В Москве прощаются с народным артистом СССР Владимиром Андреевым
12:58 02.09.2020 (обновлено: 13:12 02.09.2020)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым началась на основной сцене Московского театра имени Ермоловой, передает корреспондент РИА Новости.
Артист ушел из жизни в субботу на 91-м году жизни спустя два дня после празднования своего юбилея.
Проститься с Андреевым пришли поклонники, коллеги, ученики, различные деятели культуры. К началу прощания зал театра уже полон, на церемонию собрались более сотни человек. Гроб с телом актера установлен на сцене в окружении цветов и венков, рядом с ним родные и близкие принимают соболезнования.
Прощание продлится до 15.00, затем актер будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Андреев в 1952 году окончил актерский факультет ГИТИСа, работал в качестве главного режиссера в Малом театре, с 2012 года занимал должность президента Московского драматического театра имени М. Ермоловой. Помимо многочисленных театральных постановок, Андреев сыграл в более чем 35 фильмах, среди которых "Сказка о царе Салтане", "Битва в пути", "Калиф-аист", "Ночной патруль", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" и другие.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСын Владимира Андреева Егор Андреев на церемонии прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым в театре имени Ермоловой
Сын Владимира Андреева Егор Андреев на церемонии прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым в театре имени Ермоловой