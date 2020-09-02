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https://ria.ru/20200902/artistyoklyueve-1576609654.html
"Наставник, советчик, друг": коллеги делятся воспоминаниями о Клюеве
Коллеги актера Бориса Клюева по театральной сцене прокомментировали его смерть, отметив незаурядные качества и талант артиста. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T07:15
2020-09-02T08:53
культура
ольга любимова
екатерина волкова (актриса)
борис клюев
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Коллеги актера <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Клюева</a> по театральной сцене прокомментировали его смерть, отметив незаурядные качества и талант артиста.Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев умер накануне в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> после тяжелой болезни на 77-м году жизни."Замечательный человек"Актер <a href="http://ria.ru/person_igor-livanov/" target="_blank">Игорь Ливанов</a> рассказал РИА Новости, что Клюев был замечательным человеком с чувством юмора."Наставник, советчик, друг"Коллега Бориса Клюева по сериалу "Воронины" <a href="http://ria.ru/person_ekaterina-volkova/" target="_blank">Екатерина Волкова</a> выразила соболезнования в связи со случившимся и призналась, что актер сыграл важную роль в ее жизни."Наставник, учитель, советчик, друг. Приходя на съемку, мы вас все называли Папа и вы улыбались. Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память", — написала Волкова в <a href="https://www.instagram.com/p/CEmwU6ooU2J/" target="_blank">Instagram</a>."Удивительный дар"Актер Борис Клюев обладал удивительным даром, его роли были разнообразны и очень точны, а его персонаж в сериале "Воронины" помогал отвлечься от проблем, заявила, в свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по культуре актриса <a href="http://ria.ru/person_Elena_Drapeko/" target="_blank">Елена Драпеко</a>."Замечательный, талантливый, очень разнообразный. Очень точный в своих ролях актер и, по-моему, очень работоспособный, потому что он очень много работал. Конечно, очень жалко его, мог бы еще жить да жить", — сказала Драпеко РИА Новости.Она отметила, что лично с Клюевым знакома не была, но, как и многие, видела его фильмы и сериалы."Все знают его роль в "Ворониных". Это когда совершенно устаешь от работы и свет не мил, посмотришь — посмеешься, узнаешь какие-то черты собственные, знакомых и становится легче. У него, конечно, удивительный был дар", — добавила парламентарий.Исключительный профессионалМинистр культуры <a href="http://ria.ru/person_olga-lyubimova/" target="_blank">Ольга Любимова</a> назвала случившееся "невосполнимой утратой для всего театрального сообщества и отечественного кинематографа".Она отметила, что Клюев в любом деле проявлял себя исключительным профессионалом, и выразила соболезнования его семье и коллегам."Обладая уникальным талантом и трудолюбием, он был успешен на сцене, сыграв свыше 70 ролей, и в кино, где зрителю запомнились его герои — граф Рошфор, Майкрофт Холмс, Трианон и многие другие. Борис Владимирович гармонично влился и в современные художественные форматы. Его блестящая игра в отечественных сериалах была понятна зрителю и не оставляла никого равнодушным: неунывающие герои заряжали оптимизмом, а многие житейские фразы становились крылатыми", — добавила Любимова.
https://ria.ru/20200901/klyuev-1576605601.html
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ольга любимова, екатерина волкова (актриса), борис клюев

"Наставник, советчик, друг": коллеги делятся воспоминаниями о Клюеве

07:15 02.09.2020 (обновлено: 08:53 02.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер Борис Клюев
Актер Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Коллеги актера Бориса Клюева по театральной сцене прокомментировали его смерть, отметив незаурядные качества и талант артиста.
Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев умер накануне в Москве после тяжелой болезни на 77-м году жизни.

"Замечательный человек"

Актер Игорь Ливанов рассказал РИА Новости, что Клюев был замечательным человеком с чувством юмора.

"У меня с Борисом были самые хорошие, самые товарищеские отношения, самые профессиональные. Он был очень замечательный человек с огромным чувством юмора, которое его никогда не подводило. Он не был заносчив, он был доступен. Очень хороший актер и очень хороший человек", — сказал Ливанов.

