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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200901/yakutiya-1576557963.html
Международная арктическая школа открылась для талантливых детей Якутии
Международная арктическая школа открылась 1 сентября для талантливых детей Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T08:58
2020-09-01T09:44
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
айсен николаев
юнеско
оон
якутск
образование - общество
общество
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<strong>ЯКУТСК, 1 сен – РИА Новости.</strong> Международная арктическая школа открылась 1 сентября для талантливых детей Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки республики.Ранее сообщалось, что по инициативе главы республики <a href="http://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Айсена Николаева</a> в Якутии создается международная арктическая школа. Статус школы подтвержден программами международного бакалавриата (IB), аккредитацией в Совете международных школ (CIS), международными образовательными проектами <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a>, Арктического совета и Северного форума.Дети в данной школе будут учиться по образовательным программам федерального государственного образовательного стандарта и международного бакалавриата (DPIB). Обучение отдельных предметов будет вестись на английском языке в основной школе, а в старших классах все - на английском.Во вторник новое образовательное учреждение объявило о начале учебных занятий. По информации властей региона МАШ рассчитана на 220 детей. По итогам конкурса в этом учебном году сюда поступили 185 одаренных детей со всех районов Якутии.В школе имеются бассейн, актовый зал на 194 места, конференц-зал на 30 мест, столовая на 110 мест, спортивный и хореографический залы, планетарий, видео-студия. В учебных кабинетах есть интерактивные сенсорные доски и другое оборудование, отвечающее самым современным образовательным стандартам. Для школьников, приехавших из районов республики, предусмотрен интернат на 80 мест."Сегодня в городе <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a> начала работу международная арктическая школа. Торжественная линейка для поступивших прошла в онлайн-формате. В церемонии открытия приняли участие глава <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank" data-auto="true">республики Саха</a> (Якутия) Айсен Николаев, министр образования и науки республики Саха (Якутия) Михаил Сивцев, генеральный директор ООО "ГазЭнергоМонтаж" Николай Артемов и директор школы Сардана Татаринова", - рассказали в пресс-службе.В этом году новый учебный год в Якутии начался для 146 тысяч школьников, в том числе 15 285 первоклашек. В вузах и ссузах будут обучаться свыше 48 тысяч человек.
https://ria.ru/20200831/yakutiya-1576522089.html
республика саха (якутия)
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республика саха (якутия), айсен николаев, юнеско, оон, якутск, образование - общество, общество

Международная арктическая школа открылась для талантливых детей Якутии

08:58 01.09.2020 (обновлено: 09:44 01.09.2020)
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 1 сен – РИА Новости. Международная арктическая школа открылась 1 сентября для талантливых детей Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки республики.
Ранее сообщалось, что по инициативе главы республики Айсена Николаева в Якутии создается международная арктическая школа. Статус школы подтвержден программами международного бакалавриата (IB), аккредитацией в Совете международных школ (CIS), международными образовательными проектами ООН, ЮНЕСКО, Арктического совета и Северного форума.
Дети в данной школе будут учиться по образовательным программам федерального государственного образовательного стандарта и международного бакалавриата (DPIB). Обучение отдельных предметов будет вестись на английском языке в основной школе, а в старших классах все - на английском.
Во вторник новое образовательное учреждение объявило о начале учебных занятий. По информации властей региона МАШ рассчитана на 220 детей. По итогам конкурса в этом учебном году сюда поступили 185 одаренных детей со всех районов Якутии.
В школе имеются бассейн, актовый зал на 194 места, конференц-зал на 30 мест, столовая на 110 мест, спортивный и хореографический залы, планетарий, видео-студия. В учебных кабинетах есть интерактивные сенсорные доски и другое оборудование, отвечающее самым современным образовательным стандартам. Для школьников, приехавших из районов республики, предусмотрен интернат на 80 мест.
"Сегодня в городе Якутске начала работу международная арктическая школа. Торжественная линейка для поступивших прошла в онлайн-формате. В церемонии открытия приняли участие глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, министр образования и науки республики Саха (Якутия) Михаил Сивцев, генеральный директор ООО "ГазЭнергоМонтаж" Николай Артемов и директор школы Сардана Татаринова", - рассказали в пресс-службе.
В этом году новый учебный год в Якутии начался для 146 тысяч школьников, в том числе 15 285 первоклашек. В вузах и ссузах будут обучаться свыше 48 тысяч человек.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЮНЕСКОООНЯкутскОбразование - ОбществоОбщество
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