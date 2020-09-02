https://ria.ru/20200902/artistyoklyueve-1576609654.html

"Наставник, советчик, друг": коллеги делятся воспоминаниями о Клюеве

Коллеги актера Бориса Клюева по театральной сцене прокомментировали его смерть, отметив незаурядные качества и талант артиста. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T07:15

2020-09-02T07:15

2020-09-02T08:53

культура

ольга любимова

екатерина волкова (актриса)

борис клюев

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Коллеги актера <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Клюева</a> по театральной сцене прокомментировали его смерть, отметив незаурядные качества и талант артиста.Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев умер накануне в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> после тяжелой болезни на 77-м году жизни."Замечательный человек"Актер <a href="http://ria.ru/person_igor-livanov/" target="_blank">Игорь Ливанов</a> рассказал РИА Новости, что Клюев был замечательным человеком с чувством юмора."Наставник, советчик, друг"Коллега Бориса Клюева по сериалу "Воронины" <a href="http://ria.ru/person_ekaterina-volkova/" target="_blank">Екатерина Волкова</a> выразила соболезнования в связи со случившимся и призналась, что актер сыграл важную роль в ее жизни."Наставник, учитель, советчик, друг. Приходя на съемку, мы вас все называли Папа и вы улыбались. Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память", — написала Волкова в <a href="https://www.instagram.com/p/CEmwU6ooU2J/" target="_blank">Instagram</a>."Удивительный дар"Актер Борис Клюев обладал удивительным даром, его роли были разнообразны и очень точны, а его персонаж в сериале "Воронины" помогал отвлечься от проблем, заявила, в свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по культуре актриса <a href="http://ria.ru/person_Elena_Drapeko/" target="_blank">Елена Драпеко</a>."Замечательный, талантливый, очень разнообразный. Очень точный в своих ролях актер и, по-моему, очень работоспособный, потому что он очень много работал. Конечно, очень жалко его, мог бы еще жить да жить", — сказала Драпеко РИА Новости.Она отметила, что лично с Клюевым знакома не была, но, как и многие, видела его фильмы и сериалы."Все знают его роль в "Ворониных". Это когда совершенно устаешь от работы и свет не мил, посмотришь — посмеешься, узнаешь какие-то черты собственные, знакомых и становится легче. У него, конечно, удивительный был дар", — добавила парламентарий.Исключительный профессионалМинистр культуры <a href="http://ria.ru/person_olga-lyubimova/" target="_blank">Ольга Любимова</a> назвала случившееся "невосполнимой утратой для всего театрального сообщества и отечественного кинематографа".Она отметила, что Клюев в любом деле проявлял себя исключительным профессионалом, и выразила соболезнования его семье и коллегам."Обладая уникальным талантом и трудолюбием, он был успешен на сцене, сыграв свыше 70 ролей, и в кино, где зрителю запомнились его герои — граф Рошфор, Майкрофт Холмс, Трианон и многие другие. Борис Владимирович гармонично влился и в современные художественные форматы. Его блестящая игра в отечественных сериалах была понятна зрителю и не оставляла никого равнодушным: неунывающие герои заряжали оптимизмом, а многие житейские фразы становились крылатыми", — добавила Любимова.

https://ria.ru/20200901/klyuev-1576605601.html

https://ria.ru/20200901/klyuev-1576604261.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, екатерина волкова (актриса), борис клюев