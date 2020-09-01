https://ria.ru/20200901/yazyk-1576562307.html

В ГД назвали отказ от русского в украинских школах языковой инквизицией

Перевод русскоязычных школ на Украине на обязательное преподавание на украинском говорит о "языковой инквизиции" в политике официального Киева, тогда как на... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T10:45

2020-09-01T10:45

2020-09-01T10:49

дмитрий белик

госдума рф

европа

севастополь

оон

украина

в мире

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<strong>СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости.</strong> Перевод русскоязычных школ на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> на обязательное преподавание на украинском говорит о "языковой инквизиции" в политике официального Киева, тогда как на международной арене власти страны декларируют мультикультурность, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы РФ от Севастополя <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Belik/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Белик</a>.С 1 сентября действующие на территории Украины русскоязычные школы переходят на украинский язык преподавания. При этом школы для других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в ЕС, смогут еще в течение трех лет вести обучение на своих языках. По данным министерства образования и науки, на Украине в конце прошлого учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы. Россия призвала международные правозащитные институты <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, ОБСЕ и Совета <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка.По его мнению, борьба с русской культурой - чуть ли не главное стратегическое направление официального Киева, а "инквизиторы уже довели себя до исступления в попытке уничтожения всего русского". За тем, что украинские власти "прессуют язык <a href="http://ria.ru/location_CHekhov/" target="_blank" data-auto="true">Чехова</a> и Куприна", стоит "осознание своей ущербности", вызывающее "такую ярость к нашей великой культуре", считает Белик.Согласно официальным данным переписи 2001 года, русский язык назвали родным 14,273 миллиона граждан Украины, или 29,6% населения страны. Согласно данным опроса, проведенного в 2004 году Киевским международным институтом социологии (КМИС), русский язык использует дома 43-46% населения Украины.Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств.

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/yazyk-1576524890.html

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европа

севастополь

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий белик, госдума рф, европа, севастополь, оон, украина, в мире