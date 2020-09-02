https://ria.ru/20200902/andreev-1576624773.html

В Москве прощаются с народным артистом СССР Владимиром Андреевым

Церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым началась на основной сцене Московского театра имени Ермоловой, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:58

2020-09-02T12:58

2020-09-02T13:12

культура

театр

московский драматический театр имени м. н. ермоловой

гитис

владимир андреев

москва

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Церемония прощания с народным артистом СССР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Andreev/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Андреевым</a> началась на основной сцене Московского театра имени Ермоловой, передает корреспондент РИА Новости.Артист ушел из жизни в субботу на 91-м году жизни спустя два дня после празднования своего юбилея.Проститься с Андреевым пришли поклонники, коллеги, ученики, различные деятели культуры. К началу прощания зал театра уже полон, на церемонию собрались более сотни человек. Гроб с телом актера установлен на сцене в окружении цветов и венков, рядом с ним родные и близкие принимают соболезнования.Прощание продлится до 15.00, затем актер будет похоронен на Троекуровском кладбище.Андреев в 1952 году окончил актерский факультет <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_universitet_teatralnogo_iskusstva_GITIS/" target="_blank" data-auto="true">ГИТИСа</a>, работал в качестве главного режиссера в Малом театре, с 2012 года занимал должность президента Московского драматического театра имени М. Ермоловой. Помимо многочисленных театральных постановок, Андреев сыграл в более чем 35 фильмах, среди которых "Сказка о царе Салтане", "Битва в пути", "Калиф-аист", "Ночной патруль", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" и другие.

https://ria.ru/20200830/andreev-1576481521.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, гитис, владимир андреев, москва