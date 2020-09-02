https://ria.ru/20200902/ataka-1576654808.html
В Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс
Сирийские системы противовоздушной обороны поразили вражеские цели на востоке Хомса, передает государственное агентство САНА. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T23:16
2020-09-02T23:16
2020-09-03T02:21
война в сирии
война в сирии
хомс (город)
сирия
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 2 сен — РИА Новости.</strong> Сирийские системы противовоздушной обороны поразили вражеские цели на востоке <a href="http://ria.ru/location_Hums/" target="_blank" data-auto="true">Хомса</a>, передает государственное агентство <a href="https://sana.sy/" target="_blank">САНА</a>.По данным телеканала "<a href="http://alikhbaria.net/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ихбария</a>", Израиль нанес удар по военной базе Тифор.В понедельник сирийские СМИ также передавали, что израильские самолеты ударили по военным объектам в южном пригороде Дамаска. В ЦАХАЛ от комментариев отказались.Израильская сторона регулярно атакует объекты в <a href="http://ria.ru/location_Syria/">Сирии</a>, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "<a href="http://ria.ru/organization_KHezbolla/">Хезболла</a>", которое воюет в регионе на стороне <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/">Башара Асада</a> и контролируется <a href="http://ria.ru/location_Tehran/">Тегераном</a>.Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.
https://ria.ru/20200803/1575284546.html
Ярослав Погодин
А кто ваш президент? )) Так то да, есть такая закономерность сродни жертвоприношениям, согласен
82
Александр Аникин
А давайте - ка все вместе отметим приближающийся праздник Рош Ха-Шана! Сделаем приятное нашему Президенту.
81
13
хомс (город)
сирия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, хомс (город), сирия, в мире