Якутия и ВНИРО будут сотрудничать для развития водных биоресурсов
13:28 01.09.2020 (обновлено: 13:59 01.09.2020)
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ЯКУТСК, 1 сен – РИА Новости. Якутия и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) будут сотрудничать для развития и сохранения водных биоресурсов региона, сообщает пресс-служба администрации и главы правительства республики.
"Сегодня, 1 сентября, республика Саха (Якутия) заключила соглашение о сотрудничестве с Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Соглашение направлено на решение актуальных задач в области развития и сохранения рыбохозяйственного комплекса региона. Документ своими подписями скрепили глава Якутии Айсен Николаев и директор ВНИРО Кирилл Колончин", - рассказали в кабмине.
В рамках заключенного соглашения стороны намерены проводить совместные научные и практические исследования в водоемах Якутии.
"К сожалению, рыбные запасы Якутии, в особенности в её морской части, остаются до конца неизученными. Мы должны понимать, как формируется рыбный запас и как можно его вовлечь в экономический оборот без ущерба экологии. Уверен, что подписанное соглашение послужит дальнейшему развитию рыбохозяйственного комплекса нашей республики", – приводятся слова главы республики.
В свою очередь Колончин рассказал о том, что ВНИРО в следующем году отметит 140-летие со дня образования. На сегодняшний день в 28 филиалах института штат насчитывает около 6 тысяч сотрудников.
"У нашего института в республике имеется хороший филиал с молодыми специалистами. На базе этого филиала мы намерены выстроить работу как с мониторингом и изучением водных биоресурсов, так и воспроизводством и выпуском аквакультуры, наладить сотрудничество с крупнейшими предприятиями, имеющимися на территории республики", - отметил Колончин.