https://ria.ru/20200901/yakutiya-1576574087.html

Якутия и ВНИРО будут сотрудничать для развития водных биоресурсов

Якутия и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) будут сотрудничать для развития и сохранения водных... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T13:28

2020-09-01T13:28

2020-09-01T13:59

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

новости - экология

айсен николаев

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<strong>ЯКУТСК, 1 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--" target="_blank">Якутия</a> и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) будут сотрудничать для развития и сохранения водных биоресурсов региона, сообщает пресс-служба администрации и главы правительства республики.В рамках заключенного соглашения стороны намерены проводить совместные научные и практические исследования в водоемах Якутии."К сожалению, рыбные запасы Якутии, в особенности в её морской части, остаются до конца неизученными. Мы должны понимать, как формируется рыбный запас и как можно его вовлечь в экономический оборот без ущерба экологии. Уверен, что подписанное соглашение послужит дальнейшему развитию рыбохозяйственного комплекса нашей республики", – приводятся слова <a href="https://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev" target="_blank">главы</a> республики.В свою очередь Колончин рассказал о том, что ВНИРО в следующем году отметит 140-летие со дня образования. На сегодняшний день в 28 филиалах института штат насчитывает около 6 тысяч сотрудников."У нашего института в республике имеется хороший филиал с молодыми специалистами. На базе этого филиала мы намерены выстроить работу как с мониторингом и изучением водных биоресурсов, так и воспроизводством и выпуском аквакультуры, наладить сотрудничество с крупнейшими предприятиями, имеющимися на территории республики", - отметил Колончин.

https://ria.ru/20200831/yakutiya-1576522089.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), новости - экология, айсен николаев