"Наставник, советчик, друг"

Коллега Бориса Клюева по сериалу "Воронины" Екатерина Волкова выразила соболезнования в связи со случившимся и призналась, что актер сыграл важную роль в ее жизни.
"Наставник, учитель, советчик, друг. Приходя на съемку, мы вас все называли Папа и вы улыбались. Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память", — написала Волкова в Instagram.
"Мастер с большой буквы": умер Борис Клюев
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Борис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве.

Актер Борис Клюев на церемонии вручения национальной телевизионной премии Дай Пять! в Москве
1 из 12

Борис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В 1969 году окончил Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

Народный артист России Борис Клюев в роли Крутицкого в сцене из спектакля по пьесе А.Н.Островского На всякого мудреца довольно простоты
2 из 12

В 1969 году окончил Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В 1967 году Клюев дебютировал в кино, сыграв роль немецкого офицера в фильме "Конец "Сатурна".

Народный артист России, актер Борис Клюев на сборе труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России в Москве
3 из 12

В 1967 году Клюев дебютировал в кино, сыграв роль немецкого офицера в фильме "Конец "Сатурна".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© Ленфильм (1987)

Фильмография артиста насчитывает более 100 фильмов. Наиболее заметные из его работ - роли в фильмах "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978) и "ТАСС уполномочен заявить…" (1984).

Актер Борис Клюев в роли Майкрофта Холмса
4 из 12

Фильмография артиста насчитывает более 100 фильмов. Наиболее заметные из его работ - роли в фильмах "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978) и "ТАСС уполномочен заявить…" (1984).

© Ленфильм (1987)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В 1970 году Клюев получил первую заметную театральную роль в спектакле "Так и будет".

Актриса Ирина Леонова в роли Инкены Петерс и актер Борис Клюев во время репетиции спектакля Перед заходом солнца в постановке Владимира Бейлиса в Государственном академическом Малом театре
5 из 12

В 1970 году Клюев получил первую заметную театральную роль в спектакле "Так и будет".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

За 50-летнюю карьеру он стал одним из ведущих актеров Малого театра, где сыграл более 70 ролей.

Актеры Виталий Петр в роли Альфреда Меню и Борис Клюев в роли Фромантеля в сцене из спектакля Как обмануть государство по пьесе Луи Вернея и Жоржа Берра Школа налогоплательщиков в Малом театре
6 из 12

За 50-летнюю карьеру он стал одним из ведущих актеров Малого театра, где сыграл более 70 ролей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

С 1969 года Борис Клюев с перерывом преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, где был заведующим кафедрой мастерства актера.

Актер Борис Клюев во время экскурсии для представителей средств массовой информации по Малому театру, приуроченной к 195-летию театра
7 из 12

С 1969 года Борис Клюев с перерывом преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, где был заведующим кафедрой мастерства актера.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

У Клюева было более 200 учеников, среди которых артисты Кристина Асмус, Егор Бероев, Елена Великанова и другие.

Актер Борис Клюев с призом за лучшую мужскую роль в телевизионном фильме на церемонии вручения премии ТЭФИ-2011 - Лица
8 из 12

У Клюева было более 200 учеников, среди которых артисты Кристина Асмус, Егор Бероев, Елена Великанова и другие.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Клюев получил множество наград, включая ордена Дружбы (1999), Почета (2008) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019). В 2002 году ему присвоили звание народного артиста России.

Министр культуры РФ Владимир Мединский и артист драмы Государственного академического Малого театра России Борис Клюев, удостоенный медали ордена За заслуги перед Отечеством IV степени
9 из 12

Клюев получил множество наград, включая ордена Дружбы (1999), Почета (2008) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019). В 2002 году ему присвоили звание народного артиста России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Актер много снимался в телесериалах. Молодежь знает его по ролям в сериалах "Воронины", "Физрук" и "Улицы разбитых фонарей".

