Вторая партия якутских овцебыков "сменит прописку" на магаданскую
14:22 01.09.2020 (обновлено: 14:46 01.09.2020)
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Овцебыки. Архивное фото
ЯКУТСК, 1 сен – РИА Новости. Вторая партия якутских овцебыков "сменит прописку" на магаданскую, сообщает пресс-служба региональной дирекции биоресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков.
"Животные будут отлавливаться на острове Большой Бегичев, расположенном у выхода из Хатангского залива… где в 2001-2002 годах было выпущено 24 молодых овцебыка из Таймыра. Там был создан своего рода питомник-ретранслятор... Современная численность вида здесь достигла 300-350 особей... Это вторая межрегиональная акция по восстановлению биоразнообразия нашего восточного соседа. Ранее в 2018 году 25 якутских овцебыков "сменили прописку" на магаданскую. Надеемся, что и в этот раз мероприятия пройдут по запланированному сценарию", - говорится в релизе.
В департаменте рассказали, что по межрегиональному проекту отловят 25 молодых овцебыков, их транспортируют в Магадан и далее - на остров Завьялова в Охотском море, расположенный в 45 километрах от областного центра. "Срок окончания работ во многом будет зависеть от метеоусловий района отлова. Все расходы по данному мероприятию несет магаданская сторона", - заключили специалисты.
В 2019 году из Якутии 25 молодых овцебыков доставили на остров Завьялова Магаданской области, где планировалось строительство туристической базы. В ноябре овцебыки были выпущены в дикую природу. В арктическую Якутию овцебыков привезли с острова Врангеля в 1996 году. За это время они заметно размножились.
Овцебык - ровесник доисторических мамонтов, единственный современный представитель особого рода Ovibos из семейства полорогих. Род Ovibos занимает промежуточное положение между быками и овцами.