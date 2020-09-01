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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200901/yakutiya-1576579107.html
Вторая партия якутских овцебыков "сменит прописку" на магаданскую
Вторая партия якутских овцебыков "сменит прописку" на магаданскую, сообщает пресс-служба региональной дирекции биоресурсов, особо охраняемых природных... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:22
2020-09-01T14:46
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
остров врангеля (россия)
ми-8
москва
магаданская область
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<strong>ЯКУТСК, 1 сен – РИА Новости.</strong> Вторая партия якутских овцебыков "сменит прописку" на магаданскую, сообщает пресс-служба региональной дирекции биоресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков.Как отметили в ведомстве, в понедельник команда специалистов из Якутска, <a href="http://ria.ru/location_Magadan/" target="_blank" data-auto="true">Магадана</a>, Москвы на вертолете <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a> вылетела в село Саскылах Анабарского района.В департаменте рассказали, что по межрегиональному проекту отловят 25 молодых овцебыков, их транспортируют в Магадан и далее - на остров Завьялова в <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Охотском море</a>, расположенный в 45 километрах от областного центра. "Срок окончания работ во многом будет зависеть от метеоусловий района отлова. Все расходы по данному мероприятию несет магаданская сторона", - заключили специалисты.В 2019 году из Якутии 25 молодых овцебыков доставили на остров Завьялова Магаданской области, где планировалось строительство туристической базы. В ноябре овцебыки были выпущены в дикую природу. В арктическую Якутию овцебыков привезли с <a href="http://ria.ru/location_ostrov_Vrangelja/" target="_blank" data-auto="true">острова Врангеля</a> в 1996 году. За это время они заметно размножились.Овцебык - ровесник доисторических мамонтов, единственный современный представитель особого рода Ovibos из семейства полорогих. Род Ovibos занимает промежуточное положение между быками и овцами.
https://ria.ru/20200901/yakutiya-1576574087.html
https://ria.ru/20200831/yakutiya-1576522089.html
республика саха (якутия)
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республика саха (якутия), остров врангеля (россия), ми-8, москва, магаданская область, общество

Вторая партия якутских овцебыков "сменит прописку" на магаданскую

14:22 01.09.2020 (обновлено: 14:46 01.09.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОвцебыки
Овцебыки - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Овцебыки. Архивное фото
ЯКУТСК, 1 сен – РИА Новости. Вторая партия якутских овцебыков "сменит прописку" на магаданскую, сообщает пресс-служба региональной дирекции биоресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков.
Как отметили в ведомстве, в понедельник команда специалистов из Якутска, Магадана, Москвы на вертолете Ми-8 вылетела в село Саскылах Анабарского района.
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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"Животные будут отлавливаться на острове Большой Бегичев, расположенном у выхода из Хатангского залива… где в 2001-2002 годах было выпущено 24 молодых овцебыка из Таймыра. Там был создан своего рода питомник-ретранслятор... Современная численность вида здесь достигла 300-350 особей... Это вторая межрегиональная акция по восстановлению биоразнообразия нашего восточного соседа. Ранее в 2018 году 25 якутских овцебыков "сменили прописку" на магаданскую. Надеемся, что и в этот раз мероприятия пройдут по запланированному сценарию", - говорится в релизе.
В департаменте рассказали, что по межрегиональному проекту отловят 25 молодых овцебыков, их транспортируют в Магадан и далее - на остров Завьялова в Охотском море, расположенный в 45 километрах от областного центра. "Срок окончания работ во многом будет зависеть от метеоусловий района отлова. Все расходы по данному мероприятию несет магаданская сторона", - заключили специалисты.
Якутия - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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В 2019 году из Якутии 25 молодых овцебыков доставили на остров Завьялова Магаданской области, где планировалось строительство туристической базы. В ноябре овцебыки были выпущены в дикую природу. В арктическую Якутию овцебыков привезли с острова Врангеля в 1996 году. За это время они заметно размножились.
Овцебык - ровесник доисторических мамонтов, единственный современный представитель особого рода Ovibos из семейства полорогих. Род Ovibos занимает промежуточное положение между быками и овцами.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Остров Врангеля (Россия)Ми-8МоскваМагаданская областьОбщество
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