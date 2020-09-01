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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200901/yakutiya-1576574087.html
Якутия и ВНИРО будут сотрудничать для развития водных биоресурсов
Якутия и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) будут сотрудничать для развития и сохранения водных... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:28
2020-09-01T13:59
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
новости - экология
айсен николаев
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<strong>ЯКУТСК, 1 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--" target="_blank">Якутия</a> и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) будут сотрудничать для развития и сохранения водных биоресурсов региона, сообщает пресс-служба администрации и главы правительства республики.В рамках заключенного соглашения стороны намерены проводить совместные научные и практические исследования в водоемах Якутии."К сожалению, рыбные запасы Якутии, в особенности в её морской части, остаются до конца неизученными. Мы должны понимать, как формируется рыбный запас и как можно его вовлечь в экономический оборот без ущерба экологии. Уверен, что подписанное соглашение послужит дальнейшему развитию рыбохозяйственного комплекса нашей республики", – приводятся слова <a href="https://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev" target="_blank">главы</a> республики.В свою очередь Колончин рассказал о том, что ВНИРО в следующем году отметит 140-летие со дня образования. На сегодняшний день в 28 филиалах института штат насчитывает около 6 тысяч сотрудников."У нашего института в республике имеется хороший филиал с молодыми специалистами. На базе этого филиала мы намерены выстроить работу как с мониторингом и изучением водных биоресурсов, так и воспроизводством и выпуском аквакультуры, наладить сотрудничество с крупнейшими предприятиями, имеющимися на территории республики", - отметил Колончин.
https://ria.ru/20200831/yakutiya-1576522089.html
республика саха (якутия)
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республика саха (якутия), новости - экология, айсен николаев

Якутия и ВНИРО будут сотрудничать для развития водных биоресурсов

13:28 01.09.2020 (обновлено: 13:59 01.09.2020)
319
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 1 сен – РИА Новости. Якутия и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) будут сотрудничать для развития и сохранения водных биоресурсов региона, сообщает пресс-служба администрации и главы правительства республики.

"Сегодня, 1 сентября, республика Саха (Якутия) заключила соглашение о сотрудничестве с Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Соглашение направлено на решение актуальных задач в области развития и сохранения рыбохозяйственного комплекса региона. Документ своими подписями скрепили глава Якутии Айсен Николаев и директор ВНИРО Кирилл Колончин", - рассказали в кабмине.

В рамках заключенного соглашения стороны намерены проводить совместные научные и практические исследования в водоемах Якутии.
"К сожалению, рыбные запасы Якутии, в особенности в её морской части, остаются до конца неизученными. Мы должны понимать, как формируется рыбный запас и как можно его вовлечь в экономический оборот без ущерба экологии. Уверен, что подписанное соглашение послужит дальнейшему развитию рыбохозяйственного комплекса нашей республики", – приводятся слова главы республики.
В свою очередь Колончин рассказал о том, что ВНИРО в следующем году отметит 140-летие со дня образования. На сегодняшний день в 28 филиалах института штат насчитывает около 6 тысяч сотрудников.
"У нашего института в республике имеется хороший филиал с молодыми специалистами. На базе этого филиала мы намерены выстроить работу как с мониторингом и изучением водных биоресурсов, так и воспроизводством и выпуском аквакультуры, наладить сотрудничество с крупнейшими предприятиями, имеющимися на территории республики", - отметил Колончин.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Новости - ЭкологияАйсен Николаев
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