https://ria.ru/20200902/avtomobil-1576635557.html

В России выросли цены на авто

Автоконцерны с сентября вновь подняли цены на машины в России, следует из сообщений компаний и слов опрошенных РИА Новости производителей. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T15:43

2020-09-02T15:43

2020-09-02T15:43

volkswagen group

bmw ag

экономика

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Автоконцерны с сентября вновь подняли цены на машины в России, следует из сообщений компаний и слов опрошенных РИА Новости производителей.Так, <a href="http://ria.ru/organization_BMW_AG/" target="_blank" data-auto="true">BMW</a> поднял цены на свои ходовые модели (3 и 5 серий, внедорожники) на 40-50 тысяч рублей, Chevrolet добавил по 10 тысяч рублей на свои бюджетные седаны Nexia и Cobalt, теперь они стоят от 760 и 710 тысяч рублей соответственно, малолитражка Spark выросла в цене на 40 тысяч, сравнявшись по стоимости с Chevrolet Nexia, следует из сообщений компаний.<a href="http://ria.ru/organization_Volkswagen_Group/" target="_blank" data-auto="true">Volkswagen</a> обновил цены на Tiguan на 1% или 20 тысяч рублей, на Touareg и Passat - на 2%, на новый Polo - на 3%, сказал представитель компании, добавив что модели Jetta и Polo предыдущего поколения в цене не изменились.Поскольку производимые в России автомобили локализованы далеко не на 100%, если какого-либо отката не случится и рубль укрепится в текущих значениях, то тенденция по росту цен будет продолжаться, пусть и небольшими шагами, уверен аналитик "<a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a>-Капитала" Владимир Беспалов.

https://ria.ru/20200818/1575916884.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

volkswagen group, bmw ag, экономика