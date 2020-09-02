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В России выросли цены на авто
Автоконцерны с сентября вновь подняли цены на машины в России, следует из сообщений компаний и слов опрошенных РИА Новости производителей. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:43
2020-09-02T15:43
volkswagen group
bmw ag
экономика
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Автоконцерны с сентября вновь подняли цены на машины в России, следует из сообщений компаний и слов опрошенных РИА Новости производителей.Так, <a href="http://ria.ru/organization_BMW_AG/" target="_blank" data-auto="true">BMW</a> поднял цены на свои ходовые модели (3 и 5 серий, внедорожники) на 40-50 тысяч рублей, Chevrolet добавил по 10 тысяч рублей на свои бюджетные седаны Nexia и Cobalt, теперь они стоят от 760 и 710 тысяч рублей соответственно, малолитражка Spark выросла в цене на 40 тысяч, сравнявшись по стоимости с Chevrolet Nexia, следует из сообщений компаний.<a href="http://ria.ru/organization_Volkswagen_Group/" target="_blank" data-auto="true">Volkswagen</a> обновил цены на Tiguan на 1% или 20 тысяч рублей, на Touareg и Passat - на 2%, на новый Polo - на 3%, сказал представитель компании, добавив что модели Jetta и Polo предыдущего поколения в цене не изменились.Поскольку производимые в России автомобили локализованы далеко не на 100%, если какого-либо отката не случится и рубль укрепится в текущих значениях, то тенденция по росту цен будет продолжаться, пусть и небольшими шагами, уверен аналитик "<a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a>-Капитала" Владимир Беспалов.
https://ria.ru/20200818/1575916884.html
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volkswagen group, bmw ag, экономика

В России выросли цены на авто

15:43 02.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автомобили. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Автоконцерны с сентября вновь подняли цены на машины в России, следует из сообщений компаний и слов опрошенных РИА Новости производителей.
Так, BMW поднял цены на свои ходовые модели (3 и 5 серий, внедорожники) на 40-50 тысяч рублей, Chevrolet добавил по 10 тысяч рублей на свои бюджетные седаны Nexia и Cobalt, теперь они стоят от 760 и 710 тысяч рублей соответственно, малолитражка Spark выросла в цене на 40 тысяч, сравнявшись по стоимости с Chevrolet Nexia, следует из сообщений компаний.
"Рено Россия подтверждает повышение цен на автомобили своего модельного ряда с 1 сентября на 1,5%. Изменение цены связано с общей макроэкономической ситуацией и колебанием курса рубля. Подобный рост является незначительным и не окажет влияния на конкурентоспособность компании. Мы традиционно предлагаем своим клиентам широкую финансовую программу, включающую в себя специальные предложения, выгоду по trade-in и только что запущенный кредитный продукт 90 дней отсрочки платежей на всю SUV линейку", - сказал РИА Новости представитель компании.
Volkswagen обновил цены на Tiguan на 1% или 20 тысяч рублей, на Touareg и Passat - на 2%, на новый Polo - на 3%, сказал представитель компании, добавив что модели Jetta и Polo предыдущего поколения в цене не изменились.
Поскольку производимые в России автомобили локализованы далеко не на 100%, если какого-либо отката не случится и рубль укрепится в текущих значениях, то тенденция по росту цен будет продолжаться, пусть и небольшими шагами, уверен аналитик "ВТБ-Капитала" Владимир Беспалов.
Автосалон - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 03:07
Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
9710736
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