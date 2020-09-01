https://ria.ru/20200901/yakutiya-1576579107.html

Вторая партия якутских овцебыков "сменит прописку" на магаданскую

Вторая партия якутских овцебыков "сменит прописку" на магаданскую, сообщает пресс-служба региональной дирекции биоресурсов, особо охраняемых природных... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T14:22

2020-09-01T14:22

2020-09-01T14:46

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

остров врангеля (россия)

ми-8

москва

магаданская область

общество

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<strong>ЯКУТСК, 1 сен – РИА Новости.</strong> Вторая партия якутских овцебыков "сменит прописку" на магаданскую, сообщает пресс-служба региональной дирекции биоресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков.Как отметили в ведомстве, в понедельник команда специалистов из Якутска, <a href="http://ria.ru/location_Magadan/" target="_blank" data-auto="true">Магадана</a>, Москвы на вертолете <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a> вылетела в село Саскылах Анабарского района.В департаменте рассказали, что по межрегиональному проекту отловят 25 молодых овцебыков, их транспортируют в Магадан и далее - на остров Завьялова в <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Охотском море</a>, расположенный в 45 километрах от областного центра. "Срок окончания работ во многом будет зависеть от метеоусловий района отлова. Все расходы по данному мероприятию несет магаданская сторона", - заключили специалисты.В 2019 году из Якутии 25 молодых овцебыков доставили на остров Завьялова Магаданской области, где планировалось строительство туристической базы. В ноябре овцебыки были выпущены в дикую природу. В арктическую Якутию овцебыков привезли с <a href="http://ria.ru/location_ostrov_Vrangelja/" target="_blank" data-auto="true">острова Врангеля</a> в 1996 году. За это время они заметно размножились.Овцебык - ровесник доисторических мамонтов, единственный современный представитель особого рода Ovibos из семейства полорогих. Род Ovibos занимает промежуточное положение между быками и овцами.

https://ria.ru/20200901/yakutiya-1576574087.html

https://ria.ru/20200831/yakutiya-1576522089.html

республика саха (якутия)

остров врангеля (россия)

москва

магаданская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), остров врангеля (россия), ми-8, москва, магаданская область, общество