Актер Борис Клюев в роли Евгения Арбенина в сцене из спектакля Маскарад в Малом театре
10 из 12

Актер много снимался в телесериалах. Молодежь знает его по ролям в сериалах "Воронины", "Физрук" и "Улицы разбитых фонарей".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Клюев был трижды женат. Его единственный сын умер в 1993 году от сердечной недостаточности.

Актер Борис Клюев на сборе труппы Государственного академического Малого театра России в Москв
11 из 12

Клюев был трижды женат. Его единственный сын умер в 1993 году от сердечной недостаточности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В 2018 году у Клюева выявили онкологическое заболевание. Артист продолжал работать, несмотря на недуг.

Актер Борис Клюев
12 из 12

В 2018 году у Клюева выявили онкологическое заболевание. Артист продолжал работать, несмотря на недуг.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Борис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
2 из 12

В 1969 году окончил Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 12

В 1967 году Клюев дебютировал в кино, сыграв роль немецкого офицера в фильме "Конец "Сатурна".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 12

Фильмография артиста насчитывает более 100 фильмов. Наиболее заметные из его работ - роли в фильмах "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978) и "ТАСС уполномочен заявить…" (1984).

© Ленфильм (1987)
5 из 12

В 1970 году Клюев получил первую заметную театральную роль в спектакле "Так и будет".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 12

За 50-летнюю карьеру он стал одним из ведущих актеров Малого театра, где сыграл более 70 ролей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 12

С 1969 года Борис Клюев с перерывом преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, где был заведующим кафедрой мастерства актера.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
8 из 12

У Клюева было более 200 учеников, среди которых артисты Кристина Асмус, Егор Бероев, Елена Великанова и другие.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Клюев получил множество наград, включая ордена Дружбы (1999), Почета (2008) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019). В 2002 году ему присвоили звание народного артиста России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
10 из 12

Актер много снимался в телесериалах. Молодежь знает его по ролям в сериалах "Воронины", "Физрук" и "Улицы разбитых фонарей".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Клюев был трижды женат. Его единственный сын умер в 1993 году от сердечной недостаточности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 12

В 2018 году у Клюева выявили онкологическое заболевание. Артист продолжал работать, несмотря на недуг.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

"Удивительный дар"

Актер Борис Клюев обладал удивительным даром, его роли были разнообразны и очень точны, а его персонаж в сериале "Воронины" помогал отвлечься от проблем, заявила, в свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко.
"Замечательный, талантливый, очень разнообразный. Очень точный в своих ролях актер и, по-моему, очень работоспособный, потому что он очень много работал. Конечно, очень жалко его, мог бы еще жить да жить", — сказала Драпеко РИА Новости.
Она отметила, что лично с Клюевым знакома не была, но, как и многие, видела его фильмы и сериалы.
"Все знают его роль в "Ворониных". Это когда совершенно устаешь от работы и свет не мил, посмотришь — посмеешься, узнаешь какие-то черты собственные, знакомых и становится легче. У него, конечно, удивительный был дар", — добавила парламентарий.
Актер Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 23:26
В Малом театре рассказали о последних днях жизни Клюева

Исключительный профессионал

Министр культуры Ольга Любимова назвала случившееся "невосполнимой утратой для всего театрального сообщества и отечественного кинематографа".
Она отметила, что Клюев в любом деле проявлял себя исключительным профессионалом, и выразила соболезнования его семье и коллегам.
"Обладая уникальным талантом и трудолюбием, он был успешен на сцене, сыграв свыше 70 ролей, и в кино, где зрителю запомнились его герои — граф Рошфор, Майкрофт Холмс, Трианон и многие другие. Борис Владимирович гармонично влился и в современные художественные форматы. Его блестящая игра в отечественных сериалах была понятна зрителю и не оставляла никого равнодушным: неунывающие герои заряжали оптимизмом, а многие житейские фразы становились крылатыми", — добавила Любимова.
Актер Борис Клюев в роли Евгения Арбенина в сцене из спектакля Маскарад в Малом театре - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 22:26Культура
Названа причина смерти Бориса Клюева
212011854
Обсудить 1
КультураОльга ЛюбимоваЕкатерина Волкова (актриса)Борис Клюев
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