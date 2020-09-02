Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200902/andreev-1576624773.html
В Москве прощаются с народным артистом СССР Владимиром Андреевым
Церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым началась на основной сцене Московского театра имени Ермоловой, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:58
2020-09-02T13:12
культура
театр
московский драматический театр имени м. н. ермоловой
гитис
владимир андреев
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576625694_0:162:3111:1912_1400x0_80_0_0_b1b35f0d820eaebe901ec7e0809add1e.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Церемония прощания с народным артистом СССР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Andreev/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Андреевым</a> началась на основной сцене Московского театра имени Ермоловой, передает корреспондент РИА Новости.Артист ушел из жизни в субботу на 91-м году жизни спустя два дня после празднования своего юбилея.Проститься с Андреевым пришли поклонники, коллеги, ученики, различные деятели культуры. К началу прощания зал театра уже полон, на церемонию собрались более сотни человек. Гроб с телом актера установлен на сцене в окружении цветов и венков, рядом с ним родные и близкие принимают соболезнования.Прощание продлится до 15.00, затем актер будет похоронен на Троекуровском кладбище.Андреев в 1952 году окончил актерский факультет <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_universitet_teatralnogo_iskusstva_GITIS/" target="_blank" data-auto="true">ГИТИСа</a>, работал в качестве главного режиссера в Малом театре, с 2012 года занимал должность президента Московского драматического театра имени М. Ермоловой. Помимо многочисленных театральных постановок, Андреев сыграл в более чем 35 фильмах, среди которых "Сказка о царе Салтане", "Битва в пути", "Калиф-аист", "Ночной патруль", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" и другие.
https://ria.ru/20200830/andreev-1576481521.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576625694_162:0:2893:2048_1400x0_80_0_0_e979f16ecf780dd7df63dc048b305469.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, гитис, владимир андреев, москва

В Москве прощаются с народным артистом СССР Владимиром Андреевым

12:58 02.09.2020 (обновлено: 13:12 02.09.2020)
6176
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрощание с народным артистом СССР В. Андреевым
Прощание с народным артистом СССР В. Андреевым - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым началась на основной сцене Московского театра имени Ермоловой, передает корреспондент РИА Новости.
Артист ушел из жизни в субботу на 91-м году жизни спустя два дня после празднования своего юбилея.
Актер Владимир Андреев - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 03:21Культура
Жена Владимира Андреева рассказала о последних днях жизни актера
Проститься с Андреевым пришли поклонники, коллеги, ученики, различные деятели культуры. К началу прощания зал театра уже полон, на церемонию собрались более сотни человек. Гроб с телом актера установлен на сцене в окружении цветов и венков, рядом с ним родные и близкие принимают соболезнования.
Прощание продлится до 15.00, затем актер будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Андреев в 1952 году окончил актерский факультет ГИТИСа, работал в качестве главного режиссера в Малом театре, с 2012 года занимал должность президента Московского драматического театра имени М. Ермоловой. Помимо многочисленных театральных постановок, Андреев сыграл в более чем 35 фильмах, среди которых "Сказка о царе Салтане", "Битва в пути", "Калиф-аист", "Ночной патруль", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" и другие.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСын Владимира Андреева Егор Андреев на церемонии прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым в театре имени Ермоловой
Прощание с народным артистом СССР В. Андреевым - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Сын Владимира Андреева Егор Андреев на церемонии прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым в театре имени Ермоловой
2201513
Обсудить 0
КультураТеатрМосковский драматический театр имени М. Н. ЕрмоловойГИТИСВладимир АндреевМосква
Рекомендуем
Билеты лотереи EuroMillions
Мужчина выиграл в лотерею 157 миллионов евро
На церемонии прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым в театре имени Ермоловой
В Москве простились с Владимиром Андреевым
Модель Хайди Клум во время показа Victoria's Secret. 2008 год
Хайди Клум снялась полностью обнаженной в день рождения мужа
Девушка в защитной маске идет по улице
Вирусолог рассказал, когда россияне смогут снять защитные маски
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой
Кадр из сериала Игра престолов
Стало известно, кого сыграет Кит Харингтон после Джона Сноу
Мемориал памяти павшим в годы Великой Отечественной войны
Общая память, общий урок
Актриса Ирина Печерникова
Названа причина смерти звезды "Доживем до понедельника" Печерниковой
Борис Клюев
Стали известны дата и место похорон Бориса Клюева
Сотрудники компании Лукойл на нефтяном кусте в районе города Покачи
Кремль заявил о сокращении зависимости России от нефтегазовых доходов
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Лавров оценил идею о посредничестве в белорусском урегулировании извне
Прощание с народным артистом СССР В. Андреевым
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Андреева
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
На сессии Генассамблеи ООН покажут заявление президента России
Народный артист России, актер Борис Клюев
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
23:49Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР после Второй мировой войны
23:46В Ростовской области режим ЧС ввели на территории Тарасовского района
Лента новостейМолния