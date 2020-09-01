В ГД назвали отказ от русского в украинских школах языковой инквизицией
10:45 01.09.2020 (обновлено: 10:49 01.09.2020)
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Ученики на уроке чтения в начальной школе. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Перевод русскоязычных школ на Украине на обязательное преподавание на украинском говорит о "языковой инквизиции" в политике официального Киева, тогда как на международной арене власти страны декларируют мультикультурность, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.
С 1 сентября действующие на территории Украины русскоязычные школы переходят на украинский язык преподавания. При этом школы для других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в ЕС, смогут еще в течение трех лет вести обучение на своих языках. По данным министерства образования и науки, на Украине в конце прошлого учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы. Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка.
"Украина за последние пять лет расшаркивалась на каждом углу на всех международных форумах - мол, какая она мультикультурная страна. А на деле русской культуре и языку был подписан приговор на уничтожение и тотальное забвение на территории современной Украины. Правда, эти деятели забыли классическую фразу: рукописи не горят", - заявил Белик агентству.
По его мнению, борьба с русской культурой - чуть ли не главное стратегическое направление официального Киева, а "инквизиторы уже довели себя до исступления в попытке уничтожения всего русского". За тем, что украинские власти "прессуют язык Чехова и Куприна", стоит "осознание своей ущербности", вызывающее "такую ярость к нашей великой культуре", считает Белик.
Согласно официальным данным переписи 2001 года, русский язык назвали родным 14,273 миллиона граждан Украины, или 29,6% населения страны. Согласно данным опроса, проведенного в 2004 году Киевским международным институтом социологии (КМИС), русский язык использует дома 43-46% населения Украины.
Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств.