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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200902/ataka-1576654808.html
В Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс
Сирийские системы противовоздушной обороны поразили вражеские цели на востоке Хомса, передает государственное агентство САНА. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T23:16
2020-09-03T02:21
война в сирии
война в сирии
хомс (город)
сирия
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 2 сен — РИА Новости.</strong> Сирийские системы противовоздушной обороны поразили вражеские цели на востоке <a href="http://ria.ru/location_Hums/" target="_blank" data-auto="true">Хомса</a>, передает государственное агентство <a href="https://sana.sy/" target="_blank">САНА</a>.По данным телеканала "<a href="http://alikhbaria.net/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ихбария</a>", Израиль нанес удар по военной базе Тифор.В понедельник сирийские СМИ также передавали, что израильские самолеты ударили по военным объектам в южном пригороде Дамаска. В ЦАХАЛ от комментариев отказались.Израильская сторона регулярно атакует объекты в <a href="http://ria.ru/location_Syria/">Сирии</a>, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "<a href="http://ria.ru/organization_KHezbolla/">Хезболла</a>", которое воюет в регионе на стороне <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/">Башара Асада</a> и контролируется <a href="http://ria.ru/location_Tehran/">Тегераном</a>.Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.
https://ria.ru/20200803/1575284546.html
А кто ваш президент? )) Так то да, есть такая закономерность сродни жертвоприношениям, согласен
82
А давайте - ка все вместе отметим приближающийся праздник Рош Ха-Шана! Сделаем приятное нашему Президенту.
81
13
хомс (город)
сирия
РИА Новости
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война в сирии, хомс (город), сирия, в мире

В Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс

23:16 02.09.2020 (обновлено: 02:21 03.09.2020)
12487
© Фото : SANAСирийские военные в провинции Алеппо
Сирийские военные в провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : SANA
БЕЙРУТ, 2 сен — РИА Новости. Сирийские системы противовоздушной обороны поразили вражеские цели на востоке Хомса, передает государственное агентство САНА.
По данным телеканала "Ихбария", Израиль нанес удар по военной базе Тифор.
"Наши ПВО отразили атаку, сбив большую часть целей. Нанесен материальный ущерб", — говорится в сообщении.
В понедельник сирийские СМИ также передавали, что израильские самолеты ударили по военным объектам в южном пригороде Дамаска. В ЦАХАЛ от комментариев отказались.
Израильская сторона регулярно атакует объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.
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Обсудить 13
Война в СирииВойна в СирииХомс (город)СирияВ мире
Популярные комментарии
А кто ваш президент? )) Так то да, есть такая закономерность сродни жертвоприношениям, согласен
2 сентября, 23:24
Ярослав Погодин
11000692
А давайте - ка все вместе отметим приближающийся праздник Рош Ха-Шана! Сделаем приятное нашему Президенту.
2 сентября, 23:20
Александр Аникин
62410212
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