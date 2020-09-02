В России выросли цены на авто
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Автомобили. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Автоконцерны с сентября вновь подняли цены на машины в России, следует из сообщений компаний и слов опрошенных РИА Новости производителей.
Так, BMW поднял цены на свои ходовые модели (3 и 5 серий, внедорожники) на 40-50 тысяч рублей, Chevrolet добавил по 10 тысяч рублей на свои бюджетные седаны Nexia и Cobalt, теперь они стоят от 760 и 710 тысяч рублей соответственно, малолитражка Spark выросла в цене на 40 тысяч, сравнявшись по стоимости с Chevrolet Nexia, следует из сообщений компаний.
"Рено Россия подтверждает повышение цен на автомобили своего модельного ряда с 1 сентября на 1,5%. Изменение цены связано с общей макроэкономической ситуацией и колебанием курса рубля. Подобный рост является незначительным и не окажет влияния на конкурентоспособность компании. Мы традиционно предлагаем своим клиентам широкую финансовую программу, включающую в себя специальные предложения, выгоду по trade-in и только что запущенный кредитный продукт 90 дней отсрочки платежей на всю SUV линейку", - сказал РИА Новости представитель компании.
Volkswagen обновил цены на Tiguan на 1% или 20 тысяч рублей, на Touareg и Passat - на 2%, на новый Polo - на 3%, сказал представитель компании, добавив что модели Jetta и Polo предыдущего поколения в цене не изменились.
Поскольку производимые в России автомобили локализованы далеко не на 100%, если какого-либо отката не случится и рубль укрепится в текущих значениях, то тенденция по росту цен будет продолжаться, пусть и небольшими шагами, уверен аналитик "ВТБ-Капитала" Владимир Беспалов.
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