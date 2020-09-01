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В ГД назвали отказ от русского в украинских школах языковой инквизицией
Перевод русскоязычных школ на Украине на обязательное преподавание на украинском говорит о "языковой инквизиции" в политике официального Киева, тогда как на... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:45
2020-09-01T10:49
дмитрий белик
госдума рф
европа
севастополь
оон
украина
в мире
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<strong>СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости.</strong> Перевод русскоязычных школ на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> на обязательное преподавание на украинском говорит о "языковой инквизиции" в политике официального Киева, тогда как на международной арене власти страны декларируют мультикультурность, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы РФ от Севастополя <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Belik/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Белик</a>.С 1 сентября действующие на территории Украины русскоязычные школы переходят на украинский язык преподавания. При этом школы для других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в ЕС, смогут еще в течение трех лет вести обучение на своих языках. По данным министерства образования и науки, на Украине в конце прошлого учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы. Россия призвала международные правозащитные институты <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, ОБСЕ и Совета <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка.По его мнению, борьба с русской культурой - чуть ли не главное стратегическое направление официального Киева, а "инквизиторы уже довели себя до исступления в попытке уничтожения всего русского". За тем, что украинские власти "прессуют язык <a href="http://ria.ru/location_CHekhov/" target="_blank" data-auto="true">Чехова</a> и Куприна", стоит "осознание своей ущербности", вызывающее "такую ярость к нашей великой культуре", считает Белик.Согласно официальным данным переписи 2001 года, русский язык назвали родным 14,273 миллиона граждан Украины, или 29,6% населения страны. Согласно данным опроса, проведенного в 2004 году Киевским международным институтом социологии (КМИС), русский язык использует дома 43-46% населения Украины.Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/yazyk-1576524890.html
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дмитрий белик, госдума рф, европа, севастополь, оон, украина, в мире

В ГД назвали отказ от русского в украинских школах языковой инквизицией

10:45 01.09.2020 (обновлено: 10:49 01.09.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУченики на уроке чтения в начальной школе
Ученики на уроке чтения в начальной школе - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Ученики на уроке чтения в начальной школе. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Перевод русскоязычных школ на Украине на обязательное преподавание на украинском говорит о "языковой инквизиции" в политике официального Киева, тогда как на международной арене власти страны декларируют мультикультурность, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.
С 1 сентября действующие на территории Украины русскоязычные школы переходят на украинский язык преподавания. При этом школы для других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в ЕС, смогут еще в течение трех лет вести обучение на своих языках. По данным министерства образования и науки, на Украине в конце прошлого учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы. Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка.
Ученики на торжественной линейке в киевской школе - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
08:00
Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
"Украина за последние пять лет расшаркивалась на каждом углу на всех международных форумах - мол, какая она мультикультурная страна. А на деле русской культуре и языку был подписан приговор на уничтожение и тотальное забвение на территории современной Украины. Правда, эти деятели забыли классическую фразу: рукописи не горят", - заявил Белик агентству.
По его мнению, борьба с русской культурой - чуть ли не главное стратегическое направление официального Киева, а "инквизиторы уже довели себя до исступления в попытке уничтожения всего русского". За тем, что украинские власти "прессуют язык Чехова и Куприна", стоит "осознание своей ущербности", вызывающее "такую ярость к нашей великой культуре", считает Белик.
Согласно официальным данным переписи 2001 года, русский язык назвали родным 14,273 миллиона граждан Украины, или 29,6% населения страны. Согласно данным опроса, проведенного в 2004 году Киевским международным институтом социологии (КМИС), русский язык использует дома 43-46% населения Украины.
Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 13:16
"Назло бабушке". Песков об отказе от русского языка в школах Украины
1100101
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Дмитрий БеликГосдума РФЕвропаСевастопольООНУкраинаВ мире
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