен для широкой публикации, но должен был быть распространен среди федеральных и местных правоохранительных служб, говорится в служебных электронных сообщениях. Однако сообщается, что спустя час после передачи документа на рассмотрение "вмешался" чиновник из министерства внутренней безопасности."Пожалуйста, придержите отправку этого (документа - ред.) до тех пор, пока вы не поговорите с (и. о. министра внутренней безопасности США Чедом Вулфом)", - приводит телеканал сообщение главы администрации МВБ Джона Гаунтэниса.По данным телеканала, это сообщение было направлено около двух месяцев назад, но документ так и не был распространен.Как сообщает телеканал, в документе "с большой уверенностью" утверждается, что "зловредные российские акторы продолжат, по всей видимости, клеветать на кандидатов в президенты через заявления об их слабом психическом и физическом здоровье, чтобы повлиять на исход выборов в 2020 году". В документе, согласно телеканалу, упоминаются попытки <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> критиковать президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, но основное внимание сосредоточено на "нападках" РФ на психическое здоровье Байдена.В качестве "примера" таких усилий России приводится мартовская история на якобы российском прокси-сайте, в которой говорится, что ошибки в речи Байдена связаны с деменцией.Представитель МВБ заявил телеканалу, что документ не распространили из-за того, что он не соответствовал стандартам министерства. Он отметил, что в документе не хватает контекста и доказательств для широкого распространения.В штабе Трампа заявили, что им "не нужно никакого иностранного вмешательства"."Президент Трамп честно победит Джо Байдена", - заявил представитель штаба.Штаб Байдена, в свою очередь, заявляет, что именно Трамп "блокирует возможности разведсообщества делиться с федеральными правоохранительными органами и службами штатов важными данными" и замалчивает разведданные в политических целях. По мнению представителя штаба Байдена Эндрю Бейтса, "нападки" России на здоровье кандидата от демократов похожи на "постоянные нападки самого Трампа"."И зачем ему это делать? Потому что Россия и Трамп используют тот же сценарий клеветы и лжи", - заявил представитель штаба Байдена.Власти США с 2016 года обвиняют РФ, а также ряд других стран в попытке вмешаться в выборы в стране, в том числе путем кибератак. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20200829/bayden-1576458595.html

https://ria.ru/20200824/bayden-1576205996.html

https://ria.ru/20200814/1575751743.html

Ёж Туманофф То есть они не отрицают, но напоминают что грешно смеяться над убогими? 15

Рома Филл У Байдена очень тонкая , ранимая и весьма не устойчивая психика. а попросту маразм. Что не удивительно в его 78 лет в этом году.. 13

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, министерство внутренней безопасности сша, джо байден, сша, в мире